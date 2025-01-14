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Володин объяснил, что принесет мир на Украину и в Европу
Володин объяснил, что принесет мир на Украину и в Европу - 14.01.2025 Украина.ру
Володин объяснил, что принесет мир на Украину и в Европу
Только нейтральный статус Украины принесет мир в это государство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании
2025-01-14T13:48
2025-01-14T13:48
2025-01-14T13:49
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вячеслав володин
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"Мы должны сделать все для того, чтобы Украина была нейтральным государством, только это принесет мир на Украину, принесет его в Европу, а также обеспечит безопасность нашей страны. В этом заключаются цели специальной военной операции", - сказал Володин.Он добавил, что Россия борется с нацизмом на Украине и делает все, чтобы демилитаризировать Киев. Подробнее о целях СВО - в материале Песков рассказал об актуальности целей спецоперации на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, дмитрий песков, европа, россия, вячеслав володин, госдума
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Европа, Россия, Вячеслав Володин, Госдума
Володин объяснил, что принесет мир на Украину и в Европу
13:48 14.01.2025 (обновлено: 13:49 14.01.2025)
Только нейтральный статус Украины принесет мир в это государство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании
"Мы должны сделать все для того, чтобы Украина была нейтральным государством, только это принесет мир на Украину, принесет его в Европу, а также обеспечит безопасность нашей страны. В этом заключаются цели специальной военной операции", - сказал Володин.
Он добавил, что Россия борется с нацизмом на Украине и делает все, чтобы демилитаризировать Киев.
Подробнее о целях СВО - в материале Песков рассказал об актуальности целей спецоперации на сайте Украина.ру.