Российские дроны поразили объекты энергетики в двух областях и судно у Одессы
11:26 21.11.2026 (обновлено: 11:27 21.11.2026)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении
В ночь на 21 ноября российские Вооружённые силы нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины, а также по морскому судну, перевозившему грузы для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны России
По данным российского военного ведомства, среди поражённых объектов — Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, снабжающая электроэнергией предприятия украинской военной промышленности, и подстанция напряжением 110 кВ в городе Сарны Ровенской области, обеспечивающая энергоснабжение таких предприятий.
Кроме того, удар пришёлся по сухогрузу, находившемуся в море в районе Одессы. Судно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.
В то же время украинские СМИ сообщают о ракетных ударах по Киеву. Также, по их информации, взрывы прогремели в Харьковской и Винницкой областях.
Ранее президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию "Украина.ру" рассказал, как устроена энергосистема Киева и почему ее сложно обесточить. У столицы комбинированная схема энергоснабжения – три уровня: 110, 330 и 750 кВ. Поэтому, по словам военного эксперта, даже вывод из строя самой мощной подстанции не оставит город без электричества.
Ранее президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию "Украина.ру" рассказал, как устроена энергосистема Киева и почему ее сложно обесточить. У столицы комбинированная схема энергоснабжения – три уровня: 110, 330 и 750 кВ. Поэтому, по словам военного эксперта, даже вывод из строя самой мощной подстанции не оставит город без электричества.
Подписывайся на