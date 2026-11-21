https://ukraina.ru/20261121/zoopark-po-imeni-lyusya-kak-nashi-boytsy-nakhodyat-artilleriyu-vraga-1084634691.html

"Зоопарк" по имени "Люся": как наши бойцы находят артиллерию врага

"Зоопарк" по имени "Люся": как наши бойцы находят артиллерию врага - 21.11.2026 Украина.ру

"Зоопарк" по имени "Люся": как наши бойцы находят артиллерию врага

Корреспондент издания "Украина.ру" побывал в гостях у экипажа радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" 14-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады "Кальмиус" 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", задача которого – выявлять артиллерийские установки ВСУ.

2026-11-21T09:29

2026-11-21T09:29

2026-11-21T09:29

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Аппетитно похрустывая дробленым асфальтом, навстречу летит "мотолыга". Укутанный, что твой Филиппок, боец, цепляясь левой рукой за броню, демонстрирует "класс". Дальше по дороге, мол, небо чистое. Вот и славненько!Пару дней с неба лило, а этой вот ночью слегка подморозило. Однако ж белое солнце давно утвердилось над пустошью и топит ледок в ожидании длинного отпуска. Месим, в общем, колесами грязь, ныряя из одной лужи в другую.За поворотом неопределенного цвета дворняга лакает бурую жижу. Заметив нас, собака жмется к обочине. То ли с укором, то ли с мольбой вслед машине глядит. Жаль их. Солдаты их в тыл вытаскивают, лечат за свои кровные, кормят. Да только ж разве спасешь каждого, если зверье беспризорное табунами по развалинам бегает?Попетляв маленько, среди руин замечаем искомые. У ворот, предусмотрительно схоронившись под козырьком, дымит, выглядывая нас, дородный боец. Широкое лицо его растягивается в улыбке.– Хорошо у вас, тихо.– Да какое там! Сегодня ракеты уже прилетали!– Тогда показывайте скорее, где лучше спрятать машину.– А загоняйте под во-о-он ту масксеть.В руинах, вопреки моим робким ожиданиям, немногим теплей, чем на улице. Поднимаю глаза и упираюсь взглядом в синее небо. Крышу, надо полагать, снесло."Чай или кофе будете?" – хлебосольничает военнослужащий, что ждал нас у входа. Позывной у него шикарный – "Ювелир". Он, на минуточку, начальник радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".Потягивая обжигающе горячий кофе из разнокалиберных кружек, изучаем комплекс. Упакованный в "мангал" и укутанный масксетями, он дремлет здесь же.– Ну как?– Мощь! Не понимаю только, как вы его прятать умудряетесь. Сейчас какой-нибудь "Тор" замаскировать – это целое дело, а это, по-моему, еще больше!– Почему? Это, по сути дела, тот же "Тор". Ну, то есть база у "Зоопарка" та же.– Серьезно? А так и не скажешь. С другой стороны, "Тор" даже в боевом положении до габаритов трехэтажного здания не раскладывается, а ваша машинка – вполне."Зоопарк", ежели совсем просто, является средством контрбатарейной борьбы."Машина предназначена для выявления огневых позиций артиллерии противника. Предельная дальность ее – 95 километров. Может выявлять тактические ракеты, артиллерию и даже минометы. Сколько целей мы с ее помощью выявили за годы СВО, я сказать затрудняюсь. Но речь не о единицах и не о десятках. Речь давно уже о тысячах самых разных средств поражения", – вводит в курс дела "Ювелир".Может показаться, что 95 километров – это ого-го, а потому никакая опасность этому и другим подобным расчетам не грозит.Однако ж, во-первых, зачастую расстояние меньше, но и его следует делить как минимум на два, ибо позиции ствольной и реактивной артиллерии оборудуются на почтительном расстоянии от линии боестолкновения.Во-вторых, "киллзона" благодаря скачкообразному развитию дронов распухла настолько, что даже сотня километров – это не так чтобы тыл.В-третьих, "Зоопарк" – цель настолько "сладкая", что ни дорогостоящей ракеты, ни авиабомбы для него не пожалеют. И на мотоцикле теперь от камеры БПЛА трудно спрятаться, а тут агрегат, мягко говоря, габаритный. А эффективно работать он может, лишь перемещаясь туда-сюда.К чему это я? Отчаянными нужно быть парнями, чтоб по "дорогам смерти" в этой штуке разъезжать. Отчаянными, хладнокровными и грамотно подготовленными.– Товарищ "Ювелир", а если вот совсем по-простому, то как эта штука работает? Я бы подумал, что электронику засекает, но миномет – это же, по сути дела, железная труба.– Она излучает радиоволны, и, когда снаряд вылетает, она облучает снаряд. Волна много-много раз облучает снаряд и улавливает сигнал, который от него отражается. Таким образом высчитывается траектория снаряда, высчитывается точка, из которой снаряд вылетел и куда он прилетит.– Мне, конечно, стыдно за этот дилетантский вопрос, но… как летучая мышь?– Примерно. Только у летучей мыши эхолокатор, а здесь радиоэлектронное излучение.Работы, по словам парней, в первые годы СВО было несоизмеримо больше. Ни поесть, ни поспать, ни по нужде отлучиться не успевали, поскольку артиллерии у противника было немало и цели выявлялись одна за другой.Сегодня по большей части оборона ВСУ зиждется на дронах. Загвоздка в том, что артиллерия их с поля боя не исчезла окончательно и ловить ее нужно, но комплекс приметный, а небо кишит дронами. То есть работа стала еще более опасной."