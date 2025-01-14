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МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве"

МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве" - 14.01.2025 Украина.ру

МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве"

Официальным лицам Молдавии следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть. Об этом 14 января заявила официальный представители МИД России Мария Захарова.

2025-01-14T10:21

2025-01-14T10:21

2025-01-14T10:23

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Реагируя на заявление МИД Молдавии об отказе комментировать заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, так как она "не представляет дипломатию", сама Захарова в своём телеграм-канале отметила несостоятельность такой позиции."Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды",- процитировала Захарова кишинёвских дипломатов.На это Захарова ответила в том числе и молдавскому министру иностранных дел Михаю Попшою."Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем", - отметила Захарова."Во-вторых, буквально каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве. Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть", - добавила официальный представители МИД России.Больше событий на начало дня представлено в обзоре Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января

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