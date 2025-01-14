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Так почему же состоялся визит Келлога в Киев

Так почему же состоялся визит Келлога в Киев - 14.01.2025 Украина.ру

Так почему же состоялся визит Келлога в Киев

Подготовка к большим, я бы сказал межконтинентальным, переговорам, в том числе и вокруг украинского кризиса идет полным ходом. В той или иной степени это подтверждают целый ряд официальных лиц, как минимум в США. Но, и по косвенным признакам, скажем так, "кругам по воде", видна интенсивность этих подготовительных мероприятий.

2025-01-14T07:00

2025-01-14T07:00

2025-01-14T07:00

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Для начала, как минимум, избранный президент Трамп заявил, что готов встретиться с нашим президентом, и повторил это несколько раз, уточнив, что его команда уже готовится к этой встрече. Далее, уже наше руководство, устами Дмитрия Сергеевича Пескова, подтвердило готовность к такому диалогу и ожидает от американской стороны конкретики после инаугурации Трампа. На днях же, пространное интервью по вопросу дал будущий советник по вопросам безопасности нового президента Майкл Уолтц. Интервью касалось самых разных аспектов украинской проблемы. В частности он сказал: "Итак, подготовка идет полным ходом … С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если у вас нет какого-то диалога и отношений с другой стороной и мы обязательно это установим в ближайшие месяцы. Пока что точных рамок для этого не определено, мы над этим работаем, но я ожидаю хотя бы телефонного звонка в ближайшие дни или недели. Это будет шаг, и мы будем двигаться дальше.… Все понимают, что это должно закончиться дипломатическим путем. Я просто не считаю реалистичным утверждение, что мы сможем выбить всех российских солдат с каждого сантиметра украинской территории. Даже Крым — президент Трамп признал эту реальность, и я думаю, что это огромный шаг вперед, что весь мир начинает признавать эту реальность".А можно еще вспомнить бесконечную трескотню евробюрократов и разного рода политических банкротов вроде Макрона и Стармера. Истерики Зеленского и фонфаронство Ермака. Наконец челночную дипломатию Орбана и разгромную критику киевского режима от Фицо. Все это отголоски процессов идущих сейчас по обе стороны Атлантики предвосхищающих предстоящую попытку смены парадигмы большого кризиса и попытки противостоять этим изменениям со стороны русофобов и глобалистов. Но самая интересная, почти детективная история приключилась с предполагавшимся европейским вояжем будущего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога. По поступавшей с середины декабря разрозненной информации посетить он должен был Париж, Лондон, Берлин, Рим и, конечно же Киев. Больше того, не исключен был и визит в Москву, что совсем уже было бы в разрез с подходами американской дипломатии последних нескольких лет. В Киеве к этой перспективе отнеслись крайне болезненно. "Idée fixe" Банковой – переговоры в сильной позиции, по состоянию на конец декабря существенно расходилась с реальностью (как и сейчас, впрочем) и в пожарном порядке, ломая все планы отдыха киевских "нуворишей", уже на 2 января было назначено большое совещание в офисе президента незалежной. Причина проста, американской стороной визит Келлога был анонсирован на 7-8 января и к нему предполагалось быть во всеоружии. Совещание состоялось. Присутствовали Зеленский с Ермаком и его замами, премьер Шмыгаль, вице-премьер Кулеба, секретарь СНБО Литвиненко, министр обороны Умеров, глава МВД Клименко, руководители СБУ, ГУР МО и СВР. От ВСУ были Сырский и Брагилевич. Итогом обсуждения было признание крайней скудности возможностей для резкого, до приезда трамповского "ревизора", усиления позиций.Что до решений, то все свелось с следующему - предпринять попытку расширения плацдарма в Курской области и вообще переломить негативное развитие ситуации на этом направлении. Последовавшие затем конвульсии ВСУ около Суджи были именно про это. Чем закончилось, мы уже знаем. Так же было решено активизировать воздушные атаки в глубь российской территории, и попытаться активизироваться на диверсионно-террористическом направлении.Ну а главное, прозвучал вопль о помощи в Вашингтон и некоторые европейские столицы.По итогу, уже 7 января агентство Reuters сообщило о том, что вояж Келлога отменен. Сколько же тут сразу возникло версий причин отмены! А на самом деле все просто. Возможность европейского вояжа Кита Келлога не согласовали в Белом доме. Следом за администрацией Байдена, то же сделали в Лондоне и Париже.Ну, а лететь Келлогу как частному лицу, тем более без согласованных встреч в Европе, у Трампа логично посчитали нецелесообразным. Вот и все. Никакие "ультиматумы" и маты в эфире от Зеленского тут ни при чем.Впрочем, в Париже Келлог все же добрался. Правда встречался он там с иранской оппозицией. Что тоже крайне примечательно и важно, и конечно же связано с украинским кейсом, но больше в смысле перспективы визита генерала в Москву.Что же до Киева, то и туда Келлог, конечно же доедет, и очень скоро. Но, уверен, уже с совсем другим настроением и полномочиями.О других особенностях переговорного процесса - в статье Владимира Скачко "Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя"

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киев, париж, лондон, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, снбо, мвд, мнения