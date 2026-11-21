https://ukraina.ru/20261121/istoriya-na-radio-rezhissr-tatyana-lukashevich--1084571256.html
История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич
История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич - 21.11.2026 Украина.ру
История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты"... Украина.ру, 21.11.2026
2026-11-21T12:00
2026-11-21T12:00
2026-11-21T12:00
история
история
история новороссии
история ссср
александр чаленко
наталья курянская
украина.ру
режиссер
кино
фильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/12/1084571111_0:91:261:238_1920x0_80_0_0_628209d1113a184c9bc702c425b80515.jpg
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт о режиссёре Татьяне Лукашевич.Эта уроженка Екатеринослава достойна упоминания просто за фразы "Муля, не нервируй меня" и "Попила воды, потом хватилися – пианины нету!" Да-да – замечательный, тёплый и ламповый фильм "Подкидыш" 1939 года, по сценарию Рины Зелёной и Агнии Барто.Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" был материал, связанный с творчеством Татьяны Лукашевич – она принимала участие в съёмках фильма "Заговор обречённых":- Фильм "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологий.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/12/1084571111_0:85:261:281_1920x0_80_0_0_c87d11d724fa2b4a1cee305cbcced93e.jpg
История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич
История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич
2026-11-21T12:00
true
PT21M56S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
история, история новороссии, история ссср, александр чаленко, наталья курянская, украина.ру, режиссер, кино, фильм, кинематограф, радио, радио "новороссия сегодня", видео
История, История, история Новороссии, история СССР, Александр Чаленко, Наталья Курянская, Украина.ру, режиссер, кино, фильм, кинематограф, радио, Радио "Новороссия сегодня"
История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт о режиссёре Татьяне Лукашевич.
2026-11-21T12:00
true
PT21M56S
История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт о режиссёре Татьяне Лукашевич.
Эта уроженка Екатеринослава достойна упоминания просто за фразы "Муля, не нервируй меня" и "Попила воды, потом хватилися – пианины нету!" Да-да – замечательный, тёплый и ламповый фильм "Подкидыш" 1939 года, по сценарию Рины Зелёной и Агнии Барто.
P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" был материал, связанный с творчеством Татьяны Лукашевич – она принимала участие в съёмках фильма "Заговор обречённых":