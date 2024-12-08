Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн. - 08.12.2024 Украина.ру
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Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.
Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн. - 08.12.2024 Украина.ру
Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.
В новый пакет военной помощи для украинской армии включены военные грузы на $988 млн. Об этом сообщает Минобороны США.
2024-12-08T10:29
2024-12-08T10:29
новости
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ллойд остин
пентагон
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контактная группа
военная помощь
всу
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В 22-й пакет военной помощи от администрации Джозефа Байдена вошли беспилотные летательные аппараты, ракетные боеприпасы и поддержка программ технического обслуживания и ремонта.В частности, на Украину будут отправлены боеприпасы для ракетных систем HIMARS, а также запчасти для артиллерийских систем, танков и бронемашин.С учётом нынешнего пакета военной помощи по линии USAI общая сумма военной помощи США для Киева с начала СВО превысила $62 млрд.Глава Пентагона отметил, что с начала СВО он 24 раза собирал Контактную группу по милитаризации Украины ("формат Рамштайн"). В неё входит около полусотни партнёров Вашингтона из разных стран."Её другие члены выделили более $57 млрд. на прямую помощь в сфере безопасности Украине", - сообщил Ллойд Остин.Накануне в новостях: Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, ллойд остин, пентагон, минобороны, контактная группа, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, США, Ллойд Остин, Пентагон, Минобороны, Контактная группа, военная помощь, ВСУ, СВО

Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.

10:29 08.12.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP / Alex Brandon
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В новый пакет военной помощи для украинской армии включены военные грузы на $988 млн. Об этом сообщает Минобороны США.
В 22-й пакет военной помощи от администрации Джозефа Байдена вошли беспилотные летательные аппараты, ракетные боеприпасы и поддержка программ технического обслуживания и ремонта.
В частности, на Украину будут отправлены боеприпасы для ракетных систем HIMARS, а также запчасти для артиллерийских систем, танков и бронемашин.
С учётом нынешнего пакета военной помощи по линии USAI общая сумма военной помощи США для Киева с начала СВО превысила $62 млрд.
Глава Пентагона отметил, что с начала СВО он 24 раза собирал Контактную группу по милитаризации Украины ("формат Рамштайн"). В неё входит около полусотни партнёров Вашингтона из разных стран.
"Её другие члены выделили более $57 млрд. на прямую помощь в сфере безопасности Украине", - сообщил Ллойд Остин.
Накануне в новостях: Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
 
НовостиУкраинаСШАЛлойд ОстинПентагонМинобороныКонтактная группавоенная помощьВСУСВО
 
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Заголовок открываемого материала
10:49Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном
10:29Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.
10:04Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
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