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Украинский пленный рассказал об устаревших методах обучения в центрах НАТО

Украинский пленный рассказал об устаревших методах обучения в центрах НАТО - 14.01.2025 Украина.ру

Украинский пленный рассказал об устаревших методах обучения в центрах НАТО

Инструкторы НАТО в попытке подготовить на своих базах военных с Украины используют старые, не отвечающие современным реалиям методы. Об этом рассказал пленный украинский инспектор погранслужбы 2-й категории Александр Бычко (позывной "Медведь"), передает РИА Новости

2025-01-14T12:00

2025-01-14T12:00

2025-01-14T12:22

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Он лично проходил подготовку на британской военной базе Warcope в Камбрии и в главном учебном центре сухопутных войск Франции в Ла-Куртин."Первый раз я проходил обучение в сентябре 2023 года, это было в Британии, база Warcope. Были британские инструкторы. Рассчитано оно было где-то на 300 человек. <...> Само обучение было не очень, если так, влегкую говоря. Обычный курс КМБ (курс молодого бойца – ред.)", - сказал он.По словам пленного, во Франции он попал в главный учебный центр сухопутных войск страны."Курс усиленной пехотной подготовки, но просто мы ходили по полигонам. Давали нам холостые патроны. Бегали, стреляли", - указал он.По словам Бычко, уровень подготовки в центрах НАТО никак не отвечает реалиям военного конфликта на Украине - в частности, использованию беспилотников.На фоне неэффективности инструкторов НАТО власти ряда стран альянса на прошедшем в январе заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии заявили о намерении продолжать оказывать военную помощь Украине. Так, правительство Испании предложило новые курсы подготовки для украинских военных, заявила министр обороны Маргарита Роблес. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Германия намерена в 2025 году обучить 10 тысяч украинских военнослужащих, сообщил министр обороны страны Борис Писториус перед встречей контактной группы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заседание группы помощи Киеву в Рамштайне, заявил, что среди участников растут противоречия, появляется много разногласий по перспективе оказания помощи.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.

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новости, украина, франция, ллойд остин, борис писториус, британия, дмитрий песков, нато, рамштайн, пентагон, f-16