https://ukraina.ru/20261121/eto-i-nasha-voyna-my-verim-v-pobedu-rossii-na-balkanakh-veteranov-svo-vstrechayut-stoya-1084643934.html

"Это и наша война. Мы верим в победу России": на Балканах ветеранов СВО встречают стоя

"Это и наша война. Мы верим в победу России": на Балканах ветеранов СВО встречают стоя - 21.11.2026 Украина.ру

"Это и наша война. Мы верим в победу России": на Балканах ветеранов СВО встречают стоя

20 ноября на Балканах стартовал международный фестиваль документального кино RT.Doc "Время наших героев". Первой точкой стала столица Республики Сербской. Почему происходящее сейчас в Донбассе так остро и болезненно воспринимается сербами – в репортаже корреспондента Украина.ру из Баня-Луки

2026-11-21T10:47

2026-11-21T10:47

2026-11-21T10:47

эксклюзив

россия

республика сербская

босния и герцеговина

rt

ночные волки

вооруженные силы украины

донбасс

сво

фильм

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Вход на мероприятие свободный, так что заполненность зала – яркий показатель интереса аудитории. Зал городского театра Jazavac, рассчитанный на 400 мест, был полон. Организаторы предусмотрительно подготовили дополнительные стулья и не прогадали.По словам представителя посольства РФ в Боснии и Герцоговине, сербы, проживающие в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине​​​​​​​, испытывают огромный интерес к искусству, к культуре Российской Федерации и главное к современному контенту, касающемуся защиты традиционных духовно-нравственных ценностей от определённого влияния со стороны Запада."Сербы сейчас буквальным образом отождествляют борьбу за права русскоязычного населения Донбасса с борьбой за права сербскоязычного населения Балкан, как это было в ряде других стран, но прежде всего – здесь. Это тема для них близка, остра и очень болезненная, поэтому они очень желают нам успехов в нашей борьбе, их живо интересует всё, что происходит", – сказал дипломат журналистам.К тому же в Республике Сербской в ходе войны была уничтожена собственная киноиндустрия, за последние 30 лет полнометражных фильмов снято всего несколько штук.На церемонии открытия фестиваля RT.Doc "Время наших героев" местная этногруппа Trag исполнила одну из самых знаменитых русских песен – "Катюшу", и публика встретила её восторженно – радостными аплодисментами, кто-то даже пританцовывал сидя.Официальная часть на мероприятиях зачастую самая скучная, но только не здесь. Зрители внимательно слушали слова организаторов и официальных лиц, никто не разговаривал и даже не доставал телефоны, а на звучавшее со сцены в конце речей "спасибо" тихо тоже отвечали по-русски "спасибо".Аудитория очень живо реагировала на происходящее на экране. Когда в фильме военного корреспондента Александра Харченко "Спасая из Красноармейска", в котором местные жители рассказывают о жизни в оккупации, преступлениях ВСУ и освобождении города, показывали, как военная полиция выливает целую бочку обнаруженного у местных жителей самогона (в условиях военных действий действуют жёсткие ограничения на оборот алкоголя) – по залу пронёсся возмущённый гул.Когда эту бочку уничтожали, с последнего ряда раздался громкий выкрик на сербском, все засмеялись (в Республике Сербской многие дома производят ракию, поэтому и такая бурная реакция). Когда же бабушка шутливо отчитывала журналистов за то, что не предупредили о съёмке, а она не успела причесаться, и рассказывала, что совсем скоро у неё зацветут цветы, и все будут приходить их фотографировать – улыбались с умилением.И стояла полнейшая тишина, когда речь заходила о личных трагедиях. Например, женщина наотрез отказывалась эвакуироваться из города, потому что там похоронен её сын. Она уже даже вырыла рядом с ним могилу для себя, подготовила лопату, только строго-настрого наказала положить её в белом пакете – в чёрном лежать не хочет.Особое место на фестивале заняла духовная тема. При просмотре фильма Екатерины Китайцевой "Реконструкция души Донбасса" о восстановлении разрушенных храмов и возрождении духовной жизни в регионе некоторые зрители периодически крестились. Детальнее рассмотреть эти религиозные объекты до и после реконструкции (в частности Свято-Преображенский храм в Волновахе, Свято-Иверский монастырь в Донецке, Собор Архистратига Михаила в Мариуполе, Храм Александра Невского в г.