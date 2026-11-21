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Российские дроны поразили объекты энергетики в двух областях и судно у Одессы

Российские дроны поразили объекты энергетики в двух областях и судно у Одессы - 21.11.2026 Украина.ру

Российские дроны поразили объекты энергетики в двух областях и судно у Одессы

В ночь на 21 ноября российские Вооружённые силы нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины, а также по морскому судну, перевозившему грузы для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны России

2026-11-21T11:26

2026-11-21T11:26

2026-11-21T11:27

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По данным российского военного ведомства, среди поражённых объектов — Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, снабжающая электроэнергией предприятия украинской военной промышленности, и подстанция напряжением 110 кВ в городе Сарны Ровенской области, обеспечивающая энергоснабжение таких предприятий.Кроме того, удар пришёлся по сухогрузу, находившемуся в море в районе Одессы. Судно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.В то же время украинские СМИ сообщают о ракетных ударах по Киеву. Также, по их информации, взрывы прогремели в Харьковской и Винницкой областях.Ранее президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию "Украина.ру" рассказал, как устроена энергосистема Киева и почему ее сложно обесточить. У столицы комбинированная схема энергоснабжения – три уровня: 110, 330 и 750 кВ. Поэтому, по словам военного эксперта, даже вывод из строя самой мощной подстанции не оставит город без электричества.

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новости, одесса, украина, россия, вооруженные силы украины