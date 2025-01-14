Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
14:00 14.01.2025 (обновлено: 14:01 14.01.2025)
© телеграм-канал Владимира Зеленского Фото: Владимир Зеленский
© телеграм-канал Владимира Зеленского
Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Раду проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, соответствующие документы зарегистрированы на сайте парламента
Согласно пояснительной записке, действия правового режима военного положения на Украине предлагается продлить еще на 90 суток. Второй проект закона также предусматривает продление сроков проведения всеобщей мобилизации с 8 февраля этого года еще на 90 суток.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.
Это будет уже 14 голосование Рады по указанным вопросам.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.