https://ukraina.ru/20261121/anpilogov-obyasnil-kak-ustroena-energosistema-kieva-i-pochemu-ee-slozhno-obestochit-1084604046.html

Анпилогов объяснил, как устроена энергосистема Киева и почему ее сложно обесточить

Анпилогов объяснил, как устроена энергосистема Киева и почему ее сложно обесточить - 21.11.2026 Украина.ру

Анпилогов объяснил, как устроена энергосистема Киева и почему ее сложно обесточить

У Киева комбинированная схема энергоснабжения – три уровня: 110, 330 и 750 кВ. Поэтому даже вывод из строя самой мощной подстанции не оставит город без электричества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-21T05:09

2026-11-21T05:09

2026-11-21T05:09

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Разговор об ударах по энергетике Киева эксперт начал с того, как устроена система электроснабжения столицы."У Киева комбинированная схема энергоснабжения. Это как автомобильные дороги. Есть шоссе, есть проспекты, есть улицы. У Киева тоже три уровня снабжения – 110, 330 и 750 кВ", – заявил Анпилогов.По его словам, подстанция на 750 кВ – это "широкая автострада". "Она самая мощная. У нее линии с самым высоким напряжением, которые идут от атомных станций", – пояснил эксперт. "Даже если мы выведем их из строя, Киев все равно без электричества не останется, потому что есть сети на 110 и 330 кВ. Но и по ним мы наносим удары", – подчеркнул он.Анпилогов отметил, что сети напряжением 110 кВ сложно вывести из строя потому что их много. По его словам, это подстанции районного уровня, которые распределяют электроэнергию между небольшими городами и обеспечивают подачу в Киев. При этом он заявил, что по таким объектам необходимо наносить удары."И когда они будут выведены из строя, что-то забросить в столицу по сетям в 5 и 10 кВ Украина не сможет. Это огромный город и огромное потребление", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.В ближайшие месяцы нужно как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" на сайте Украина.ру.

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