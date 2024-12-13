https://ukraina.ru/20241213/1059630080.html
Польша пока не планирует отправлять войска на Украину. Ключевое слово "пока"
Польша пока не планирует отправлять войска на Украину. Ключевое слово "пока" - 13.12.2024 Украина.ру
Польша пока не планирует отправлять войска на Украину. Ключевое слово "пока"
Во время визита президента Франции в Варшаву 12 декабря премьер Польши заявил, что его страна "пока не планирует" отправлять войска на Украину. Однако операция в "формате НАТО" обсуждается на берегах Вислы.
2024-12-13T09:59
2024-12-13T09:59
2024-12-13T09:59
эксклюзив
украина
польша
варшава
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
politico
ес
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"Молниеносный", по определению французских СМИ, визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Варшаву 12 декабря вызвал интерес не столько в разрезе польско-французских отношений, сколько в вопросе Украины.Как сообщило за два дня до визита польское издание Rzeczpospolita, в Варшаве Макрон будет обсуждать план европейской миротворческой миссии, "которая сохранит суверенитет Украины в рамках возможного соглашения Трампа и Путина". Эксперт французского Института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаум, который работает над проектом такой миссии, заявил изданию, что она могла бы состоять из 5 бригад общей численностью 40 тысяч человек, причем одна из этих бригад была бы польской.Кроме того, накануне визита Эмманюэля Макрона в Варшаву администрация президента Франции сообщала, что он планирует проинформировать руководство Польши о результатах своей встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, прошедшей в Париже 7 декабря. В Елисейском дворце отметили, что на повестке переговоров в Варшаве – обсуждение "европейской поддержки" Украины в "новом трансатлантическом контексте", то есть в условиях вероятного снижения американской поддержки Украины после возвращения избранного президента США в Белый дом 20 января."Мы должны продолжать поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо, чтобы, когда придет время, она могла вступить в переговоры с позиции силы", – цитировало агентство France-Presse (AFP) слова советника Макрона.Когда самолёт французского лидера был уже на пути из Парижа в Варшаву, брюссельская редакция американского портала Politico опубликовала большой материал о возможной "миротворческой миссии" на Украине. В нём высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности подтвердил информацию о том, что введение 40-тысячного контингента иностранных "миротворческих сил" на территорию Украины действительно обсуждается, хот и не уточнил, из каких стран могут прибыть это военные.В свою очередь, неназванный высокопоставленный польский чиновник заявил Politico, что в Варшаве "были удивлены" предложением Макрона, о котором идёт речь. "Это не та формула, которая позволила бы нам принять такое решение", – сказал чиновник, добавив, что миротворческие миссии должны решаться в рамках ООН или ОБСЕ, а не в ходе двусторонней дискуссии с французским президентом. Отправка польских войск на Украину "имела бы смысл только в формате НАТО", добавил он. Вряд ли подобное заявление, пусть и на условиях анонимности, могло прозвучать без ведома премьер-министра Польши Дональда Туска.Эмманюэль Макрон приземлился в Варшаве около полудня. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который направлялся в Берлин на встречу министров иностранных дел так называемой "Большой пятерки" ЕС (Франции, Германии, Италии, Испании и Польши), а также Британии. Затем Макрона официально приветствовал Туск перед резиденцией главы правительства. Предыдущая встреча Туска и Макрона состоялась в ноябре этого года в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества, а ранее в феврале 2024-го Туск посетил Париж.После коротких переговоров (визит французского президента действительно был молниеносным, поскольку ныне его главной проблемой является назначение главы правительства страны) Макрон и Туск вышли на совместную пресс-конференцию. На ней польский премьер сообщил, что он обменялся с французским президентом информацией и намерениями относительно работы во имя мира. "У нас абсолютно четкая позиция, что Украина должна присутствовать на всех переговорах, касающихся установления мира, и каждый вариант, каждое предложение также должно быть принято нашими друзьями в Киеве", – подчеркнул Туск.Но главный вопрос, который интересовал всех журналистов, касался возможной отправки польских войск на Украину. Дословно на него Дональд Туск ответил так: "Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны на Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий".Почти в то же самое время на брифинге в Берлине Радослав Сикорский заявил: "Прежде всего, мы считаем, что ничего, связанное с Украиной, не должно происходить без Украины и Европы... Мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины и, возможно, в этом наша роль, тогда как мы не рассматриваем отправку каких-либо сил на Украину"."