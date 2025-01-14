https://ukraina.ru/20250114/1060231372.html

Алексей Анпилогов: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой

Алексей Анпилогов: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой - 14.01.2025 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой

Российское командование не будет класть своих солдат ради освобождения территорий. Главная наша задача – слом морального духа врага. Если враг побежит, его даже уничтожать не потребуется, считает военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-01-14T06:30

2025-01-14T06:30

2025-01-14T06:30

интервью

украина

россия

дональд трамп

вооруженные силы украины

финляндия

прибалтика

курская область

мобилизация

дезертирство

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" аккурат посередине между двумя этими городами. Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска/Краматорска из района Днепропетровска.- Алексей, как вы считаете, будет ли противник сейчас бросаться в яростные контратаки, чтобы отбить у нас эту трассу, оголяя при этом другие участки донбасской дуги?- Последние несколько месяцев решения ВСУ прямо противоречат общепринятой логике ведения боевых действий. Киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области. Все же считали это отвлекающим ударом или обманывающей нас операцией, но с момента этого рывка прошло больше недели и главная операция, которая должна была поменять картину происходящего, так и не началась.Более того, даже если бы у этой операции был какой-то успех, она бы поменяла ситуацию только в политическом плане. Украина могла бы к инаугарации Трампа рассказывать, что у них есть некие территориальные приобретения. А теперь понятно, что это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве.Зато позиции, которые можно было держать достаточно долго и тем самым замедлить эту войну на истощение (те же Курахово и Селидово), ВСУ сдали относительно быстро. Потому что киевский режим между обороной Донбасса и "наступлением" сделал ставку на "наступление". И я правда не знаю, будет ли противник отбивать у нас эту рокаду.По правилам военной науки, это делать надо. Сейчас в отсутствие шоссейных дорог ВСУ приходится двигаться по грунтам. Этот чернозем слабо проходим для гусеничной техники – в этой жутчайшей распутице вязнет все. Конечно, эту рокаду отбивать надо, потому что снабжение Константиновки, Краматорска и Славянска висит на объездных путях и проселках (это дополнительный крюк в несколько десятков километров), которые будут под угрозой нашего обходного маневра.Мы же сейчас рассекаем все оборонительные порядки ВСУ.Практика такого вклинения во вражеские позиции и раздвигания этого плацдарма в разные стороны – это и есть "цветок". Недавно так неожиданно раскрылся "цветок Шевченко". ВСУ попадаются в эту нехитрую военную ловушку.Согласно военной теории, вам нужно нанести фланговые удары и купировать такой прорыв. Но киевский режим никогда такой практики не показывал. Я вообще не помню, чтобы противник делал такого рода оперативные шаги.Да, на тактическом уровне можно спорить, у кого эффективнее дроны, но на оперативном уровне Украина проигрывает двух-трех ходовым операциям России. Это недопустимо, если вы хотите свести войну к почетной ничье. И сейчас уже ни о какой ничье речи не идет. Украина действительно подошла к пределу своих военных возможностей. Это видно по динамике ее ситуации с восполнением техникой и живой силой – основного критерия длительной войны, в которую превратилась СВО.Заботу об оружии и боеприпасах Украина сразу взвалила на чужие плечи. Теперь она ноет по поводу того, что Запад ей что-то невовремя поставляет. А личный состав – это уже забота Украины. И теперь мы видим, что мобилизация живой силы на Украине тоже подошла к своему пределу.- Почему вы так в этом уверены?- Об этом можно судить всего лишь по двум цифрам.