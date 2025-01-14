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Первый случай: Лавров о признании Трампа о НАТО и готовности Москвы к диалогу с ним
Первый случай: Лавров о признании Трампа о НАТО и готовности Москвы к диалогу с ним - 14.01.2025 Украина.ру
Первый случай: Лавров о признании Трампа о НАТО и готовности Москвы к диалогу с ним
Вопрос о вступлении Украины в НАТО нужно закрыть навсегда, а новый президент США Дональд Трамп первым на Западе признал нарушение договоренностей с РФ со стороны альянса
2025-01-14T13:58
2025-01-14T13:58
2025-01-14T14:24
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Об этом в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, уточнив, что Москва рассмотрит позицию Трампа по Украине после 20 января."Наша позиция по украинскому урегулированию, о которой я уже сказал и которая заключается, прежде всего, в необходимости закрыть навсегда вопрос с НАТО и восстановить права русских, языковые, религиозные и другие, которые были истреблены законодательно нацистским режимом [Владимира] Зеленского", - заявил Лавров.Он добавил, что вновь избранный президент США Трамп впервые среди западных лидеров честно заявил о нарушении НАТО договоренностей с РФ. Глава российской дипломатии напомнил, что в договоренностях, подписанных в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, было прямо записано: "Ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не претендует на доминирование, и ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет других".Наконец, российский министр отметил, что как только Трамп вступит в должность президента США, Москва ознакомится с его позицией по конфликту на Украине."Когда Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам - конечно, мы будем ее изучать", - сказал глава МИД РФ, подчеркнув, что всю текущую риторику Трампа стоит рассматривать сугубо в качестве его подготовки к инаугурации.До инаугурации Трампа осталась неделя, а эксперты уже озвучивают свои догадки, что именно в статусе лидера США он предложит в части разрешения украинского конфликта. Версии представлены в материалах Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять и Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, нато
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Первый случай: Лавров о признании Трампа о НАТО и готовности Москвы к диалогу с ним
13:58 14.01.2025 (обновлено: 14:24 14.01.2025)
Вопрос о вступлении Украины в НАТО нужно закрыть навсегда, а новый президент США Дональд Трамп первым на Западе признал нарушение договоренностей с РФ со стороны альянса
Об этом в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, уточнив, что Москва рассмотрит позицию Трампа по Украине после 20 января.
"Наша позиция по украинскому урегулированию, о которой я уже сказал и которая заключается, прежде всего, в необходимости закрыть навсегда вопрос с НАТО и восстановить права русских, языковые, религиозные и другие, которые были истреблены законодательно нацистским режимом [Владимира] Зеленского", - заявил Лавров.
Он добавил, что вновь избранный президент США Трамп впервые среди западных лидеров честно заявил о нарушении НАТО договоренностей с РФ. Глава российской дипломатии напомнил, что в договоренностях, подписанных в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, было прямо записано: "Ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ
не претендует на доминирование, и ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет других".
"Вот НАТО занималась ровно тем, чего обещала не делать. И Трамп об этом сказал", - констатировал Лавров, добавив, что этот случай стал первым, когда "из уст не только американского руководителя, но и любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы с Россией и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".
Наконец, российский министр отметил, что как только Трамп вступит в должность президента США, Москва ознакомится с его позицией по конфликту на Украине.
"Когда Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам - конечно, мы будем ее изучать", - сказал глава МИД РФ, подчеркнув, что всю текущую риторику Трампа стоит рассматривать сугубо в качестве его подготовки к инаугурации.
До инаугурации Трампа осталась неделя, а эксперты уже озвучивают свои догадки, что именно в статусе лидера США он предложит в части разрешения украинского конфликта. Версии представлены в материалах Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять и Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg.