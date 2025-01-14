Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя - 14.01.2025 Украина.ру
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Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя
Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя - 14.01.2025 Украина.ру
Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя
Вице-премьер Марат Хуснуллин расскажет об итогах реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на совещании, которое состоится 14 января под руководством президента России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-01-14T12:03
2025-01-14T12:23
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"Регионы особые для Российской Федерации, действовала государственная программа Российской Федерации – социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя. Как раз будут обсуждаться итоги выполнения этой программы, проблемные места и перспективные задачи на будущее", - сообщил пресс-секретарь президента России.Песков также отметил, что помимо президента и зампреда правительства России на совещании выступит также губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава республики Крым Сергей Аксёнов.Ранее в новостях: Китайские блогеры потрясены увиденным в Крыму и на Донбассе
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новости, крым, севастополь, россия, марат хуснуллин, дмитрий песков, владимир путин, социальная политика, социальная инфраструктура, экономика, российская экономика
Новости, Крым, Севастополь, Россия, Марат Хуснуллин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, социальная политика, социальная инфраструктура, экономика, российская экономика

Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя

12:03 14.01.2025 (обновлено: 12:23 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вице-премьер Марат Хуснуллин расскажет об итогах реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на совещании, которое состоится 14 января под руководством президента России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Регионы особые для Российской Федерации, действовала государственная программа Российской Федерации – социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя. Как раз будут обсуждаться итоги выполнения этой программы, проблемные места и перспективные задачи на будущее", - сообщил пресс-секретарь президента России.
Песков также отметил, что помимо президента и зампреда правительства России на совещании выступит также губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Ранее в новостях: Китайские блогеры потрясены увиденным в Крыму и на Донбассе
 
НовостиКрымСевастопольРоссияМарат ХуснуллинДмитрий ПесковВладимир Путинсоциальная политикасоциальная инфраструктураэкономикароссийская экономика
 
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