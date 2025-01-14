Исчезновение Украины и сползание в военный конфликт: Ищенко о том, чем 2025 год будет опасен для России - 14.01.2025 Украина.ру
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Исчезновение Украины и сползание в военный конфликт: Ищенко о том, чем 2025 год будет опасен для России
Исчезновение Украины и сползание в военный конфликт: Ищенко о том, чем 2025 год будет опасен для России - 14.01.2025 Украина.ру
Исчезновение Украины и сползание в военный конфликт: Ищенко о том, чем 2025 год будет опасен для России
В 2025 году будет усиливаться угроза конфронтации и сползания России в глобальный военный конфликт. Потому что исчезает нейтральная площадка Украина, на которой велись боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-14T05:45
2025-01-14T05:45
новости
россия
украина
сша
ростислав ищенко
турция
европа
сво
детали
спецоперация
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По мнению Ищенко, новый 2025 год будет очень опасным для России. Наибольшие из угроз — это рост конфронтации и угроза сползания в глобальный конфликт. В том числе в ядерный конфликт, подчеркнул эксперт.Но в первую очередь просто сползания в глобальный военный конфликт. В 2025 году эта угроза будет усиливаться, отметил политолог.Экономическое, информационное и другое противодействие Запада по отношению к России будет продолжаться. Но обоснование всего этого противодействия достигалось за счёт наличия Украины, указал он.Неизвестно, когда эта площадка исчезнет окончательно, но это время очень близко. В исторической перспективе США будут "мириться" с Россией, но не прямо сейчас. Новый формат конфронтации предполагает нахождение новой площадки для столкновения, констатировал эксперт. "Посмотрите по сторонам. Вы видите такую площадку за пределами натовских стран Европы? Я не вижу. Даже натовская Турция воевать не хочет с Россией. И её заставить невозможно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О других аспектах международной политики — в материале "Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, ростислав ищенко, турция, европа, сво, детали, спецоперация, угроза, конфликт, ядерный
Новости, Россия, Украина, США, Ростислав Ищенко, Турция, Европа, СВО, детали, Спецоперация, угроза, конфликт, ядерный

Исчезновение Украины и сползание в военный конфликт: Ищенко о том, чем 2025 год будет опасен для России

05:45 14.01.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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В 2025 году будет усиливаться угроза конфронтации и сползания России в глобальный военный конфликт. Потому что исчезает нейтральная площадка Украина, на которой велись боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению Ищенко, новый 2025 год будет очень опасным для России. Наибольшие из угроз — это рост конфронтации и угроза сползания в глобальный конфликт. В том числе в ядерный конфликт, подчеркнул эксперт.
Но в первую очередь просто сползания в глобальный военный конфликт. В 2025 году эта угроза будет усиливаться, отметил политолог.

"Я уже говорил, объяснял почему. Потому что исчезает нейтральная площадка Украина, на которой велись боевые действия. Там шло горячее столкновение. И это позволяло все остальные манёвры проводить вне украинской площадки", — подчеркнул Ищенко.

Экономическое, информационное и другое противодействие Запада по отношению к России будет продолжаться. Но обоснование всего этого противодействия достигалось за счёт наличия Украины, указал он.
Неизвестно, когда эта площадка исчезнет окончательно, но это время очень близко. В исторической перспективе США будут "мириться" с Россией, но не прямо сейчас. Новый формат конфронтации предполагает нахождение новой площадки для столкновения, констатировал эксперт.
"Посмотрите по сторонам. Вы видите такую площадку за пределами натовских стран Европы? Я не вижу. Даже натовская Турция воевать не хочет с Россией. И её заставить невозможно", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
О других аспектах международной политики — в материале "Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вчера, 12:29
Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБРРовно через неделю, 20 января, Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США. Эти дни будут иметь решающее значение для его команды, поскольку в Сенате начинаются слушания по утверждению кандидатов на высокие должности будущей администрации. Самое время присмотреться к этим людям
 
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