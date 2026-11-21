https://ukraina.ru/20261121/demokraty-ssha-prigrozili-lishit-spacex-milliardnykh-kontraktov-1084648722.html
Демократы США пригрозили лишить SpaceX миллиардных контрактов
Демократы США пригрозили лишить SpaceX миллиардных контрактов - 21.11.2026 Украина.ру
Демократы США пригрозили лишить SpaceX миллиардных контрактов
Демократы в Конгрессе США намерены добиваться пересмотра финансирования проектов компании SpaceX Илона Маска. Поводом стали ограничения в работе спутниковой системы Starshield на Украине. Законодатели требуют выяснить, кто распорядился ограничить её использование и по каким причинам, сообщает CNN
2026-11-21T12:29
2026-11-21T12:29
2026-11-21T12:30
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Конгрессмен-демократ Джим Хаймс инициировал расследование и потребовал объяснений от американских спецслужб и руководства SpaceX. По данным телеканала, перебои в работе системы в октябре и ноябре мешали украинским военным проводить операции по перехвату российских беспилотников. В отдельные периоды практически все подобные миссии оказывались сорваны.По информации CNN, представители SpaceX и Пентагона в частных разговорах указывали на Белый дом. Дональд Трамп отрицает причастность своей администрации к ограничениям. В SpaceX ноябрьские сбои объяснили техническими проблемами.Хаймс намерен использовать полномочия Конгресса по распределению бюджетных средств, чтобы добиться ответов. Он считает, что законодатели не должны выделять деньги на разработку государственных систем, если власти не могут полностью контролировать их работу."Наш комитет просто не может утверждать финансирование для разработки правительственных систем, над которыми у правительства нет полного контроля", — заявил конгрессмен.Речь идёт о государственных контрактах SpaceX на миллиарды долларов. Однако возможное сокращение финансирования может затронуть и интересы самих США, поскольку компания участвует в обеспечении важных космических систем американской национальной безопасности.Ранее в интервью американской газете The New York Times Илон Маск рассказал о том, что стоит за словами о блокировке Starlink на Украине и резко высказался по поводу Майдана. Подробнее – в материале Маск призвал пожалеть российских солдат и упрекнул Зеленского во лжи.
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новости, сша, украина, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, cnn, пентагон
Новости, США, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, CNN, Пентагон
Демократы США пригрозили лишить SpaceX миллиардных контрактов
12:29 21.11.2026 (обновлено: 12:30 21.11.2026)
Демократы в Конгрессе США намерены добиваться пересмотра финансирования проектов компании SpaceX Илона Маска. Поводом стали ограничения в работе спутниковой системы Starshield на Украине. Законодатели требуют выяснить, кто распорядился ограничить её использование и по каким причинам, сообщает CNN
Конгрессмен-демократ Джим Хаймс инициировал расследование и потребовал объяснений от американских спецслужб и руководства SpaceX. По данным телеканала, перебои в работе системы в октябре и ноябре мешали украинским военным проводить операции по перехвату российских беспилотников. В отдельные периоды практически все подобные миссии оказывались сорваны.
По информации CNN, представители SpaceX и Пентагона в частных разговорах указывали на Белый дом. Дональд Трамп отрицает причастность своей администрации к ограничениям. В SpaceX ноябрьские сбои объяснили техническими проблемами.
Хаймс намерен использовать полномочия Конгресса по распределению бюджетных средств, чтобы добиться ответов. Он считает, что законодатели не должны выделять деньги на разработку государственных систем, если власти не могут полностью контролировать их работу.
"Наш комитет просто не может утверждать финансирование для разработки правительственных систем, над которыми у правительства нет полного контроля", — заявил конгрессмен.
Речь идёт о государственных контрактах SpaceX на миллиарды долларов. Однако возможное сокращение финансирования может затронуть и интересы самих США, поскольку компания участвует в обеспечении важных космических систем американской национальной безопасности.
Ранее в интервью американской газете The New York Times Илон Маск рассказал о том, что стоит за словами о блокировке Starlink на Украине и резко высказался по поводу Майдана. Подробнее – в материале Маск призвал пожалеть российских солдат и упрекнул Зеленского во лжи
.