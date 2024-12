https://ukraina.ru/20241213/1059636082.html

Сомнения Европы и пожелание Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 декабря

Европейские чиновники сомневаются в наличии у избранного президента США Дональда Трампа плана по Украине, а Трамп хочет, чтобы на Украину отправились европейские военные. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Как сообщило американское издание The Wall Street Journal, европейские чиновники не считают, что у избранного президента США Дональда Трампа есть чёткий план по Украине. По словам опрошенных изданием должностных лиц, после выборов Трамп задавал им вопросы относительно конфликта на Украине и спрашивал их мнение по этому вопросу."Европейские чиновники заявили, что... они не думают, что у него сформировался четкий план по поводу того, что делать",— указывалось в публикации.Как рассказали источники газеты, если европейские военные отправятся на Украину, они будут частью сил по поддержанию мира или мониторингу прекращения огня. Их развертывание не будет проходить в рамках операции НАТО, уточнили они.На отправке именно европейских военных на Украину настаивает Трамп."Он (Трамп — Ред.) хочет, чтобы европейские военные присутствовали на Украине, чтобы наблюдать за поддержанием прекращения огня. <...> Он не исключил поддержку договоренности со стороны Штатов, но войска США вовлечены не будут", — отмечалось в публикации.По информации издания, Трамп считает, что ЕС должен играть главную роль в защите и поддержке Украины. Он также подталкивает европейских партнёров к более активному влиянию на Китай, чтобы тот в свою очередь надавил на Россию. По информации The Wall Streer Journal, на состоявшейся в Париже встрече Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали использование тарифов в качестве рычагов давления на Пекин.Кроме того, новый глава Белого дома заявил Макрону и Владимиру Зеленскому, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.Обстрелы и налётыУтром 13 декабря Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БпЛА – над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Ростовской и один – над территорией Липецкой области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее Минобороны России информировало об уничтожении украинских дронов над Владимирской областью."В период с 05:05 до 05:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Владимирской области", — указывалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по территории этого региона России.Все удары наносились на Горловском направлении. В общей сложности ВСУ выпустили 21 различный боеприпас.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 2 снаряда калибром 155 мм по Центрально-Городскому району Горловки.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 55 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 55 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 5; Новая Каховка — 4; Алёшки — 5; Солонцы — 4; Таврийск — 3; Любимовка — 3; Малая Лепетиха — 11; Князе-Григоровка — 4; Великая Лепетиха — 16", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Князе-Григоровка, Бабино, Голая Пристань.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 13 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Малиновка, Октябрьский, Разумное, Северный и сёлам Беломестное, Ближнее, Ерик, Журавлёвка, Красная Нива, Красный Хутор, Наумовка, Новая Нелидовка, Петровка, Пушкарное, Репное, Стрелецкое и Устинка выпущено 20 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 23 беспилотников, 19 из которых сбиты системой ПВО. В селе Красная Нива в результате атаки дрона получил тяжёлые ранения один мирный житель. Мужчина со множественными осколочными ранениями головы и рук госпитализирован в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены 2 легковых автомобиля и здание коммерческого объекта", — писал Гладков.В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Цаповка выпущено 5 артснарядов и совершена атака одного беспилотника. Обошлось без последствий.Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Волоконовском районе хутор Екатериновка подвергся атаке одного БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Козинка и Пороз выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 БпЛА, 2 из которых сбиты системой ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений", - указывалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО был сбит БпЛА самолётного типа. Разрушений нет."В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка и Теребрено подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и совершены атаки 8 беспилотников. В селе Теребрено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника погиб боец самообороны. Повреждён один социальный объект", — сообщил Гладков.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Балки произведено 3 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 7 снарядов, и совершены атаки 2 БПЛА. Были повреждены два частных домовладения.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об отправке европейских военных на Украину — в статье Олега Хавича "Польша пока не планирует отправлять войска на Украину. Ключевое слово "пока"".

