Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Украинские военнослужащие приговорены к длительным срокам лишения свободы за террористическую деятельность на территории курской области. Такой приговор вынес российский Второй западный окружной военный суд.
Военнослужащие 202 батальона 103 бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области. Они незаконно пересекли госграницу России и в составе ВСУ терроризировали население российского региона.
"Находясь на территории Кореневского района Курской области, в том числе села Краснооктябрьское, села Снагость и села Комаровка, указанные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения. Угрожая применением оружия, они занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - рассказали в СК РФ.
Все семеро украинских военнослужащих были задержаны в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, отметили в российском ведомстве.
"Приговором суда Волошину, Караеву, Дойчук, Сигерич и Вовк назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Аршулику и Кульбабе - в виде 15 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в Следственном комитете.
Приговор в силу не вступил, он может быть обжалован. О подаче жалоб и ходатайств со стороны осужденных официальных сообщений нет.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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