https://ukraina.ru/20250114/1060248384.html

Пресса США обвинила Трампа в поражениях ВСУ

Пресса США обвинила Трампа в поражениях ВСУ - 14.01.2025 Украина.ру

Пресса США обвинила Трампа в поражениях ВСУ

Нынешнее руководство Украины терпит военное поражение потому, что команда ещё не сменившего Джо Байдена избранного президента Дональда Трампа настаивает на прекращении огня. Об этом 13 января сообщил американский телеканал CNN.

2025-01-14T13:57

2025-01-14T13:57

2025-01-14T13:57

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"Украина теряет позиции на поле боя, поскольку команда Трампа настаивает на прекращении огня", - сказано в публикации одного из ведущих СМИ США.Там также отмечено, что за неделю до возвращения Дональда Трампа в Белый дом украинское руководство готовится к сложному выбору. Украинские войска отступают на нескольких участках длинной линии фронта, им не хватает опытных солдат и есть сомнения в сохранении темпов получения западной военной помощи."В Киеве правительство ждет и следит за сигналами из Москвы и Вашингтона и почти ежедневно заявляет о своем желании "справедливого мира". Любая мысль о возвращении территорий, захваченных Россией, отложена на неопределенный срок", - констатировали в CNN.Армия России при этом, сказано в публикации, успешно продвигается в ДНР, не считаясь с потерями. За декабрь она продвинулась на 400 километров. Они контролируют Курахово и Торецк, находятся в пяти километрах от центра Покровска (Красноармейска).Командир одного из украинских батальонов под Покровском пожаловался американскому телеканалу на то, что российские войска усилили обстрелы и бомбовые удары.Спецпредставитель Трампа по Украине отставной генерал Кит Келлог на прошлой неделе заявил, что надеется найти прочное и устойчивое решение конфликта в течение 100 дней. Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что остановит боевые действия в течение 24 часов после вступления в должность, напомнил телеканал. Однако когда его недавно спросили, как скоро он сможет положить конец конфликту на Украине, он назвал другой срок."Я надеюсь, что у меня будет шесть месяцев. Нет, я думаю, я надеюсь, что ранее шести месяцев", - говорил Трамп.Представитель МИД Георгий Тихий 10 января заявил, что Украина готовится к переговорам с США на самом высоком уровне. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сейчас ни одна из сторон украинского конфликта не готова к переговорам, сказано в публикации.Также на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации "…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается Больше событий дня представлено в обзоре ВСУ готовы восстать, обстрелы и налеты. Главное на Украине на13.30 14 января

https://ukraina.ru/20250114/1060246285.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, кит келлог, вооруженные силы украины, cnn, переговоры, сво, днр, донецкая народная республика, джон кирби, курахово, покровск/красноармейск, дзержинск (торецк)