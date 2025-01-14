https://ukraina.ru/20250114/1060237501.html

Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января

Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января - 14.01.2025 Украина.ру

Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января

Дубинский заверил, что украинцы "снесут" Зеленского, если возраст мобилизации снизят до 18 лет. ВСУ атаковали беспилотниками Энгельс, Казань и другие регионы РФ. Байден в своей финальной внешнеполитической речи сознался в провокации

2025-01-14T09:00

2025-01-14T09:00

2025-01-14T09:43

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале написал, что украинцы "снесут" Владимира Зеленского, если тот попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет."Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет - его снесут. При этом, никого нового в армии не появится, потому что молодежь разбежится еще быстрее стариков", - заверил Дубинский.Он также подчеркнул, что не завидует сотрудникам военкоматов.США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщила 3 января Служба внешней разведки России.Штаты призывали Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ еще осенью, об этом писало агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме. Однако советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил тогда, что нет смысла призывать Украину к этому, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.Президент РФ Владимир Путин, тем не менее, указывал, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.Ситуация в рядах ВСУ сейчас критическая. РИА Новости опубликовало видеозаписи со словами пленных украинских пограничников, которые признались, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветает употребление наркотиков и пьянство до смерти."В группу нам скидывали насчет наркотиков, насчет алкоголя, что на соседнем ВОПе (взводном опорном пункте – ред.) военнослужащий выпил то ли спирту, то ли водки и отравился. Лег спать и больше не встал", - сказал военнослужащий 1-го пограничного отряда госпогранслужбы Руслан Задорожный (позывной "Бизон")."Постоянно приходят инструктажи. Постоянно такие случаи. Были случаи, когда напивались суррогату и просто не просыпались. Психотропные вещества употребляли", - в свою очередь признал инспектор погранслужбы 2-й категории Александр Бычко (позывной "Медведь").Один из украинских пленных также рассказывал что части ВСУ, воюющие на территории ДНР, могут поднять восстание с целью свержения действующей власти на Украине."Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы. Потому что власть не годится никак вообще. Она украла страну, все продали. Возможно, оно так и будет дальше, возможно, оно так и случится. Потому что терпение не безгранично", - отметил пленный.Атака дронов на российские регионы, провалы ВСУВ ночь на 14 января Украина направила на российские регионы несколько десятков дальнобойных беспилотников. Зафиксированы атаки в Саратовской, Воронежской, Тульской, Брянской, Курской, Ростовской областях, Татарстане.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о массированной атаке в своем телеграм-канале. Он рассказал о работе средств противовоздушной обороны, ранним утром было известно о поражении 16 беспилотников. Падение обломков одного из них зафиксировали в Алексине. По данным Mash, обломки беспилотников упали рядом со спортивной базой "Ока". В этот момент там находились воллейболисты-паралимпийцы. Они спрятались в спортзале.Губернатор сообщил о повреждениях автомобилей и хозяйственных построек в городе. Пострадавших нет. Чуть позже еще один БПЛА сбили в Суворовском районе (также обошлось без пострадавших).По информации губернатора Ростовской области, минувшей ночью над регионом сбили 14 дронов. По официальным данным жертв и пострадавших также нет. Губернатор Орловской области рассказал об уничтожении 17 беспилотников.Массированной атаке украинских беспилотников подверглась Саратовская область, в частности, город Энгельс. Налет заставил региональные власти объявить тревогу и отменить занятия в школах – введен дистанционный режим. В Энгельсе начались проблемы с водоснабжением.Повреждения есть на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Росавиация информировала о временном прекращении приема и отправки воздушных судов в аэропорту "Гагарин" (аналогичные меры приняли в Казани, Калуге и Тамбове).Возгорание газовой цистерны после атаки БПЛА произошло в окрестностях Казани. Пострадавших нет. На месте тушат пожар спасатели. Предположительно это произошло на территории завода "Казаньоргсинтез". Пожарные пытаются охладить вторую цистерну, чтобы не допустить распространение огня."