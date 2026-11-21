https://ukraina.ru/20261121/stranoy-pravit-prestupnaya-gruppirovka-eksperty-i-politiki-o-tom-kak-dogoraet-ukraina-1084624882.html

"Страной правит преступная группировка". Эксперты и политики о том, как догорает Украина

"Страной правит преступная группировка". Эксперты и политики о том, как догорает Украина - 20.11.2026 Украина.ру

"Страной правит преступная группировка". Эксперты и политики о том, как догорает Украина

В экспертном сообществе обсуждают, чем аукнутся Киеву удары по Крымскому мосту, кто за это заплатит. И гадают, на что намекает своей обложкой-предсказанием на будущий год журнал The Economist.

2026-11-21T06:03

2026-11-21T06:03

2026-11-20T12:18

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опг

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the economist

владимир зеленский

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Конечно, говорят и о других событиях, об обострившихся проблемах. Например, о том, действительно ли ждут жители прифронтовых городов прихода русских (такие утверждения можно встретить в пабликах) – и если да, то почему.Бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* считает, что могут и ждать, но виновата в этом сама же "зелёная" власть. Так, по его словам, украинское руководство просто бросило жителей Краматорска – и потому "не только война, а еще и… украинские чиновники" делают все, чтобы в Краматорске люди ждали прихода российских войск.Политик предостерёг, что после встречи лидеров трех стран в Китае "существует опасность серьезных ударов по Украине… у Путинабудут развязаны руки". А Зеленский при этом сам запускает максимальную эскалацию.В Китае же "нас без нас решали", констатировал Мосийчук*, добавив, что ничего хорошего Киеву от этого ожидать не приходится. По его мнению, намечена российско-американская сделка, война на Украине этому мешает – значит, надо ее завершить. Каким образом? Как бы не путём гиперэскалации."Судьбу Украины решают Трамп и Си, Трамп, Си и Путин. Кто угодно, только не Украина. Вот до чего довело правление Зеленского и его зеленых гнид – вообще никто не считается даже", – заявил политик в эфире одного из интернет-каналов.Он пояснил, что никто давить на российского лидера в украинском вопросе не будет, каждая из стран защищает свои интересы, решает свои вопросы – "и никого не интересует, что в это время догорает наш дом – Украина".Но при этом правительственный квартал в Киеве цел, сам Зеленский во всех своих поездках чувствует себя в полной безопасности, напомнил Мосийчук*, высказав предположение, что на этот счёт есть некий "договорнячок".Если "Мексиканец" разговорится…А вот покинувший страну бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что надобность сохранять Зеленского — уже в прошлом. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом** выразил мнение, что на Западе ставили на Зеленского в тот период, когда всерьёз рассчитывали победить Россию военным путём — "руками Украины".Выяснилось, что не удаётся.Как справятся с Зеленским, который идет на поводу у Лондона (а Лондон хочет продолжения войны)? По мнению политика, этим вопросом заняты подконтрольные США антикоррупционные органы на Украине – НАБУ и САП. Он напомнил о нашумевшем интервью главы наркосиндиката Буркина-"Мексиканца" (который теперь готов сдаться американцам).Зеленский – "отец коррупции", а Буркин заявил, что на Украине вообще всё продается и покупается, продолжил Мураев. И если "Мексиканец" предоставит американцам полный объем имеющейся у него информации, то Зеленскому придётся трудно.Экс-депутат предположил, что Буркин этим своим интервью как бы "расчищает путь" для послевоенного устройства Украины, в котором не будет места для Зеленского и его сподвижников, вполне вероятно, что следующая порция компромата просто "похоронит" главу киевского режима.Страной правит ОПГОпределенные фобии на Банковой уже витают, считает киевский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в эфире канала "PolitБюро" отметил, что "дело „Карфаген“ полностью демонстрирует, что с такой степенью разложения топ-силовиков страна, по сути, превратилась в бандитскую "малину", и страной правит ОПГ – организованная политическая группировка".По мнению эксперта, разоблачения эти могут привести, в частности, к прекращению западной помощи Киеву – "криминал бросает тень и на тех, кто даёт, естественно, поставят вопрос – а в чьи руки вы даёте эти деньги?"Но деньги пока всё же дают, война продолжается. И чего ожидать от будущего? Золотарёв предположил, что ответ за удары по Крымскому мосту будет серьезным – и прогнозы о "чёрной зиме" для Украины могут сбыться."Украина глазами Ротшильдов"Горящие дома и люди в палатках, изображённые на обложке-предсказании на 2027 год журнала The Economist, можно считать намёком на то, что произойдёт на Украине, считает Евгений Мураев."Я боюсь, что это Украина глазами Ротшильдов и, вполне возможно, их это устраивает, но нам это абсолютно не надо. То есть если война продолжится, вполне возможно, украинские города будут непригодны для жизни, людям придётся жить в палатках — я думаю, что на это идёт намёк", — сказал политик.Он также отметил, что на обложке можно увидеть много не менее тревожных картинок-прогнозов, тревожных не только для Украины, но и для всего человечества.О вероятности новой серии мощных ударов ВС РФ по объектам киевского режима предупреждает и украинский политик и общественный деятель Максим Гольдарб. Он в своем блоге посоветовал украинцам, покидающим сейчас свои дома, не торопиться покупать недвижимость на Западной Украине.По его мнению, в ближайшее время спокойно себя чувствовать не получится на всей территории Украины, в том числе и в западных областях, у ВС РФ теперь достаточно средств для того, чтобы регулярно доставать и их.* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Признан в РФ СМИ-иноагентом

https://ukraina.ru/20261119/totalnaya-voyna-vo-vsem-e-uzhase-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1084573383.html

https://ukraina.ru/20261116/dna-net-eksperty-i-politiki-o-tom-kuda-katitsya-ukraina-1084508081.html

https://ukraina.ru/20261115/diktatora-zelenskogo-nuzhno-ostanovit-eksperty-o-mrtvom-kieve-i-buduschem-ukrainy-1084499361.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, россия, игорь мосийчук, евгений мураев, опг, верховная рада, the economist, владимир зеленский