Иллирия, ЛНР) гости могли на фотовыставке "Возвращение света: восстановленные храмы Донбасса" в холле театра, особо пристально в эти снимки вглядывались пришедшие священнослужители.На мероприятии присутствовали и брутальные мужчины – байкеры, "Ночные волки". И не просто так: двое братьев (они сами так себя называют) стали героями фильма Павла Кукушкина "Служили два товарища… Дружба от А до Я". Это история о членах мотоклуба с разных концов России – из Норильска и Калининграда – которые познакомились в 2020 году, а в 2022-м вместе отправились на СВО.После просмотра ленты её автор сказал, что один из героев присутствует здесь, и зрители сразу же начали громко хлопать, а когда президент норильского отделения "Ночных волков", командир отделения БПЛА и РЭБ в составе интернациональной бригады "Пятнашка" Дмитрий Волков (позывной "Акела") поднимался на сцену, люди приветствовали его стоя. Аплодисменты стали ещё громче, когда Павел Кукушкин отодвинул кожаную жилетку, чтобы показать его грудь, увешанную орденами.Позже такую реакцию зала корреспонденту издания "Украина.ру" объяснил сербский писатель, переводчик русской литературы на сербский язык Зоран Костич: Ему особенно понравилось, что восстанавливаются православные храмы. Не меньше впечатлила Костича забота русских бойцов о бабушках и дедушках, раненых, бессильных, которые остаются на этой земле, вопреки войне."Россия выполняет свой долг", – констатировал Костич.А ещё он отметил, что в Луганске живут потомки сербов, переселившихся туда в 1804 году, и многие из них воюют на СВО.Как сербы чтут подвиги русских, так же и русские чтут подвиги сербского народа. Яркое свидетельство тому – утренний мотопробег "Ночных волков" в день проведения фестиваля. Мотоколонна из 11 представителей 4 стран – Республики Сербской, Сербии, Австрии и России – проехала по центру города с государственными флагами и полотнами с символикой фестиваля. Прохожие оборачивались, некоторые сначала смотрели с недоумением, но потом улыбались и радостно махали рукой.Первой остановкой был мемориал, посвящённый партизанам, погибшим в Народно-освободительной войне в ходе Второй мировой войны."В бывшей Югославии были равнозначны две азбуки: латиница и кириллица. Здесь это также видно: написано кириллицей "Слава павшим борцам", дальше продолжается латиницей "за свободу Отечества, за братство", и снова кириллицей "и лучшую жизнь наших народов". Это очень интересный факт. Здесь даже шутка есть, что полицейские в Боснии ходят вдвоём, потому что один знает латиницу, а второй – кириллицу", – объяснил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, проработавший на Балканах больше 10 лет.Почтив память жертв тех страшных событий 1940-х годов, байкеры оправились к расположенному буквально в нескольких шагах, Мемориалу памяти погибших в войне 1991–1995 годов в Баня-Луке, открытый в январе 2026 года. 62 колонны, каждая из которых символизирует одну бригаду Войска Республики Сербской, выстроены, если смотреть сверху, в форме креста. На них высечены имена павших – 25 830 имён.Накануне вечером шёл ливень, а утром выглянуло солнце. В момент, когда возлагали венки к новому мемориалу, звенели колокола расположенного через дорогу Храма Христа Спасителя, где шёл Крестный ход, а следом зазвучал гимн Республики Сербской. Участники мотопробега восприняли это как благодатный знак. "С нами Бог!"Завершился мотопробег у строящегося храма Преображения Господня (известного как Русско-Сербский храм), который возводят в память о Николае II."В своё время столкнули сербов и босняков, они это прошли на своём примере, и они знают что это такое. В результате агрессии Запада была разрушена целая огромная страна – Югославия. И, конечно, они этому сопереживают. Очень много добровольцев из Сербии воевало и воюет в Донбассе, поэтому мотоклуб "Ночные волки. Баня-Лука" всегда с Россией", – сказал Кукушкин.

https://ukraina.ru/20261121/zoopark-po-imeni-lyusya-kak-nashi-boytsy-nakhodyat-artilleriyu-vraga-1084634691.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, республика сербская, босния и герцеговина, rt, ночные волки, вооруженные силы украины, донбасс, сво, фильм