Пока не планируем", "не рассматриваем" – это сиюминутные формулировки, они ничего не говорят о будущем. Твёрдых обещаний в формате "при любом развитии событий польские войска не будут отправлены на территорию Украины" польские власти давать не хотят. Да и не могут, прекрасно понимая, что решение об этом в случае чего будут принимать не в Варшаве и даже не в Брюсселе, а в Вашингтоне.К примеру, вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 10 декабря в эфире Radio Zet заявил, что хотя на данный момент об отправке польских войск в Украину "не может быть и речи", однако "на столе лежат различные сценарии". "Мы будем действовать как союзники, ключевую роль здесь должно сыграть НАТО, а не отдельные страны", – подчеркнул глава польского оборонного ведомства.Через несколько часов после завершения переговоров в Варшаве американское издание The Wall Street Journal написало, что на упомянутой выше встрече с Макроном и Зеленским в Париже Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля над соблюдением режима прекращения огня. По словам собеседника издания, знакомого с ходом встречи, Трамп не исключил, что США поддержат это соглашение, хотя американские войска в нем участвовать не будут. То есть Макрон и Туск фактически обсуждали предложение нового главы Белого дома, и Польша пока отказалась его поддержать.При этом, как сообщила 12 декабря польская радиостанция RMF FM, представители Польши в Брюсселе ранее приводили как минимум две причины того, почему польские войска не могут быть отправлены на Украину.Во-первых, часть территорий нынешней Украины долгое время принадлежали Речи Посполитой, и присутствие там польских солдат могло быть воспринято местными жителями негативно. Вторая причина – участие польской армии в охране границы с Белоруссией. Без ущерба для безопасности страны было бы сложно перебросить служащих там военных на Украину."Поэтому в Брюсселе господствует убеждение, что Польша не направит свои войска на Украину в составе миротворческих сил, которые отделят Россию от Украины. Но это не значит, что она не примет участия в этом проекте", – сообщила радиостанция.В чём же будет заключаться это участие? По мнению источников RMF FM, Польша воспользуется своим стратегическим расположением и станет логистическим хабом для миротворцев на Украине. Эта роль будет аналогична той, которую и сейчас выполняет Варшава, – собственно, об этом и заявлял глава МИД Польши.Однако сложно сказать, удастся ли Польше устоять перед давлением новой администрации США, которая имеет такие мощные рычаги давления, как более чем десятитысячный армейский контингент на польской земле и многомиллиардные контракты на поставку вооружений, в том числе систем ПВО Patriot, РСЗО Himars и самолётов F-35.Читайте также: Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков"
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эксклюзив, украина, польша, варшава, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, politico, ес
"Молниеносный", по определению французских СМИ, визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Варшаву 12 декабря вызвал интерес не столько в разрезе польско-французских отношений, сколько в вопросе Украины.
Как сообщило за два дня до визита польское издание Rzeczpospolita, в Варшаве Макрон будет обсуждать план европейской миротворческой миссии, "которая сохранит суверенитет Украины в рамках возможного соглашения Трампа
и Путина
". Эксперт французского Института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаум
, который работает над проектом такой миссии, заявил изданию, что она могла бы состоять из 5 бригад общей численностью 40 тысяч человек, причем одна из этих бригад была бы польской.
Кроме того, накануне визита Эмманюэля Макрона в Варшаву администрация президента Франции сообщала, что он планирует проинформировать руководство Польши о результатах своей встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским
, прошедшей в Париже 7 декабря. В Елисейском дворце отметили, что на повестке переговоров в Варшаве – обсуждение "европейской поддержки" Украины в "новом трансатлантическом контексте", то есть в условиях вероятного снижения американской поддержки Украины после возвращения избранного президента США в Белый дом 20 января.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо, чтобы, когда придет время, она могла вступить в переговоры с позиции силы", – цитировало агентство France-Presse (AFP) слова советника Макрона.
Когда самолёт французского лидера был уже на пути из Парижа в Варшаву, брюссельская редакция американского портала Politico опубликовала большой материал о возможной "миротворческой миссии" на Украине. В нём высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности подтвердил информацию о том, что введение 40-тысячного контингента иностранных "миротворческих сил" на территорию Украины действительно обсуждается, хот и не уточнил, из каких стран могут прибыть это военные.
