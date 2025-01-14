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Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО
Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО - 14.01.2025 Украина.ру
Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО
Нижняя палата российского парламента ждёт от правительства законопроект об уравнивании в правах участников КТО и СВО. Об этом 14 января заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
2025-01-14T13:25
2025-01-14T13:25
2025-01-14T13:25
новости
курская область
россия
вячеслав володин
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По словам спикера нижней палаты российского парламента, законодательный орган готов исполнить поручение президента России и уравнять в правах участников специальной военной операции (СВО) с военнослужащими, участвующими в контртеррористической операции (КТО) в Курской области."Мы ждём от правительства внесения во исполнение поручения президента законопроекта, касающегося военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, чтобы приравнять их к участникам специальной военной операции. Как только законопроект поступит в Государственную Думу, мы его незамедлительно рассмотрим и сделаем всё, чтобы этот вопрос был решён", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на открытии весенней сессии.Владимир Путин ранее поручал правительству решить этот вопрос. Об этом президент заявил во время декабрьской "прямой линии", совмещённой с пресс-конференцией. От решения этого вопроса зависят выплаты и другие социальные гарантии российским военнослужащим, с августа участвующим в КТО.Ранее на эту тему: Путин заверил, что освобождающие Курскую область бойцы получат причитающиеся выплаты
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новости, курская область, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, законопроект, аппарат правительства рф, выплаты, кто, сво, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума, законопроект, Аппарат Правительства РФ, выплаты, КТО, СВО, Минобороны РФ
Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО
Нижняя палата российского парламента ждёт от правительства законопроект об уравнивании в правах участников КТО и СВО. Об этом 14 января заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам спикера нижней палаты российского парламента, законодательный орган готов исполнить поручение президента России и уравнять в правах участников специальной военной операции (СВО) с военнослужащими, участвующими в контртеррористической операции (КТО) в Курской области.
"Мы ждём от правительства внесения во исполнение поручения президента законопроекта, касающегося военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, чтобы приравнять их к участникам специальной военной операции. Как только законопроект поступит в Государственную Думу, мы его незамедлительно рассмотрим и сделаем всё, чтобы этот вопрос был решён", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на открытии весенней сессии.
Владимир Путин
ранее поручал правительству решить этот вопрос. Об этом президент заявил во время декабрьской "прямой линии", совмещённой с пресс-конференцией. От решения этого вопроса зависят выплаты и другие социальные гарантии российским военнослужащим, с августа участвующим в КТО.