Исчезновение Украины и сползание в военный конфликт: Ищенко о том, чем 2025 год будет опасен для России
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
© Фото : CC0, Pixabay
В 2025 году будет усиливаться угроза конфронтации и сползания России в глобальный военный конфликт. Потому что исчезает нейтральная площадка Украина, на которой велись боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению Ищенко, новый 2025 год будет очень опасным для России. Наибольшие из угроз — это рост конфронтации и угроза сползания в глобальный конфликт. В том числе в ядерный конфликт, подчеркнул эксперт.
Но в первую очередь просто сползания в глобальный военный конфликт. В 2025 году эта угроза будет усиливаться, отметил политолог.
"Я уже говорил, объяснял почему. Потому что исчезает нейтральная площадка Украина, на которой велись боевые действия. Там шло горячее столкновение. И это позволяло все остальные манёвры проводить вне украинской площадки", — подчеркнул Ищенко.
Экономическое, информационное и другое противодействие Запада по отношению к России будет продолжаться. Но обоснование всего этого противодействия достигалось за счёт наличия Украины, указал он.
Неизвестно, когда эта площадка исчезнет окончательно, но это время очень близко. В исторической перспективе США будут "мириться" с Россией, но не прямо сейчас. Новый формат конфронтации предполагает нахождение новой площадки для столкновения, констатировал эксперт.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
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