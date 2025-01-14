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Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев

Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев - 14.01.2025 Украина.ру

Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в пятницу в Киев по приглашению Владимира Зеленского. Такой комментарий российским СМИ 14 декабря дал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера

2025-01-14T12:10

2025-01-14T12:10

2025-01-14T12:34

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Накануне Фицо преложил Зеленскому обсудить проблему остановки Киевом транзита российского газа в Европу. Соответствующее приглашение словацкий премьер озвучил в открытом письме, которое в том числе опубликовал в своих соцсетях."Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры", - написал Фицо, предложив Зеленскому встретиться на территории Словакии вблизи с украинской границей.В ответ Зеленский предложил Фицо посетить его в Киеве, там и обсудить остановку транзита российского газа.Киев прекратил подачу российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что ощутимо ударило по ряду Европейских государств, энергетика которых завязана на российское голубое топливо.В частности, это коснулось Словакии и премьер этой страны Фицо пообещал, что если Киеву не пересмотрит свое решение в течение трех-четырех недель, Братислава приступит к ответным мерам в отношении Украины."Если Зеленский по чисто политическим причинам решил навредить всему Европейскому союзу, поскольку думает, что ему все позволено, и нанести ущерб Словакии, то я говорю за словацкое правительство, если на столе будет в ближайшем времени какая-то помощь (от ЕС. - Ред.) для Украины, я наложу на нее вето", - сказал Фицо.Ранее он отмечал, что ущерб Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составляет порядка 500 миллионов евро. Также Фицо констатировал, что еще примерно миллиард евро Словакия потеряет из-за скачка цен, которая теперь очевидно произойдет.В настоящее время Киев делает все возможное, чтобы полностью лишить возможности страны Европы получать Российский газ. С этой целью на днях ВСУ предприняли попытку атаковать компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток"Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета парламента по безопасности Михаил Шеремет выразил уверенность, что действия Киева в части энергетики - месть Зеленского Евросоюзу."Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население - без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стала шоком для стран Евросоюза и ударом в спину. Украинский шантажист и террорист Зеленский в очередной раз шокировал Европу, ставя под вопрос ее будущее и дальнейшее существование как союза в целом", - сказал Шеремет.Подробнее о газовой войне и роли в ней Киева - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию.

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