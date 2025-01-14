https://ukraina.ru/20250114/1060242998.html

Меньше, чем у Ермака? На Украине обнародовали официальную зарплату Зеленского

Меньше, чем у Ермака? На Украине обнародовали официальную зарплату Зеленского - 14.01.2025 Украина.ру

Меньше, чем у Ермака? На Украине обнародовали официальную зарплату Зеленского

Официальная зарплата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц. Такой ответ на соответствующий запрос "24 Канала" дало Госуправление делами Украины

2025-01-14T11:54

2025-01-14T11:54

2025-01-14T11:54

украина

запад

россия

владимир зеленский

андрей ермак

илон маск

верховная рада

зарплата

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При этом ранее в украинских СМИ появлялась информация о том, что зарплата главы офиса Зеленского Андрея Ермака составляет 121 тысячу гривен (294 тысяч рублей или 2870 долларов).Однако по данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.Буквально на днях украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах, и уже стал богаче американского миллиардера Илона Маска."Команда Зеленского заработала: на мошенничестве - 60 миллиардов долларов, на газе - 2,1 миллиарда долларов. При этом деньги, полученные за газ, нужно реинвестировать, а деньги за мошенничество - это наличные", - заявила Панченко.Параллельно западные СМИ с завидной регулярностью сообщают о новых приобретениях семья Зеленских - недвижимости по всему миру, в том числе в Майами, Египте и Италии.Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".Пока другие люди считают доходы Зеленского, он продолжает просить у Запада все новую и новую военную помощь: Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину.

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украина, запад, россия, владимир зеленский, андрей ермак, илон маск, верховная рада, зарплата