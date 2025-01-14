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Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя

Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя - 14.01.2025 Украина.ру

Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя

Вице-премьер Марат Хуснуллин расскажет об итогах реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на совещании, которое состоится 14 января под руководством президента России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-01-14T12:03

2025-01-14T12:03

2025-01-14T12:23

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"Регионы особые для Российской Федерации, действовала государственная программа Российской Федерации – социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя. Как раз будут обсуждаться итоги выполнения этой программы, проблемные места и перспективные задачи на будущее", - сообщил пресс-секретарь президента России.Песков также отметил, что помимо президента и зампреда правительства России на совещании выступит также губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава республики Крым Сергей Аксёнов.Ранее в новостях: Китайские блогеры потрясены увиденным в Крыму и на Донбассе

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новости, крым, севастополь, россия, марат хуснуллин, дмитрий песков, владимир путин, социальная политика, социальная инфраструктура, экономика, российская экономика