По официальным украинским данным, киевский режим мобилизует около 20 тысяч человек в месяц. Это соотносится с масштабами российского набора контрактников. Учитывая нынешнее население Украины и оборонительные бои – это вроде бы немало. Но по тем же официальным украинским данным, около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ (самовольное оставление части). Причем это официальные дела, открытые украинской прокуратурой (первый факт СЗЧ уголовно не наказывается). То есть киевский режим набрал 20 тысяч человек, из которых 17 тысяч тут же утекли в виде дезертиров.В результате, только по этим данным, пополнение ВСУ составляет всего лишь 3 тысячи человек в месяц. Про потери противника убитыми и ранеными я вообще не говорю. Армия врага начинает физически уменьшатся, а это уже катастрофа.Если раньше ВСУ держали оборону, медленно отступая, то декабрьская цифра по дезертирам – это приговор для них. Проблема же не просто в том, что кто-то ушел. Это примерно работает так.Сидит в окопе Грицко. Рядом с ним сидели Тарас и Мыкола. Тарас и Мыкола сбежали, а Грицко думает: "Я что, рыжий что ли? Наверное, мне тоже надо валить". То есть именно "пятисотые" наносят больше морального урона остальным бойцам, чем "двухсотые" (лежат в окопе) и "трехсотые" (лежат в окопах и при этом кричат от боли). "Пятисотый" - это "двести" плюс "триста".То есть проблема ВСУ не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду. ВСУ системно и быстро теряют свою боеспособность и веру к победе. В таких условиях государство долго обороняться не может. Поэтому киевский режим может ждать судьба кайзеровской Германии, которая весной 1918 года еще наступала, а осенью немецкие генералы сами пришли к кайзеру и сказали, что пора сдаваться (притом, что Германия еще оккупировала территорию Франции).И судя по всему, российское командование не будет класть своих солдат ради освобождения территорий. Главная наша задача – слом морального духа врага. Если враг побежит, его даже уничтожать не потребуется. И мы к этому близки именно в силу деградации украинского тыла и фронта.- По поводу долгосрочных перспектив Украины понятно. А сейчас почему вы думаете, что в провалившейся атаке на хутор Бердин противник сжег все свои резервы для нового наступления на приграничье?- Может, у ВСУ там что-то осталось. Я имею в виду определенную тенденцию.После наступления противника в 2022 году мы до сих пор не отбили Херсон и Изюм. В 2023 году мы отбили удары противника на Работино, Времевский выступ и Артемовск. А в 2024 году у украинского наступления была всего одна точка приложения (Курская область) и всего один тактический успех.И то, нас схватили на факторе внезапности. Никто же не думал, что Украина сознательно пойдет на расширение линии соприкосновения, потому что в войне на истощение для более слабой стороны это смерти подобно.Понятно, что 2025 год только начался. Но пока атака ВСУ на хутор Бердин не сопоставима со всеми их предыдущими наступлениями.- Выходит, нам уже нет смысла мечтать о танковых прорывах в Днепропетровской области, потому что мы ВСУ и без них перебьем?- Любая мечта должна иметь свою логику. Как я уже сказал, логика ВС РФ сейчас – не занять квадратные километры. Если эти квадратные километры некому будет защищать, мы их займем. Поэтому мы и дальше должны уничтожать военную и тыловую машину Украины. Если мы это не сделаем и будем делать ставку на окрас красных квадратиков на карте, это приведет к дополнительным жертвам с нашей стороны. А наше руководство старается минимизировать потери среди личного состава.Это заслуживает не только всяческой похвалы, но и внимательного изучения. Потому что в войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей на семью, как это происходит сейчас в странах третьего мира. Новых не нарожают. Поэтому людей надо беречь.- Что нам надо еще сделать, чтобы сберечь жизни личного состава?- Сейчас мы вплотную подошли к переговорам. Да, пока еще говорят наши пушки, но наши дипломаты уже пытаются добиться целей СВО не военным путем. Это становится возможным именно потому, что Украина подошла к пределу вооруженного сопротивления.Если Киев не проявит мудрость, то, учитывая, что противник воюет чужой экономикой и промышленностью, мы будем апеллировать к тем, кто ее поддерживает. После к власти Трампа это вполне реально.