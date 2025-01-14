Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУ - 14.01.2025 Украина.ру
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Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУ
Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУ - 14.01.2025 Украина.ру
Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУ
Создателей и руководителей террористического сообщества в составе украинской армии приговорили к длительным срокам лишения свободы. Такое решение принял российский Южный окружной военный суд.
2025-01-14T11:16
2025-01-14T11:16
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Амат Закаев в июле 2022 года на территории Украины провозгласил себя лидером террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"*, деятельность которой запрещена в России. Он создал террористическое сообщество "Отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе Иностранного легиона Украины".Следователи установили, что изначально это формирование планировалось использовать против российских военнослужащих, осуществляющих специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Участники формирования были вооружены и проходили обучение в тренировочных лагерях.В конце июля 2022 года Амат Закаев передал руководство батальоном Мураду Юсупову, который уже имел опыт боевых действий на стороне террористических формирований в Сирии.В рамках уголовного дела Закаев обвинялся в публичном оправдании терроризма и создании террористического сообщества, а Юсупов - в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства и руководстве террористическим сообществом. Судебное следствие проходило в закрытом режиме.Южный окружной военный суд вынес заочный обвинительный приговор. Закаеву назначено по совокупности 20 лет лишения свободы, Юуспову - 19 лет лишения свободы.* террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской ФедерацииБольше событий на начало дня представлено в обзоре Вероятный "снос" Зеленского, атака на регионы РФ. Главное на Украине на утро 14 января
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новости, украина, россия, сирия, вооруженные силы украины, всу, терроризм, сво, приговор, террорист, чечня
Новости, Украина, Россия, Сирия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, терроризм, СВО, приговор, террорист, Чечня

Вынесены приговоры создателям "ичкерийского батальона" в ВСУ

11:16 14.01.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Создателей и руководителей террористического сообщества в составе украинской армии приговорили к длительным срокам лишения свободы. Такое решение принял российский Южный окружной военный суд.
Амат Закаев в июле 2022 года на территории Украины провозгласил себя лидером террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"*, деятельность которой запрещена в России. Он создал террористическое сообщество "Отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе Иностранного легиона Украины".
Следователи установили, что изначально это формирование планировалось использовать против российских военнослужащих, осуществляющих специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Участники формирования были вооружены и проходили обучение в тренировочных лагерях.
В конце июля 2022 года Амат Закаев передал руководство батальоном Мураду Юсупову, который уже имел опыт боевых действий на стороне террористических формирований в Сирии.
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В рамках уголовного дела Закаев обвинялся в публичном оправдании терроризма и создании террористического сообщества, а Юсупов - в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства и руководстве террористическим сообществом. Судебное следствие проходило в закрытом режиме.
Южный окружной военный суд вынес заочный обвинительный приговор. Закаеву назначено по совокупности 20 лет лишения свободы, Юуспову - 19 лет лишения свободы.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации
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