Срисовывают нас периодически. Приходится уходить. Крайний раз, правда, не на этой машине, но тоже на "Зоопарке", нас заметил беспилотник. Мы заскочили в лесок. Они не могли понять, где мы точно находимся, поэтому отработали "кассетами". Машинка получила незначительные повреждения, с которыми управились сами и уже на следующий день вышли работать.Уповаем на маскировку. Ветки, ветки и еще раз ветки. Тут еще местность такая… лесов нет. Максимум – лесопосадки. Масксети сами по себе не помогают. Нет в природе ничего квадратного, нет прямых форм. Глаз сразу цепляется. Нужно "размазывать" силуэт ветками. Плюс – группа прикрытия, которая защищает нас от дронов на переходах и во время работы", – рассуждает "Ювелир".На фронте начальник комплекса уже четыре года. Он доброволец, из местных. Будучи радиомехаником по образованию, он без особых проблем разобрался в нюансах работы "Зоопарка". Техника, мол, сложная и очень военная, но база ж научная всюду одна.На задачу, к сожалению, нас не берут. При всем уважении, дескать, но пятое колесо без надобности. Да оно и понятно. Сам комплекс и транспорт группы воздушного прикрытия – это уже небольшая колонна. А если в третью машину сунуть, то можно, в принципе, сразу мишень рисовать на борту, чтоб оператору вражьему сподручнее было. И на борт не возьмут, поскольку и места мало, и вся нутрянка секретная.Когда мехвод с позывным "Максон" начинает готовить машину к работе, последние сомнения в родстве данного комплекса с ЗРК "Тор" отваливаются, как грязь от ботинок на третий день командировки. Характерный рев турбины ни с чем не спутаешь."По вождению тут все максимально просто сделано. Коробка полуавтомат. Включается легко, заводится элементарно. Есть три способа завода.Что еще сказать? Ход у нее неожиданно плавный. По бездорожью вообще как по волнам идет. Когда "фипки" преследуют, конечно, "тапку в пол" и разгоняешься максимально, а так вообще крейсерская у нас километров сорок, чтобы не "убивать" машину, чтобы служила подольше.Вот габариты – да. Но мы повесили камеры спереди и сбоку, чтоб проще было. С другой стороны, к габаритам привыкаешь быстро", – объясняет боец, перекрикивая вой двигателя.Воюет "Максон" со времен мобилизации в ДНР. То есть с начала СВО. Попал в артиллерию. Первое время занимался погрузкой БК, а дальше пошло-поехало. Механик-водитель, впрочем, может исполнять обязанности других членов расчета, ежели вдруг чего.Это, кстати, обычная практика в нашей армии – осваивать специальности коллег. Так, например, оператор БПЛА может отработать за сапера, а наводчик – за командира танка. На войне лучше уметь, чем не уметь, и всякому это понятно."Служу техником, но могу сесть и на место мехвода, и на место командира, и на место оператора. Случаи, знаешь ли, разные бывают, а потому свою машину нужно знать "от" и "до" и уметь с ней работать.Вообще комплекс очень интересный. Обучение не очень уж сложное. Заняло у меня две недели. Инструктор толковый попался, и уже через неделю я все понимал. Тут, в принципе, не высшая математика, но специфика есть своя", – рассказывает техник комплекса "Завир", демонстрируя мне кабину. В ней, к счастью, ничего секретного нет.Хотя мне, как человеку технически безграмотному, все тут кажется загадочным и страшно интересным. Не кабина, а палуба корабля "Ностромо" из фильма "Чужой". Всюду какие-то экраны, кнопочки, рычаги и тумблеры.Места, правда, маловато. Даже при моих ни разу не богатырских кондициях ни повернуться, ни поднять головы. А вот широкоплечий и довольно высокий "Завир", кстати, в кабине чувствует себя вольготно. Могучая сила привычки!– Что бы ты ответил, если бы тебе сказали в 2014, что будешь на таком вот комплексе работать?– Когда в кабину впервые попал и увидел все эти мониторы да лампочки, я даже не понял, что конкретно смогу тут сделать. А в 2014 я даже не знал о его существовании. Только два года назад узнал, что такое "Зоопарк".– А в начале конфликта кем был?– Тогда же как было? Стоит толпа ребят. "Кто в армии служил?" – спрашивают. Один с пулеметом умеет работать, другой с АГС, третий с РПГ. Как-то так распределялись, обменивались опытом, учились друг у друга.– Другая война была.– Другая. Сейчас, конечно, она уже совсем поменялась. С беспилотниками этими тяжело. Но как-то работаем. Еще два года назад работы было больше. Уезжали еще по темноте, а возвращались уже по темноте. Особенно когда ребята наши в накаты шли, было совсем не до отдыха.За буйный нрав и привычку ломаться машину ребята "Люсей" окрестили. Это у меня все "комплекс" да "комплекс", а бойцы промеж собой всю дорогу ее по имени кличут. Представляя, каково это – крутить гайки в этих развалинах, да при минус десяти, отмечаю про себя, что здесь уже не роман, а полноценные отношения. И в горе, и радости, дескать.– "Максон", а вот "мангал" помогает?– У меня в первую очередь надежда не на "мангал", а на бронекапсулу. Она тут крепкая. Осколок не пропустит.Рыкнув двигателем, "Люся" нехотя ползет из укрытия. Тесновато оно для столь знойной дамы, а потому "Завир" жестами направляет мехвода, чтобы в проем нормально вписался. Группа прикрытия уже наготове. Главное сейчас – быстро и по возможности не привлекая внимания, вкатиться на заранее подготовленную позицию.Безымянная серая кошка, которая все это время шарила по развалинам в поисках чего-нибудь интересного, неожиданно выходит попрощаться. Торжественно задрав хвост, зверушка идет перед машиной, всем своим видом давая понять, что ждет ребят к позднему ужину и лучше бы им не задерживаться.

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