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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации - 14.01.2025 Украина.ру

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Раду проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, соответствующие документы зарегистрированы на сайте парламента

2025-01-14T14:00

2025-01-14T14:00

2025-01-14T14:01

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Согласно пояснительной записке, действия правового режима военного положения на Украине предлагается продлить еще на 90 суток. Второй проект закона также предусматривает продление сроков проведения всеобщей мобилизации с 8 февраля этого года еще на 90 суток.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.Это будет уже 14 голосование Рады по указанным вопросам.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ивано-франковск, владимир зеленский, рада