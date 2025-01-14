https://ukraina.ru/20250114/1060248197.html

Володин объяснил, что принесет мир на Украину и в Европу

Володин объяснил, что принесет мир на Украину и в Европу - 14.01.2025 Украина.ру

Володин объяснил, что принесет мир на Украину и в Европу

Только нейтральный статус Украины принесет мир в это государство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании

2025-01-14T13:48

2025-01-14T13:48

2025-01-14T13:49

новости

украина

дмитрий песков

европа

россия

вячеслав володин

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059759476_0:34:2803:1611_1920x0_80_0_0_24fa15e46196052ab5003af2b481b156.jpg.webp

"Мы должны сделать все для того, чтобы Украина была нейтральным государством, только это принесет мир на Украину, принесет его в Европу, а также обеспечит безопасность нашей страны. В этом заключаются цели специальной военной операции", - сказал Володин.Он добавил, что Россия борется с нацизмом на Украине и делает все, чтобы демилитаризировать Киев. Подробнее о целях СВО - в материале Песков рассказал об актуальности целей спецоперации на сайте Украина.ру.

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий песков, европа, россия, вячеслав володин, госдума