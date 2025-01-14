https://ukraina.ru/20250114/1060229834.html

Исчезновение Украины и сползание в военный конфликт: Ищенко о том, чем 2025 год будет опасен для России

Исчезновение Украины и сползание в военный конфликт: Ищенко о том, чем 2025 год будет опасен для России - 14.01.2025 Украина.ру

Исчезновение Украины и сползание в военный конфликт: Ищенко о том, чем 2025 год будет опасен для России

В 2025 году будет усиливаться угроза конфронтации и сползания России в глобальный военный конфликт. Потому что исчезает нейтральная площадка Украина, на которой велись боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-14T05:45

2025-01-14T05:45

2025-01-14T05:45

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По мнению Ищенко, новый 2025 год будет очень опасным для России. Наибольшие из угроз — это рост конфронтации и угроза сползания в глобальный конфликт. В том числе в ядерный конфликт, подчеркнул эксперт.Но в первую очередь просто сползания в глобальный военный конфликт. В 2025 году эта угроза будет усиливаться, отметил политолог.Экономическое, информационное и другое противодействие Запада по отношению к России будет продолжаться. Но обоснование всего этого противодействия достигалось за счёт наличия Украины, указал он.Неизвестно, когда эта площадка исчезнет окончательно, но это время очень близко. В исторической перспективе США будут "мириться" с Россией, но не прямо сейчас. Новый формат конфронтации предполагает нахождение новой площадки для столкновения, констатировал эксперт. "Посмотрите по сторонам. Вы видите такую площадку за пределами натовских стран Европы? Я не вижу. Даже натовская Турция воевать не хочет с Россией. И её заставить невозможно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О других аспектах международной политики — в материале "Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060219914.html

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новости, россия, украина, сша, ростислав ищенко, турция, европа, сво, детали, спецоперация, угроза, конфликт, ядерный