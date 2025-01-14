Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе - 14.01.2025 Украина.ру
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Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе
Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе - 14.01.2025 Украина.ру
Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе
Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев назвал финальную внешнеполитическую речь президента США Джо Байдена попыткой оправдаться за развязанный военный конфликт в Европе, передает РИА Новости
2025-01-14T11:29
2025-01-14T11:29
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"Очевидно, что Байден хочет оправдаться, так как именно при его президентстве был развязан большой военный конфликт в Европе. Его выступление выглядит именно как попытка оправдаться", - сказал Царев.По его словам, Байден пренебрег возможностью договориться с Россией о гарантиях ее безопасности и тем самым избежать военного противостояния на Украине, а затем с его подачи были сорваны мирные переговоры и инициативы.Президентский срок Байдена заканчивается, инаугурация 47-го президента США республиканца Дональда Трампа состоится 20 января.В финальной речи по вопросам внешней политики Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американский президент признал осознанную провокацию - в том, что его администрация разжигала конфликт, зная, как это подталкивает мир к пропасти.Подробнее - в материале Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, джо байден, россия, европа, олег царев, дональд трамп, верховная рада
Новости, Украина, Джо Байден, Россия, Европа, Олег Царев, Дональд Трамп, Верховная Рада

Царев назвал финальную речь Байдена оправданием за военный конфликт в Европе

11:29 14.01.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Царев
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев назвал финальную внешнеполитическую речь президента США Джо Байдена попыткой оправдаться за развязанный военный конфликт в Европе, передает РИА Новости
"Очевидно, что Байден хочет оправдаться, так как именно при его президентстве был развязан большой военный конфликт в Европе. Его выступление выглядит именно как попытка оправдаться", - сказал Царев.
По его словам, Байден пренебрег возможностью договориться с Россией о гарантиях ее безопасности и тем самым избежать военного противостояния на Украине, а затем с его подачи были сорваны мирные переговоры и инициативы.
"Байден не заинтересован в мире на Украине, поэтому продолжает тратить деньги американских налогоплательщиков на убийства и агрессию", - добавил Царев.
Президентский срок Байдена заканчивается, инаугурация 47-го президента США республиканца Дональда Трампа состоится 20 января.
В финальной речи по вопросам внешней политики Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американский президент признал осознанную провокацию - в том, что его администрация разжигала конфликт, зная, как это подталкивает мир к пропасти.
Подробнее - в материале Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДжо БайденРоссияЕвропаОлег ЦаревДональд ТрампВерховная Рада
 
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