Серьезных разрушений и пострадавших нет," - заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, все предприятия в городе работают штатно.Также информация о сбитых БПЛА и падении обломков поступает из города Котовска в Тамбовской области. Предположительно тут было три воздушных цели. Сбили беспилотник без последствий на земле и в Воронежской области. А вечером накануне ракетной атаке подвергся химический завод в Брянской области.ВСУ использовали беспилотники "PD-2", "Бобёр", "Пекло", "Лютый", "UJ-22", а также ракеты ATACMS.На Украине тоже неспокойно, воздушная тревога со вчерашнего вечера звучит в шести областях страны: Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Издание "Военное обозрение" пишет, что в ночь на вторник российская армия провела массированную атаку на объекты ВСУ. Сообщения о взрывах поступали из Киева и Киевской области, говорится о пожарах, которые охватили пункты размещения личного состава ВСУ и управления системой ПВО.Кроме того, информация о взрывах поступала из Вышгорода и Борисполя, Винницкой и Черкасской областей, а также из Днепропетровской области.Также прилеты зафиксированы в Одессе. Там, по данным военкоров, под удар попала портовая часть города, где, по некоторым данным, осуществлялась разгрузка судна с грузом из стран НАТО.Наконец, целая серия взрывов прогремела в Сумской области. Сообщения поступали, в частности, из района Путивля и Глухова.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие ВС РФ теснят ВСУ к западной границе Луганской Народной Республики на Сватовско-кременском участке фронта в Донбассе."За последние несколько суток на участке фронта северо-западнее Макеевки (ЛНР) отмечено продвижение наших войск по направлению Петровского (украинское название Грековка), расположенного на западной границе ЛНР", - сообщил Марочко.Он уточнил, что, уничтожив несколько опорных пунктов и зачистив лесополосу, российские войска сократили межпозиционное пространство между передовыми позициями."На данный момент расстояние до украинских позиций в окрестностях Петровского составляет менее трех километров. Также ВС РФ расширили зону контроля вдоль западного берега реки Жеребец", - рассказал Марочко.По его же словам, военнослужащие ВС РФ заняли ряд позиций ВСУ, продвигаясь вдоль реки Оскол в Харьковской области."В результате активных действий подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю южнее двуреченского плацдарма. Продвигаясь вдоль западного берега реки Оскол, наши войска заняли ряд украинских позиций в районе населенного пункта Калиново (Харьковская область – ред.)", - сообщил Марочко.Он уточнил, что часть опорных пунктов противник оставил без боя из-за утраты боеспособности обороняющихся подразделений."Занятие новых рубежей позволило увеличить межпозиционное пространство и расширить зону контроля в данном районе. На данный момент основные усилия ВС РФ направлены на уничтожение разрозненных отрядов украинских боевиков, а также нанесение огневых поражений по фортификациям северо-восточнее Кондрашовки (Харьковская область – ред.)", - добавил он.Провокация БайденаНакануне президент Джо Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики указал, что поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать."...У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими. Сегодня Украина остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего, а мы заложили основу для следующей администрации, чтобы она могла защитить этот потенциал", - сказал Байден, выступая в госдепартаменте.Американский президент также заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву.“Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии. Эти страны знают, что происходящее на Украине имеет значение и для них”, - сообщил он.Байден добавил, что “заложил основу” для следующей администрации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы его команда продолжила поддержку Киева.В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала, что Байден сознался в осознанной провокации - в том, что его администрация разжигала конфликт, зная, что подталкивает мир к пропасти.А глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал речь президента США прощанием безумца и явкой с повинной."Речь Байдена войдет в историю как прощание безумца, который чуть не развязал в мире ядерную войну, способную погубить нашу планету. Кроме того, его слова также стоит рассматривать как явку с повинной, ведь он фактически признался в сознательном создании рисков ядерной конфронтации", - сказал Смирнов.Он подчеркнул, что даже уходя, администрация Байдена стремится втянуть Трампа в открытый военный конфликт с Россией.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.

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