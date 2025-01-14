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Лавров обвинил США в попытке вывести из строя "Турецкий поток"

Лавров обвинил США в попытке вывести из строя "Турецкий поток" - 14.01.2025 Украина.ру

Лавров обвинил США в попытке вывести из строя "Турецкий поток"

США науськивают Украину, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя "Турецкий поток". Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году

2025-01-14T12:34

2025-01-14T12:34

2025-01-14T13:08

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"У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за "Северными потоками", еще и "Турецкий поток" вывести из строя", - сказал Лавров.В минувшую субботу киевский режим предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" возле Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, сообщили в Минобороны России. Однако все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Подробнее о недавней атаке - в материале Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, сергей лавров, дмитрий песков, петер сийярто, генпрокуратура, вооруженные силы украины