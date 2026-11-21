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В центре Сочи ночью взорвался внедорожник

В центре Сочи ночью взорвался внедорожник - 21.11.2026 Украина.ру

В центре Сочи ночью взорвался внедорожник

В ночь на 21 ноября в Центральном районе Сочи, возле жилого дома на улице Роз, загорелся внедорожник Range Rover. Перед пожаром местные жители услышали три взрыва

2026-11-21T10:05

2026-11-21T10:05

2026-11-21T10:05

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По словам очевидцев, происшествие случилось около 02:00. После нескольких громких хлопков чёрный внедорожник охватило пламя. Машина полностью выгорела.На данный момент обстоятельства происшествия не установлены. Сведений о пострадавших пока не поступало.Ранее, 13 ноября, на Кировоградской улице в южной части Москвы во время движения произошёл взрыв автомобиля. Водитель получил травмы. Позже установили, что произошедшее было покушением на Сергея Заворотного, бывшего советника экс-главы правительства Украины. По подозрению в организации подрыва задержали 21-летнюю жительницу Москвы. По предварительным данным, девушка совершила преступление под влиянием аферистов.

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новости, сочи, москва, украина