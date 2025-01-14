МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве" - 14.01.2025 Украина.ру
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МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве"
МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве" - 14.01.2025 Украина.ру
МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве"
Официальным лицам Молдавии следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть. Об этом 14 января заявила официальный представители МИД России Мария Захарова.
2025-01-14T10:21
2025-01-14T10:23
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Реагируя на заявление МИД Молдавии об отказе комментировать заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, так как она "не представляет дипломатию", сама Захарова в своём телеграм-канале отметила несостоятельность такой позиции."Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды",- процитировала Захарова кишинёвских дипломатов.На это Захарова ответила в том числе и молдавскому министру иностранных дел Михаю Попшою."Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем", - отметила Захарова."Во-вторых, буквально каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве. Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть", - добавила официальный представители МИД России.Больше событий на начало дня представлено в обзоре Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января
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новости, россия, молдавия, кишинёв, мария захарова, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, публичная дипломатия, бывший ссср, русофобия
Новости, Россия, Молдавия, Кишинёв, Мария Захарова, МИД РФ, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, публичная дипломатия, бывший СССР, Русофобия

МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве"

10:21 14.01.2025 (обновлено: 10:23 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Официальным лицам Молдавии следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть. Об этом 14 января заявила официальный представители МИД России Мария Захарова.
Реагируя на заявление МИД Молдавии об отказе комментировать заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, так как она "не представляет дипломатию", сама Захарова в своём телеграм-канале отметила несостоятельность такой позиции.
"Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды",- процитировала Захарова кишинёвских дипломатов.
На это Захарова ответила в том числе и молдавскому министру иностранных дел Михаю Попшою.
"Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем", - отметила Захарова.
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"Во-вторых, буквально каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве. Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть", - добавила официальный представители МИД России.
Больше событий на начало дня представлено в обзоре Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января
 
НовостиРоссияМолдавияКишинёвМария ЗахароваМИД РФдипломатиядипломатические отношениядипломатыпубличная дипломатиябывший СССРРусофобия
 
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Заголовок открываемого материала
10:21МИД РФ: "Каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику режима в Кишинёве"
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