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Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области

Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области - 14.01.2025 Украина.ру

Семеро бойцов ВСУ получили сроки за терроризм в Курской области

Украинские военнослужащие приговорены к длительным срокам лишения свободы за террористическую деятельность на территории курской области. Такой приговор вынес российский Второй западный окружной военный суд.

2025-01-14T12:21

2025-01-14T12:21

2025-01-14T12:21

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Военнослужащие 202 батальона 103 бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области. Они незаконно пересекли госграницу России и в составе ВСУ терроризировали население российского региона."Находясь на территории Кореневского района Курской области, в том числе села Краснооктябрьское, села Снагость и села Комаровка, указанные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения. Угрожая применением оружия, они занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - рассказали в СК РФ.Все семеро украинских военнослужащих были задержаны в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, отметили в российском ведомстве."Приговором суда Волошину, Караеву, Дойчук, Сигерич и Вовк назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Аршулику и Кульбабе - в виде 15 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в Следственном комитете.Приговор в силу не вступил, он может быть обжалован. О подаче жалоб и ходатайств со стороны осужденных официальных сообщений нет.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУБольше событий на начало дня представлено в обзоре Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января

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