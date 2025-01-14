Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области - 14.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250114/1060245562.html
Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области
Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области - 14.01.2025 Украина.ру
Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области
Украинские военнослужащие приговорены к длительным срокам лишения свободы за террористическую деятельность на территории курской области. Такой приговор вынес российский Второй западный окружной военный суд.
2025-01-14T12:21
2025-01-14T12:21
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
приговор
криминал
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058018686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aa1f0630f5386b7ac5540c7251da207.jpg
Военнослужащие 202 батальона 103 бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области. Они незаконно пересекли госграницу России и в составе ВСУ терроризировали население российского региона."Находясь на территории Кореневского района Курской области, в том числе села Краснооктябрьское, села Снагость и села Комаровка, указанные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения. Угрожая применением оружия, они занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - рассказали в СК РФ.Все семеро украинских военнослужащих были задержаны в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, отметили в российском ведомстве."Приговором суда Волошину, Караеву, Дойчук, Сигерич и Вовк назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Аршулику и Кульбабе - в виде 15 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в Следственном комитете.Приговор в силу не вступил, он может быть обжалован. О подаче жалоб и ходатайств со стороны осужденных официальных сообщений нет.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУБольше событий на начало дня представлено в обзоре Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058018686_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_11e2e8ccc3a78101e16f56aa3dcd9610.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, приговор, криминал, терроризм, кто
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, приговор, криминал, терроризм, КТО

Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области

12:21 14.01.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военнослужащие приговорены к длительным срокам лишения свободы за террористическую деятельность на территории курской области. Такой приговор вынес российский Второй западный окружной военный суд.
Военнослужащие 202 батальона 103 бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области. Они незаконно пересекли госграницу России и в составе ВСУ терроризировали население российского региона.
"Находясь на территории Кореневского района Курской области, в том числе села Краснооктябрьское, села Снагость и села Комаровка, указанные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения. Угрожая применением оружия, они занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - рассказали в СК РФ.
Все семеро украинских военнослужащих были задержаны в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, отметили в российском ведомстве.
"Приговором суда Волошину, Караеву, Дойчук, Сигерич и Вовк назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Аршулику и Кульбабе - в виде 15 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в Следственном комитете.
Приговор в силу не вступил, он может быть обжалован. О подаче жалоб и ходатайств со стороны осужденных официальных сообщений нет.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУ
Больше событий на начало дня представлено в обзоре Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСК РФСледственный комитетприговоркриминалтерроризмКТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg
12:34Лавров обвинил США в попытке вывести из строя "Турецкий поток"
12:21Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области
12:10Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев
12:03Хуснуллин расскажет Путину о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя
12:00Украинский пленный рассказал об устаревших методах обучения в центрах НАТО
11:54Меньше, чем у Ермака? На Украине обнародовали официальную зарплату Зеленского
11:50Украинский депутат: "захват власти “партией войны” продлится ровно до 9 мая - дня Победы"
11:29Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе
11:16Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУ
11:13Уничтожение "Лють"* в Торецке: что сообщают военкоры о ситуации на фронте
10:59Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину
10:45В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ
10:21МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве"
10:21Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ
10:16Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять
10:08Депутаты горсоветов Львовской области изобличены в "откатах"
09:40Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы "Мир"
09:21ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников ОПК в Ярославской области
09:00Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января
Лента новостейМолния