Дело в том, что именно Америка является главным спонсором военной машины Украины. Западная коалиция тратит на украинскую войну около 100 миллиардов долларов в год. Для сравнения: бюджет Германии составляет всего около 60 миллиардов долларов в год. Сами понимаете, что Берлин в одиночку Украину не потянет (ему еще Бундесвер перевооружать надо).Объединенная Европа теоретически Украину может вытянуть, если откажется от планов перевооружить свою армию. А вот Америка с этим вполне справится. Другое дело, что у того же Трампа явно есть желание тратить деньги на другие вещи. В частности, на будущее противостояние с Китаем, к которому Вашингтон оказался не готов.Если "локальная" война на Украине требует от сторон много ресурсов, то война с Китаем потребует от сторон еще большего напряжения сил, которое в США не планировалось десятилетиями.В этом случае Украина оказывается в ситуации чемодана без ручки. Ты им вроде как можешь огреть Россию по голове. Но, во-первых, Россия после этого встает и говорит: "Ну и что". А, во-вторых, у тебя у самого трясутся руки от тяжести этого чемодана. Поэтому его хотят задвинуть в дальний угол.Конечно, перед нашими дипломатами сейчас стоит архисложная задача. Нас будут пытаться сломать. Нам будут пытаться продать то, за что мы заплатили своей кровью, ничего не дав взамен. И наша дипломатия сейчас должна сделать все, чтобы достичь целей СВО путем переговоров, а не силовыми методами.- А соглашения по Украине смогут привести к глобальным договоренностям с США?- Россия много раз говорила, что не рассматривает Украину в отрыве от глобальной безопасности. Так же, как мы не рассматриваем вопрос ограничения ядерного вооружения в отрыве от других видов вооружений.Россия – континентальная страна с протяженной границей. Мы – не США, у которой с севера малонаселенная Канада, с двух сторон два противотанковых рва в виде Атлантического и Тихого океанов, а с юга – Мексика, где можно построить стену и закрыть вопрос с соседом. А мы как можем построить стену на границе от Владивостока до Мурманска? Никак.Поэтому позиция Москвы всегда состояла в следующем: страна, которая граничит с Россией, может быть или нейтральной, или дружественной, или на ней будет российский флаг.Мы можем допустить нейтрально/дружественную Украину, если там за любое слово против русских будет возбуждаться уголовное дело. В этом случае ров, который вырыли между двумя странами, постепенно будет засыпаться. Но в любом случае реалии на земле и границы конституционных российских регионов на Украине будут незыблемыми.- С Украиной мы так или иначе разберемся. Вопрос в том, не придется ли России включать в свой состав Финляндию, Норвегию, Прибалтику и Польшу?- Это зависит от того, насколько мощным будет противодействие западного блока.Пока Запад выглядит монолитом, но это же иллюзия. Между этими 50 странами-союзницами Украины противоречий больше, чем между Россией и Германией. Германия, наслаждаясь долгим миром и нашими энергоресурсами, построила экономику всеобщего процветания. А что мы видим сейчас? Хватило трех лет, чтобы эта картинка рассыпалась как песочный замок под напором волны.Поэтому нам дипломатическими методами нужно искать точки соприкосновения с теми же самыми финнами. "Хотите быть в НАТО? Мы не против. Но никаких тяжелых вооружений, ракетных баз и радаров на вашей территории быть не должно".В Прибалтике, глядя на судьбу Украины, рано или поздно возникнут вменяемые силы, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Что сейчас представляет собой порт в Клайпеде? Брошенные терминалы с перекати-поле. Если вы уйдете из правительственного квартала в Вильнюсе, вы увидите покосившиеся избушки, которых вы не найдете в самых глухих районах Подмосковья. Потому что все уехали, никакого там нет.Поэтому рано или поздно в Финляндии, в Прибалтике и даже в Польше поймут, что им нет смысла продолжать эту необъявленную холодную войну с Россией.О других аспектах конфликта - в интервью Ростислава Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20250112/1060191229.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, финляндия, прибалтика, курская область, мобилизация, дезертирство , сво, покровск/красноармейск, донбасс