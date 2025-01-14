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Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры о ситуации на фронте
Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры о ситуации на фронте - 14.01.2025 Украина.ру
Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры о ситуации на фронте
Российские военные продолжают продвижение на фронте, в частности, в Дзержинске (Торецке) под контролем ВСУ осталась только шахта "Торецкая" в северной части города. Об этом 14 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
2025-01-14T11:13
2025-01-14T11:13
2025-01-14T11:19
новости
дзержинск (торецк)
украина
донецкая народная республика
игорь кимаковский
вооруженные силы украины
шахта
фронт
вс рф
продвижение
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Параллельно российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм--канале "Шепот фронта" со ссылкой на собственные источники информации сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.О том, что российские войска близки к полной зачистке от ВСУ города Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) еще несколько дней назад сообщал советник главы региона Игорь Кимаковский."Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты", - сказал Кимаковский.Также сообщается о начале боев в районе крупнейшего угольного предприятия Украины - шахтоуправления "Покровское" в ДНР. Этот факт подтвердили в силовых структурах республики."Шахтоуправление "Покровское" находится в непосредственной близости с поселком Удачное, у которого начались бои", - уточнили в силовых структурах, добавив, что к территории главного вентиляционного ствола предприятия переброшена группировка противника, там же возведены оборонительные сооружения.Во вторник, 14 января, военный корреспондент Евгений Лисицын уточнил, что в настоящее время Российская Армия продвигается на Кураховском направлении от освобожденного на днях Янтарного в направлении Дачного, а также российские штурмовики вышли к окраинам Зверево и в сторону трассы на Межевую на Красноармейском направлении.Другие подробности - в материале "Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера.* Террористическая организация, запрещенная в России.
дзержинск (торецк)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дзержинск (торецк), украина, донецкая народная республика, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, шахта, фронт, вс рф, продвижение
Новости, Дзержинск (Торецк), Украина, Донецкая Народная Республика, Игорь Кимаковский, Вооруженные силы Украины, шахта, фронт, ВС РФ, продвижение
Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры о ситуации на фронте
11:13 14.01.2025 (обновлено: 11:19 14.01.2025)
Российские военные продолжают продвижение на фронте, в частности, в Дзержинске (Торецке) под контролем ВСУ осталась только шахта "Торецкая" в северной части города. Об этом 14 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Параллельно российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм--канале "Шепот фронта" со ссылкой на собственные источники информации сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.
"Сообщают об уничтожении части подразделения "Лють"* в Торецке. Бывшие косячники-штрафники потеряли около 40% личного состава в битве за Торецк", - написал военкор.
О том, что российские войска близки к полной зачистке от ВСУ города Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР
) еще несколько дней назад сообщал
советник главы региона Игорь Кимаковский
.
"Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты", - сказал Кимаковский.
Также сообщается о начале боев в районе крупнейшего угольного предприятия Украины - шахтоуправления "Покровское" в ДНР. Этот факт подтвердили в силовых структурах республики.
"Шахтоуправление "Покровское" находится в непосредственной близости с поселком Удачное, у которого начались бои", - уточнили в силовых структурах, добавив, что к территории главного вентиляционного ствола предприятия переброшена группировка противника, там же возведены оборонительные сооружения.
Во вторник, 14 января, военный корреспондент Евгений Лисицын уточнил, что в настоящее время Российская Армия продвигается на Кураховском направлении от освобожденного на днях Янтарного в направлении Дачного, а также российские штурмовики вышли к окраинам Зверево и в сторону трассы на Межевую на Красноармейском направлении.
"На Великоновоселовском направлении идут бои в районе Нескучного, наши штурмовики атакуют в направлении Времеевки. В Часовом Яре противник признал потерю огнеупорного завода – ключевой точки обороны города. Бои продолжаются в микрорайоне Северный. На Купянском направлении российская армия расширяет плацдарм у Сеньково, тем самым создавая угрозу для окружения Купянска с севера и с юга", - добавил военкор.
* Террористическая организация, запрещенная в России.