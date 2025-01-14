Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg - 14.01.2025 Украина.ру
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Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg
Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg - 14.01.2025 Украина.ру
Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg
Команда Трампа заверила Евросоюз, что считает необходимым оказывать Украине дальнейшую поддержку, но есть нюансы. Такую информацию опубликовало американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники
2025-01-14T12:37
2025-01-14T12:37
новости
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В материале уточняется, что информация о пролонгировании помощи Украине вселило в ЕС "осторожный оптимизм", что&nbsp;Трамп&nbsp;не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией. В то же время, отметили авторы статьи, Трамп очевидно "создал впечатление, что он не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности войны для интересов США".Также в материале Bloomberg говорится, что "европейцам показалось, что Трамп может помочь Украине войти в переговоры с позиции силы, но наверняка они не знают, что будет делать президент после инаугурации", ведь пока его команда не представила никаких конкретных планов.Однако даже эта неопределенность уже не пугает Европу, утверждают журналисты Bloomberg, так как "есть признание того, что любая сделка должна будет включать гарантии безопасности для Киева в той или иной форме", что "неизбежно приведет к напряженным дебатам о том, следует ли отправлять американские войска, если Украина подвергнется нападению после прекращения огня, что является важным элементом для обеспечения европейской поддержки".Между тем, во вторник, 14 января, Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным как можно скорее."Я знаю, что он (Путин. - Ред.) хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но, знаете, сначала нужно вступить в должность. Для определенных вещей это действительно необходимо", - сказал Трамп.В декабре в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, в случае, если тот, конечно, этого захочет. В пятницу, 10 января, вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил, что стороны уже занимаются решением этого вопроса.В понедельник, 13 декабря, "заявки" на принятие этой встречи прилетели сразу из двух европейских стран: Сербии и Швейцарии.Тем временем эксперты обсуждают, действительно ли новый американский лидер хочет прекратить войну на Украине, или его намерение говорить с Путиным продиктовано личной выгодой.В частности, в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин отметил, что Трамп часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное."Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", - уверен собеседник издания.Подробно в теме разбирался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко, свои выводы он представил в материале Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя.
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, bloomberg, ес, встреча, европа
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, bloomberg, ЕС, встреча, Европа

Команда Трампа пообещала продолжить поддержку Украины - Bloomberg

12:37 14.01.2025
 
Трамп
Трамп
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Команда Трампа заверила Евросоюз, что считает необходимым оказывать Украине дальнейшую поддержку, но есть нюансы. Такую информацию опубликовало американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники
В материале уточняется, что информация о пролонгировании помощи Украине вселило в ЕС "осторожный оптимизм", что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией. В то же время, отметили авторы статьи, Трамп очевидно "создал впечатление, что он не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознает стратегической важности войны для интересов США".
Также в материале Bloomberg говорится, что "европейцам показалось, что Трамп может помочь Украине войти в переговоры с позиции силы, но наверняка они не знают, что будет делать президент после инаугурации", ведь пока его команда не представила никаких конкретных планов.
Однако даже эта неопределенность уже не пугает Европу, утверждают журналисты Bloomberg, так как "есть признание того, что любая сделка должна будет включать гарантии безопасности для Киева в той или иной форме", что "неизбежно приведет к напряженным дебатам о том, следует ли отправлять американские войска, если Украина подвергнется нападению после прекращения огня, что является важным элементом для обеспечения европейской поддержки".
© Bloomberg
© Bloomberg
Между тем, во вторник, 14 января, Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным как можно скорее.
"Я знаю, что он (Путин. - Ред.) хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но, знаете, сначала нужно вступить в должность. Для определенных вещей это действительно необходимо", - сказал Трамп.
В декабре в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, в случае, если тот, конечно, этого захочет. В пятницу, 10 января, вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил, что стороны уже занимаются решением этого вопроса.
В понедельник, 13 декабря, "заявки" на принятие этой встречи прилетели сразу из двух европейских стран: Сербии и Швейцарии.
Тем временем эксперты обсуждают, действительно ли новый американский лидер хочет прекратить войну на Украине, или его намерение говорить с Путиным продиктовано личной выгодой.
В частности, в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин отметил, что Трамп часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное.
"Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", - уверен собеседник издания.
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Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - экспертВашингтон и Москва могут договориться только сепаратно и только по комплексному соглашению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Подробно в теме разбирался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко, свои выводы он представил в материале Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденbloombergЕСвстречаЕвропа
 
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