В свою очередь, неназванный высокопоставленный польский чиновник заявил Politico, что в Варшаве "были удивлены" предложением Макрона, о котором идёт речь. "Это не та формула, которая позволила бы нам принять такое решение", – сказал чиновник, добавив, что миротворческие миссии должны решаться в рамках ООН или ОБСЕ, а не в ходе двусторонней дискуссии с французским президентом. Отправка польских войск на Украину "имела бы смысл только в формате НАТО", добавил он. Вряд ли подобное заявление, пусть и на условиях анонимности, могло прозвучать без ведома премьер-министра Польши Дональда Туска.
Эмманюэль Макрон приземлился в Варшаве около полудня. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который направлялся в Берлин на встречу министров иностранных дел так называемой "Большой пятерки" ЕС (Франции, Германии, Италии, Испании и Польши), а также Британии. Затем Макрона официально приветствовал Туск перед резиденцией главы правительства. Предыдущая встреча Туска и Макрона состоялась в ноябре этого года в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества, а ранее в феврале 2024-го Туск посетил Париж.
После коротких переговоров (визит французского президента действительно был молниеносным, поскольку ныне его главной проблемой является назначение главы правительства страны) Макрон и Туск вышли на совместную пресс-конференцию. На ней польский премьер сообщил, что он обменялся с французским президентом информацией и намерениями относительно работы во имя мира.
"У нас абсолютно четкая позиция, что Украина должна присутствовать на всех переговорах, касающихся установления мира, и каждый вариант, каждое предложение также должно быть принято нашими друзьями в Киеве", – подчеркнул Туск.
Но главный вопрос, который интересовал всех журналистов, касался возможной отправки польских войск на Украину. Дословно на него Дональд Туск ответил так: "Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны на Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий".
Почти в то же самое время на брифинге в Берлине Радослав Сикорский заявил: "Прежде всего, мы считаем, что ничего, связанное с Украиной, не должно происходить без Украины и Европы
... Мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины и, возможно, в этом наша роль, тогда как мы не рассматриваем отправку каких-либо сил на Украину".
"Пока не планируем", "не рассматриваем" – это сиюминутные формулировки, они ничего не говорят о будущем. Твёрдых обещаний в формате "при любом развитии событий польские войска не будут отправлены на территорию Украины" польские власти давать не хотят. Да и не могут, прекрасно понимая, что решение об этом в случае чего будут принимать не в Варшаве и даже не в Брюсселе, а в Вашингтоне.
К примеру, вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 10 декабря в эфире Radio Zet заявил, что хотя на данный момент об отправке польских войск в Украину "не может быть и речи", однако "на столе лежат различные сценарии". "Мы будем действовать как союзники, ключевую роль здесь должно сыграть НАТО, а не отдельные страны", – подчеркнул глава польского оборонного ведомства.
Через несколько часов после завершения переговоров в Варшаве американское издание The Wall Street Journal
написало, что на упомянутой выше встрече с Макроном и Зеленским в Париже Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля над соблюдением режима прекращения огня. По словам собеседника издания, знакомого с ходом встречи, Трамп не исключил, что США поддержат это соглашение, хотя американские войска в нем участвовать не будут. То есть Макрон и Туск фактически обсуждали предложение нового главы Белого дома, и Польша пока отказалась его поддержать.
При этом, как сообщила 12 декабря польская радиостанция RMF FM, представители Польши в Брюсселе ранее приводили как минимум две причины того, почему польские войска не могут быть отправлены на Украину.
Во-первых, часть территорий нынешней Украины долгое время принадлежали Речи Посполитой
, и присутствие там польских солдат могло быть воспринято местными жителями негативно. Вторая причина – участие польской армии в охране границы с Белоруссией. Без ущерба для безопасности страны было бы сложно перебросить служащих там военных на Украину.
"Поэтому в Брюсселе господствует убеждение, что Польша не направит свои войска на Украину в составе миротворческих сил, которые отделят Россию от Украины. Но это не значит, что она не примет участия в этом проекте", – сообщила радиостанция.
В чём же будет заключаться это участие? По мнению источников RMF FM, Польша воспользуется своим стратегическим расположением и станет логистическим хабом для миротворцев на Украине. Эта роль будет аналогична той, которую и сейчас выполняет Варшава, – собственно, об этом и заявлял глава МИД
Польши.
Однако сложно сказать, удастся ли Польше устоять перед давлением новой администрации США, которая имеет такие мощные рычаги давления, как более чем десятитысячный армейский контингент на польской земле и многомиллиардные контракты на поставку вооружений, в том числе систем ПВО Patriot, РСЗО Himars и самолётов F-35.