https://ukraina.ru/20261121/evstafev-evropa-ne-mozhet-nayti-dengi-chtoby-rezhim-zelenskogo-perezhil-zimu-1084638023.html

Евстафьев: Европа не может найти деньги, чтобы режим Зеленского пережил зиму

Евстафьев: Европа не может найти деньги, чтобы режим Зеленского пережил зиму - 21.11.2026 Украина.ру

Евстафьев: Европа не может найти деньги, чтобы режим Зеленского пережил зиму

Внутренние политические обстоятельства ограничивают возможности США, а социально-экономическая ситуация в Европе затрудняет дальнейшее финансирование Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-11-21T06:20

2026-11-21T06:20

2026-11-21T06:20

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Продолжая тему зависимости игроков от внутренних факторов, эксперт перешел к положению европейских союзников Киева.Евстафьев отметил, что европейцы хотели бы продолжить политику неограниченной конфронтации с Россией и неограниченного финансирования киевского режима. "Хотели бы. Но они тоже не могут, поскольку социально-экономическая ситуация в большинстве промышленно развитых стран Европы не дает им такую возможность", — пояснил он.По его словам, европейцы просто не могут найти средства, чтобы киевский режим, который окончательно скатился в террористический нацизм, пережил зиму."Вот им и приходится маневрировать: смягчать позицию, проситься на переговоры и хоть как-то обсуждать с Россией новую систему безопасности в Европе", — уточнил политолог.Отдельно он выделил фигуру немецкого канцлера Фридриха Мерца, который, по его оценке, думает не о Германии, а о собственной политической устойчивости. "Вот он точно "живет под собою, не чуя страны". Ему неинтересно, какие настроения и какие экономические показатели в Германии", — отметил Евстафьев."Главная у него задача — пересидеть Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" в дзен-канале Украина.ру.Также на эту тему — в материале Татьяны Стоянович "Европа-диверсант" и игра по новым правилам: итоги саммита в Шэньчжэне в дзен-канале Украина.ру.

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