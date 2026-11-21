https://ukraina.ru/20261121/istoriya-na-radio-rezhissr-tatyana-lukashevich--1084571256.html

История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич

История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич - 21.11.2026 Украина.ру

История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич

Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты"... Украина.ру, 21.11.2026

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история

история

история новороссии

история ссср

александр чаленко

наталья курянская

украина.ру

режиссер

кино

фильм

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Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт о режиссёре Татьяне Лукашевич.Эта уроженка Екатеринослава достойна упоминания просто за фразы "Муля, не нервируй меня" и "Попила воды, потом хватилися – пианины нету!" Да-да – замечательный, тёплый и ламповый фильм "Подкидыш" 1939 года, по сценарию Рины Зелёной и Агнии Барто.Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" был материал, связанный с творчеством Татьяны Лукашевич – она принимала участие в съёмках фильма "Заговор обречённых":- Фильм "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологий.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич История на радио: режиссёр Татьяна Лукашевич 2026-11-21T12:00 true PT21M56S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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