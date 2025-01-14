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Украинский депутат: "захват власти “партией войны” продлится ровно до 9 мая - дня Победы"
Украинский депутат: "захват власти “партией войны” продлится ровно до 9 мая - дня Победы" - 14.01.2025 Украина.ру
Украинский депутат: "захват власти “партией войны” продлится ровно до 9 мая - дня Победы"
Парламент Украины готовится про голосовать за продление мобилизации и военного положения. Об этом 14 января сообщил украинский депутат Александр Дубинский.
2025-01-14T11:50
2025-01-14T11:50
2025-01-14T11:50
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украина
александр дубинский
владимир зеленский
рада
сизо
верховная рада
мобилизация
военное положение
день победы
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"На этой неделе просроченная Рада опять будет голосовать за продление мобилизации и военного положения, внесенные нелегитимным президентом. Депутаты, срок полномочий которых истек в августе 2024 года - попытаются продлить свое сидение вокруг корыта еще на 90 дней", - сообщил депутат.Александр Дубинский находится в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению и активно критикует нынешнее руководство Украины. Теперь в числе "просроченных" он упоминает, помимо Владимира Зеленского, также своих коллег по парламенту – Верховной Раде."Символично, но в этот раз захват власти “партией войны” продлится ровно до 9 мая - дня Победы. Думаю, этим все и закончится. Но с особым вниманием буду следить, как за незаконную мобилизацию проголосует самый уютный, ортопедический оппозиционер ВР Арсений Разумков", - сообщил опальный нардеп подписчикам своего телеграм-канала (орфография оригинала сохранена).Тем временем Белый дом считает отказ Киева призывать 18-летних нерешённой проблемой Больше событий на начало дня представлено в обзоре Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января
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новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, рада, сизо, верховная рада, мобилизация, военное положение, день победы, 9 мая
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Рада, СИЗО, Верховная Рада, мобилизация, военное положение, День Победы, 9 мая
Украинский депутат: "захват власти “партией войны” продлится ровно до 9 мая - дня Победы"
Парламент Украины готовится про голосовать за продление мобилизации и военного положения. Об этом 14 января сообщил украинский депутат Александр Дубинский.