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Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры о ситуации на фронте

Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры о ситуации на фронте - 14.01.2025 Украина.ру

Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры о ситуации на фронте

Российские военные продолжают продвижение на фронте, в частности, в Дзержинске (Торецке) под контролем ВСУ осталась только шахта "Торецкая" в северной части города. Об этом 14 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины

2025-01-14T11:13

2025-01-14T11:13

2025-01-14T11:19

новости

дзержинск (торецк)

украина

донецкая народная республика

игорь кимаковский

вооруженные силы украины

шахта

фронт

вс рф

продвижение

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Параллельно российский военкор Руслан Татаринов в своем телеграм--канале "Шепот фронта" со ссылкой на собственные источники информации сообщил, что российская армия в Торецке разгромила почти половину подразделения "Лють"*, которое было собрано из бывших украинских арестантов, отличающихся особыми зверствами на передовой.О том, что российские войска близки к полной зачистке от ВСУ города Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) еще несколько дней назад сообщал советник главы региона Игорь Кимаковский."Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты", - сказал Кимаковский.Также сообщается о начале боев в районе крупнейшего угольного предприятия Украины - шахтоуправления "Покровское" в ДНР. Этот факт подтвердили в силовых структурах республики."Шахтоуправление "Покровское" находится в непосредственной близости с поселком Удачное, у которого начались бои", - уточнили в силовых структурах, добавив, что к территории главного вентиляционного ствола предприятия переброшена группировка противника, там же возведены оборонительные сооружения.Во вторник, 14 января, военный корреспондент Евгений Лисицын уточнил, что в настоящее время Российская Армия продвигается на Кураховском направлении от освобожденного на днях Янтарного в направлении Дачного, а также российские штурмовики вышли к окраинам Зверево и в сторону трассы на Межевую на Красноармейском направлении.Другие подробности - в материале "Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера.* Террористическая организация, запрещенная в России.

дзержинск (торецк)

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новости, дзержинск (торецк), украина, донецкая народная республика, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, шахта, фронт, вс рф, продвижение