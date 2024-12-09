Зеленский намерен "поработать над позицией Эмманюэля" по вводу войск НАТО на Украину - 09.12.2024 Украина.ру
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Зеленский намерен "поработать над позицией Эмманюэля" по вводу войск НАТО на Украину
Зеленский намерен "поработать над позицией Эмманюэля" по вводу войск НАТО на Украину - 09.12.2024 Украина.ру
Зеленский намерен "поработать над позицией Эмманюэля" по вводу войск НАТО на Украину
Украине необходимо хотя бы приглашение в НАТО, а до этого возможно гарантировать её безопасность вводом войск альянса на украинскую территорию. Об этом 9 декабря в своём телеграм-канале заявил Владимир Зеленский.
2024-12-09T16:53
2024-12-09T16:53
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По итогам состоявшихся 7 декабря в Париже переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, Владимир Зеленский признал: членство Украины в НАТО сейчас невозможно. Однако возможно приглашение вступить в этот военно-политический блок и такие гарантии безопасности Киеву сейчас нужны.Признав отсутствия возможности для вступления в Североатлантический альянс, Зеленский сообщил, вопрос приглашения Украины в НАТО он намерен вскоре обсудить с пока ещё формально действующим президентом США Джозефом Байденом.Также у украинского политика есть намерение актуализировать инициативу французского президента Эммануэля Макрона, которая вызвала широкий резонанс в начале года, после чего надолго исчезла из публичного пространства."Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь к этому ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - поведал Зеленский.Он также заочно поблагодарил Байдена за крупный пакет военной помощи для ВСУ и заявил, что Киеву нужно ещё больше западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. В числе этих ракет он упомянул немецкие TAURUS, поставки которых канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отрицал вплоть до декабрьского выступления в Бундестаге.Ранее на эту тему: Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит" До этого Киев потребовал от Запада исправить его ошибку и принять Украину в НАТОАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Спектакль удался, но каким будет продолжение? Нотр-Дам, Трамп, Макрон, Зеленский и другие
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новости, украина, киев, париж, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, ес, вооруженные силы украины, всу, ракеты, украина-нато, членство, ракетный удар, дальнобойные ракеты, "taurus"
Новости, Украина, Киев, Париж, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ракеты, Украина-НАТО, членство, ракетный удар, дальнобойные ракеты, "Taurus"

Зеленский намерен "поработать над позицией Эмманюэля" по вводу войск НАТО на Украину

16:53 09.12.2024
 
Зеленский и Макрон
Зеленский и Макрон
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Украине необходимо хотя бы приглашение в НАТО, а до этого возможно гарантировать её безопасность вводом войск альянса на украинскую территорию. Об этом 9 декабря в своём телеграм-канале заявил Владимир Зеленский.
По итогам состоявшихся 7 декабря в Париже переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, Владимир Зеленский признал: членство Украины в НАТО сейчас невозможно. Однако возможно приглашение вступить в этот военно-политический блок и такие гарантии безопасности Киеву сейчас нужны.
Признав отсутствия возможности для вступления в Североатлантический альянс, Зеленский сообщил, вопрос приглашения Украины в НАТО он намерен вскоре обсудить с пока ещё формально действующим президентом США Джозефом Байденом.
Также у украинского политика есть намерение актуализировать инициативу французского президента Эммануэля Макрона, которая вызвала широкий резонанс в начале года, после чего надолго исчезла из публичного пространства.
"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь к этому ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - поведал Зеленский.
Он также заочно поблагодарил Байдена за крупный пакет военной помощи для ВСУ и заявил, что Киеву нужно ещё больше западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. В числе этих ракет он упомянул немецкие TAURUS, поставки которых канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отрицал вплоть до декабрьского выступления в Бундестаге.
Ранее на эту тему: Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"
До этого Киев потребовал от Запада исправить его ошибку и принять Украину в НАТО
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Спектакль удался, но каким будет продолжение? Нотр-Дам, Трамп, Макрон, Зеленский и другие
 
НовостиУкраинаКиевПарижВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОЕСВооруженные силы УкраиныВСУракетыУкраина-НАТОчленстворакетный удардальнобойные ракеты"Taurus"
 
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