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Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО

Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО - 14.01.2025 Украина.ру

Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО

Нижняя палата российского парламента ждёт от правительства законопроект об уравнивании в правах участников КТО и СВО. Об этом 14 января заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

2025-01-14T13:25

2025-01-14T13:25

2025-01-14T13:25

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курская область

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вячеслав володин

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По словам спикера нижней палаты российского парламента, законодательный орган готов исполнить поручение президента России и уравнять в правах участников специальной военной операции (СВО) с военнослужащими, участвующими в контртеррористической операции (КТО) в Курской области."Мы ждём от правительства внесения во исполнение поручения президента законопроекта, касающегося военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, чтобы приравнять их к участникам специальной военной операции. Как только законопроект поступит в Государственную Думу, мы его незамедлительно рассмотрим и сделаем всё, чтобы этот вопрос был решён", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на открытии весенней сессии.Владимир Путин ранее поручал правительству решить этот вопрос. Об этом президент заявил во время декабрьской "прямой линии", совмещённой с пресс-конференцией. От решения этого вопроса зависят выплаты и другие социальные гарантии российским военнослужащим, с августа участвующим в КТО.Ранее на эту тему: Путин заверил, что освобождающие Курскую область бойцы получат причитающиеся выплаты

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