https://ukraina.ru/20261121/ukraina-ochen-pozhaleet-chto-vvyazalas-v-voynu-mostov-s-rossiey-1084641675.html

Украина очень пожалеет, что ввязалась в войну мостов с Россией

Украина очень пожалеет, что ввязалась в войну мостов с Россией - 21.11.2026 Украина.ру

Украина очень пожалеет, что ввязалась в войну мостов с Россией

Россия и Украина открыто перешли к войне мостов. И судя по всему, это только начало. Происходящее напоминает переход к качественно новому этапу тотального инфраструктурного противостояния.

2026-11-21T07:19

2026-11-21T07:19

2026-11-21T07:19

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В ночь на 20 ноября российские вооружённые силы нанесли очередную серию ударов по переправам через Днепр в Киеве, в результате которых получили Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. Раньше били по Северному и Южному мостам.Киевский мэр Виталий Кличко был вынужден признать серьёзность возникших транспортных проблем, призвать горожан ограничить поездки на личных авто, а предприятия по возможности переводить сотрудников на удаленку.Одновременно появились сообщения о перекрытии мостов через Днепр в Днепропетровске, а Минобороны России заявило о поражении автожелезнодорожной переправы через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Сообщалось также об ударах по транспортной инфраструктуре других украинских регионов.Общая направленность очевидна: в зоне повышенного риска оказались крупнейшие транспортные узлы, от которых зависит хозяйственная связанность территорий, контролируемых киевским режимом.Нужно понимать, что крупный мост представляет собой чрезвычайно сложное инженерное сооружение, полное разрушение которого требует колоссальных усилий – но для прекращения нормальной эксплуатации необязательно обрушивать его целиком. Достаточно серьёзного повреждения дорожного полотна или несущих элементов.Таким образом, удары постепенно приобретают характер войны на истощение запасов прочности транспортной инфраструктуры, в которой значение имеет не только причинённый ущерб, но и способность постоянно поддерживать угрозу его повторения.И если применительно к Крыму речь идёт прежде всего о снабжении одного российского региона, то для Украины ситуация принципиально иная. Днепр разделяет территорию на две огромных части, включая её крупнейшие города, промышленные районы и важнейшие логистические маршруты. Поэтому потенциальное нарушение транспортной связанности двух берегов способно создать для Киева огромные проблемы – в том числе военные.Но начнем с Крымского моста – накануне старта саммита АТЭС в Китае произошла очередная украинская атака. Согласно появившимся сообщениям, повреждения получили крупные элементы мостовой конструкции, включая один из пролётов, восстановление которых само по себе представляет сложную и достаточно долгоиграющую историю.Но главная проблема заключается не в стоимости и продолжительности ремонтных работ, а в том, что на любом этапе восстановления у ВСУ и их западных кураторов сохраняется возможность снова попытаться нанести результативный удар, обнуляя проделанные работы.История с Крымским мостом продемонстрировала особенность современной войны, в которой даже самая серьёзная и эшелонированная противовоздушная оборона не гарантирует абсолютной защиты от продолжительных комбинированных атак. Очевидно, ни одна существующая система ПВО в мире не справилась бы с подобной нагрузкой без единого пропущенного удара.Что выход моста из строя будет значить в практическом плане? Крым, разумеется, столкнётся с дополнительными логистическими сложностями. Подобные проблемы уже возникали летом, когда Крымский мост продолжал нормально функционировать, но массовые удары на трасе "Новороссия" временно сокращали предложение отдельных товаров.Тем не менее превращения Крыма в полностью изолированный остров, а тем более возникновения полновесной блокады, не произойдёт. Продолжат действовать сухопутный маршрут и доступные морские переправы, а полностью и надолго перерезать все возможности снабжения полуострова Украина и Запад не могут.Главное же заключается в том, что поражение Крымского моста само по себе не меняет траекторию военного противостояния, не создаёт для ВСУ очевидных предпосылок для перелома на фронте и уж совершенно точно не подталкивает российское руководство к территориальным или политическим компромиссам.Скорее наоборот, подобные атаки дополнительно разрушают и без того немногочисленные ограничители дальнейшей эскалации.Вашингтон и лично Трамп уже публично дистанцировались от произошедшего. Владимир Путин уже предупредил о серьёзном ответе, и последовавшие удары по украинским переправам показывают, насколько опасной становится новая логика повышения ставок.Запущенная Киевом эскалация оборачивается для него самого ассиметричным несопоставимым уроном. Украина способна причинить России чувствительный символический и локальный хозяйственный ущерб, но ответное расширение ударов на мосты через Днепр потенциально затрагивает уже не отдельный регион, а саму экономическую и транспортную конструкцию украинского государства.Для Украины последствия войны мостов могут оказаться плачевными. Достаточно посмотреть на ситуацию в Киеве, который остаётся экономическим центром страны и одним из крупнейших налогоплательщиков украинского бюджета.На левом берегу столицы проживает около миллиона человек, тогда как основная масса рабочих мест, государственных учреждений, деловых центров и предприятий сосредоточена на правом. И когда нормальное транспортное сообщение между берегами нарушается, речь идёт уже не просто о многочасовых пробках и бытовых неудобствах, а о прямых потерях рабочего времени, доходов предприятий, деловой активности и налоговых поступлений.Причём ситуация в Киеве представляет собой лишь наиболее наглядный пример значительно более масштабной проблемы. Удары по мостам накладываются на продолжающееся разрушение энергетической, железнодорожной, портовой и промышленной инфраструктуры, а перебои в работе каждого из этих элементов неизбежно усиливают последствия остальных.Украина и без того сталкивается с радикальным сокращением производственных возможностей, осложнением аграрного и торгового экспорта, увеличением стоимости перевозок и растущей зависимостью от внешнего финансирования. И чем дольше будет продолжаться подобная инфраструктурная война, тем дороже окажется поддержание хотя бы относительно нормальной хозяйственной жизни.В итоге дополнительные расходы снова лягут на плечи европейских доноров, которым придётся компенсировать не только непосредственно военные потребности Киева, но и всё большую часть выпадающих доходов украинского государства. Как тут не вспомнить про новые, дополнительные 70 миллиардов евро, затребованные Зеленским в Берлине?Но есть ещё одно обстоятельство. Конечно, разрушение мостов в Киеве не приведет к быстрому обвалу фронтовой логистики – военные перевозки в любом случае будут в приоритете.Однако копящиеся проблемы ВСУ и по части комплектации, и по части организации снабжения неизбежно станут критическими. Переброска резервов, боеприпасов, техники и горючего потребует совершенно других скоростей, и тогда ограниченная пропускная способность переправ (если они вообще сохранятся к тому времени) станет критической уязвимостью всей системы украинской обороны на левом берегу.

https://ukraina.ru/20261116/vladimir-dzharalla-udar-po-krymskomu-mostu-dolzhen-pokazat-evrope-chto-govorit-o-porazhenii-ukrainy-1084537023.html

https://ukraina.ru/20261119/tri-narodnykh-pravila-kak-teper-dobratsya-v-krym-i-chem-zhivet-poluostrov-1084588693.html

https://ukraina.ru/20261119/1084580651.html

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, украина, киев, россия, виталий кличко, дональд трамп, владимир путин, атэс, вооруженные силы украины