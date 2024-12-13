https://ukraina.ru/20241213/1059630080.html

Польша пока не планирует отправлять войска на Украину. Ключевое слово "пока"

Польша пока не планирует отправлять войска на Украину. Ключевое слово "пока" - 13.12.2024 Украина.ру

Польша пока не планирует отправлять войска на Украину. Ключевое слово "пока"

Во время визита президента Франции в Варшаву 12 декабря премьер Польши заявил, что его страна "пока не планирует" отправлять войска на Украину. Однако операция в "формате НАТО" обсуждается на берегах Вислы.

2024-12-13T09:59

2024-12-13T09:59

2024-12-13T09:59

эксклюзив

украина

польша

варшава

дональд трамп

эммануэль макрон

владимир зеленский

нато

politico

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/80/1033358041_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_d1f87ae75c0341df8ecf18a8c0a130c8.jpg

"Молниеносный", по определению французских СМИ, визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Варшаву 12 декабря вызвал интерес не столько в разрезе польско-французских отношений, сколько в вопросе Украины.Как сообщило за два дня до визита польское издание Rzeczpospolita, в Варшаве Макрон будет обсуждать план европейской миротворческой миссии, "которая сохранит суверенитет Украины в рамках возможного соглашения Трампа и Путина". Эксперт французского Института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаум, который работает над проектом такой миссии, заявил изданию, что она могла бы состоять из 5 бригад общей численностью 40 тысяч человек, причем одна из этих бригад была бы польской.Кроме того, накануне визита Эмманюэля Макрона в Варшаву администрация президента Франции сообщала, что он планирует проинформировать руководство Польши о результатах своей встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, прошедшей в Париже 7 декабря. В Елисейском дворце отметили, что на повестке переговоров в Варшаве – обсуждение "европейской поддержки" Украины в "новом трансатлантическом контексте", то есть в условиях вероятного снижения американской поддержки Украины после возвращения избранного президента США в Белый дом 20 января."Мы должны продолжать поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо, чтобы, когда придет время, она могла вступить в переговоры с позиции силы", – цитировало агентство France-Presse (AFP) слова советника Макрона.Когда самолёт французского лидера был уже на пути из Парижа в Варшаву, брюссельская редакция американского портала Politico опубликовала большой материал о возможной "миротворческой миссии" на Украине. В нём высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности подтвердил информацию о том, что введение 40-тысячного контингента иностранных "миротворческих сил" на территорию Украины действительно обсуждается, хот и не уточнил, из каких стран могут прибыть это военные.В свою очередь, неназванный высокопоставленный польский чиновник заявил Politico, что в Варшаве "были удивлены" предложением Макрона, о котором идёт речь. "Это не та формула, которая позволила бы нам принять такое решение", – сказал чиновник, добавив, что миротворческие миссии должны решаться в рамках ООН или ОБСЕ, а не в ходе двусторонней дискуссии с французским президентом. Отправка польских войск на Украину "имела бы смысл только в формате НАТО", добавил он. Вряд ли подобное заявление, пусть и на условиях анонимности, могло прозвучать без ведома премьер-министра Польши Дональда Туска.Эмманюэль Макрон приземлился в Варшаве около полудня. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который направлялся в Берлин на встречу министров иностранных дел так называемой "Большой пятерки" ЕС (Франции, Германии, Италии, Испании и Польши), а также Британии. Затем Макрона официально приветствовал Туск перед резиденцией главы правительства. Предыдущая встреча Туска и Макрона состоялась в ноябре этого года в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества, а ранее в феврале 2024-го Туск посетил Париж.После коротких переговоров (визит французского президента действительно был молниеносным, поскольку ныне его главной проблемой является назначение главы правительства страны) Макрон и Туск вышли на совместную пресс-конференцию. На ней польский премьер сообщил, что он обменялся с французским президентом информацией и намерениями относительно работы во имя мира. "У нас абсолютно четкая позиция, что Украина должна присутствовать на всех переговорах, касающихся установления мира, и каждый вариант, каждое предложение также должно быть принято нашими друзьями в Киеве", – подчеркнул Туск.Но главный вопрос, который интересовал всех журналистов, касался возможной отправки польских войск на Украину. Дословно на него Дональд Туск ответил так: "Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны на Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий".Почти в то же самое время на брифинге в Берлине Радослав Сикорский заявил: "Прежде всего, мы считаем, что ничего, связанное с Украиной, не должно происходить без Украины и Европы... Мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины и, возможно, в этом наша роль, тогда как мы не рассматриваем отправку каких-либо сил на Украину"."Пока не планируем", "не рассматриваем" – это сиюминутные формулировки, они ничего не говорят о будущем. Твёрдых обещаний в формате "при любом развитии событий польские войска не будут отправлены на территорию Украины" польские власти давать не хотят. Да и не могут, прекрасно понимая, что решение об этом в случае чего будут принимать не в Варшаве и даже не в Брюсселе, а в Вашингтоне.К примеру, вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 10 декабря в эфире Radio Zet заявил, что хотя на данный момент об отправке польских войск в Украину "не может быть и речи", однако "на столе лежат различные сценарии". "Мы будем действовать как союзники, ключевую роль здесь должно сыграть НАТО, а не отдельные страны", – подчеркнул глава польского оборонного ведомства.Через несколько часов после завершения переговоров в Варшаве американское издание The Wall Street Journal написало, что на упомянутой выше встрече с Макроном и Зеленским в Париже Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля над соблюдением режима прекращения огня. По словам собеседника издания, знакомого с ходом встречи, Трамп не исключил, что США поддержат это соглашение, хотя американские войска в нем участвовать не будут. То есть Макрон и Туск фактически обсуждали предложение нового главы Белого дома, и Польша пока отказалась его поддержать.При этом, как сообщила 12 декабря польская радиостанция RMF FM, представители Польши в Брюсселе ранее приводили как минимум две причины того, почему польские войска не могут быть отправлены на Украину.Во-первых, часть территорий нынешней Украины долгое время принадлежали Речи Посполитой, и присутствие там польских солдат могло быть воспринято местными жителями негативно. Вторая причина – участие польской армии в охране границы с Белоруссией. Без ущерба для безопасности страны было бы сложно перебросить служащих там военных на Украину."Поэтому в Брюсселе господствует убеждение, что Польша не направит свои войска на Украину в составе миротворческих сил, которые отделят Россию от Украины. Но это не значит, что она не примет участия в этом проекте", – сообщила радиостанция.В чём же будет заключаться это участие? По мнению источников RMF FM, Польша воспользуется своим стратегическим расположением и станет логистическим хабом для миротворцев на Украине. Эта роль будет аналогична той, которую и сейчас выполняет Варшава, – собственно, об этом и заявлял глава МИД Польши.Однако сложно сказать, удастся ли Польше устоять перед давлением новой администрации США, которая имеет такие мощные рычаги давления, как более чем десятитысячный армейский контингент на польской земле и многомиллиардные контракты на поставку вооружений, в том числе систем ПВО Patriot, РСЗО Himars и самолётов F-35.Читайте также: Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков"

https://ukraina.ru/20241211/1059561825.html

украина

польша

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, польша, варшава, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, politico, ес