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Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе

Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе - 14.01.2025 Украина.ру

Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев назвал финальную внешнеполитическую речь президента США Джо Байдена попыткой оправдаться за развязанный военный конфликт в Европе, передает РИА Новости

2025-01-14T11:29

2025-01-14T11:29

2025-01-14T11:29

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"Очевидно, что Байден хочет оправдаться, так как именно при его президентстве был развязан большой военный конфликт в Европе. Его выступление выглядит именно как попытка оправдаться", - сказал Царев.По его словам, Байден пренебрег возможностью договориться с Россией о гарантиях ее безопасности и тем самым избежать военного противостояния на Украине, а затем с его подачи были сорваны мирные переговоры и инициативы.Президентский срок Байдена заканчивается, инаугурация 47-го президента США республиканца Дональда Трампа состоится 20 января.В финальной речи по вопросам внешней политики Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американский президент признал осознанную провокацию - в том, что его администрация разжигала конфликт, зная, как это подталкивает мир к пропасти.Подробнее - в материале Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января на сайте Украина.ру.

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новости, украина, джо байден, россия, европа, олег царев, дональд трамп, верховная рада