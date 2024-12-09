https://ukraina.ru/20241209/1059512300.html

Спектакль удался, но каким будет продолжение? Нотр-Дам, Трамп, Макрон, Зеленский и другие

Спектакль удался, но каким будет продолжение? Нотр-Дам, Трамп, Макрон, Зеленский и другие - 09.12.2024 Украина.ру

Спектакль удался, но каким будет продолжение? Нотр-Дам, Трамп, Макрон, Зеленский и другие

Грандиозная встреча 50 представителей европейских правящих династий, президентов, премьеров и политиков в Париже в прошедшие выходные должна была стать иллюстрацией единства Великой Европы.

2024-12-09T15:44

2024-12-09T15:44

2024-12-09T16:26

эксклюзив

франция

париж

европа

дональд трамп

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Но стала иллюстрацией того, в какое мелкое и торгашеское "общество спектакля" эта современная Европа превратилась.Президент Франции Макрон задумывал это шоу в отстроенном заново соборе Нотр-Дам (строили пять лет, получили для этого грандиозные пожертвования) для укрепления своей власти.Только что ушло в отставку его правительство, от самого Макрона оппозиция тоже требует отставки."Я не уйду до 2027 года!" - уже заявил Макрон. Но никто не знает, что будет. Может быть, Макрону уже подыскивают замену.Поэтому цели встречи в Париже "элиты Европы " должны были послужить личным политическим целям Макрона.Но не только он имел личные цели.Главным событием вечеринки в Париже был не Нотр-Дам, а прибытие во Францию будущего президента США.На встречу с Трампом со своими целями прибыли:Зеленский, власть которого давно закончилась, но он надеется, что ему разрешат остаться ещё, "хоть тушкой, хоть чучелом".Саломе Зурабишвили, власть которой вот-вот закончится, но она надеется, что ей дадут остаться в нелегитимном статусе.Принцы и принцессы, президенты и премьеры европейских стран, которые приехали присягнуть новому боссу как можно быстрее.Трамп был не один. С ним был его верный соратник Илон Маск, богатейший человек планеты.К слову, Трампа уже называют "вице-президент Илона Маска".Из Англии прибыл наследник престола принц Уильям - разнюхать, разведать, что на уме у Трампа и Маска.У всех были цели: политические, технические, рекламные, рабочие и другие.Лучшей иллюстрацией того, как можно использовать встречу в Париже с торгашескими целями, стала небольшая рекламная компания самого новоизбранного президента США.В чем-то это даже мило и наивно выглядит. Дональд не упустил момент! Ну чего можно ждать от человека, который продаёт носки со своим именем?Трамп и его ароматТрамп поместил рекламное фото своего парфюма: "это аромат, которому не могут сопротивляться даже ваши враги". Рекламирует свой "Файт, файт, файт!"Из всего будут сделаны деньги! Это, конечно, великий предприниматель.На рекламном фото он сидит рядом с Джилл Байден, и Джилл смотрит на него с восхищением и улыбкой. Понятно, что это просто удачный ракурс, удачное фото, когда она улыбнулась, но поймано замечательно.И Трамп не преминул... немножко подзаработать!Бабушка грузинской демократииСамым, кажется, энергичным участником съезда в Нотр-Дам была подданная Франции, подруга Макрона, президент Грузии (пока что) Зурабишвили.Саломе Зурабишвили - подлинная "бабушка грузинской демократии".И очень пронырливая бабушка!Зурабишвили умудрилась сфотографироваться за время посещения Нотр-Дам с премьером Италии Мелони, с миллиардером Илоном Маском, с Трампом и Макроном вместе, и много с кем ещё.С Дональдом Трампом вышло очень смешно: Зурабишвили подобралась к нему сзади, во время рассадки гостей, нарушив все нормы протокола, протянула руку, и сказала "Айм президент ов Джорджия".Трамп, наверное, подумал, что это какая-то политическая активистка из штата Джорджия? Но руку пожал, конечно.Потом Саломе села сразу за Трампом, но её прогнала охрана.Не смущаясь, бойкая Саломе пошла дальше знакомиться, пожимать руки, представляться. И также ни капли не смущаясь, начала подписывать свои селфи с европейскими политиками.С Трампом и Макроном:"Глубокая дискуссия с президентами Трампом и Макроном. Разоблачены украденные выборы... Да благословит Бог США!"По видео видно, что "глубокая дискуссия" продолжалась несколько секунд. Но главное - сделано фото!Под снимком с Мелони:"Превосходная дискуссия с премьером Джорджей Мелони. Раскрыла тревожные репрессии в Грузии... Спасибо, Италия!"Понятно, что с Мелони Саломе успела только сделать фото, и больше ничего. Но это же самое главное. Мы ведь живем сегодня в развитом обществе спектакля.И так Саломе насшибала за пару часов десяток фото, пять "серьёзных дискуссий" и пятнадцать раз разоблачила "тревожные репрессии".Надо спешить! Надо разместить свои фото во всех соцсетях, получить лайки и комментарии. Надо улыбаться и ловить за руку пробегающих мимо политиков.А ведь Зурабишвили совсем не молода. Ей 72 года. Наверное, ей тяжело выносить всю эту суету. Но приходится вести себя как девочке в подростковом возрасте, которая чего только не сделает ради "прикольных фоточек" и лайков.Через десять дней у Зурабишвили заканчивается мандат. Она уже, конечно, заявила, что никуда не уйдёт со своего поста "ради защиты демократии". Но мало ли что.Вдруг станет нерукопожатной? Везде будут писать вот это слово "бывшая" или "нелегитимная".Или поступить как Зеленский? Наплевать на выборы? Но в Грузии, в отличие от Украины, есть парламент, премьер и оппозиция. И несмотря на все её старания, Саломе не позволили осуществить госпереворот.А что же Зеленский? Он был в Нотр-Дам? Да, пробрался. И даже есть фото с Трампом и Макроном, как и у Зурабишвили.Но только не такие радостные. Как известно, Зеленский совершенно не умеет "держать лицо" в проблемных ситуациях.Человек в зеленомКак же прошла эпохальная встреча Трампа и Зеленского?34 минуты! Захлёбываются украинские каналы от счастья.Аж целых 34 минуты продолжалась встреча Трамп - Макрон - Зеленский.И потом, ещё раз, представляете, ещё раз Трамп подошёл к Зеленскому, специально поговорить.На видео есть этот момент. Трамп просто шёл к своему месту и поздоровался лично с каждым из десяти человек, мимо которых проходил. И с Зеленским тоже.СМИ Украины (правительственные, других там нет) не пишут о том, что наученный горьким опытом Трамп встречается с Зеленским теперь только в присутствии третьих лиц.Мало ли что потом расскажет этот предатель в зеленых одеждах.Трамп и Зеленский встретились, как говорят, по просьбе Ротшильдов. Макрон - банкир Ротшильдов. Причём без кавычек. Он работал в их банке.Судя по всему, Трамп Зеленскому на этой встрече повторил: надо заканчивать войну.После встречиТрамп об этом и сообщил после встречи. Он написал, что Зеленский готов к заморозке, и что Украина и Зеленский хотят закончить эту войну.Потери со стороны Украины Трамп назвал "нелепыми".Зеленский теперь вертится как уж на сковородке.Наверняка он пообещал это Трампу. Но думал, как обычно, потянуть время.Как быть? Ведь сам Зеленский закрепил законодательно запрет на мирные переговоры. Украинские каналы пишут, что он сделал это по указанию Британии.Скорее всего, Зеленский хотел от встречи с Трампом также получить личные гарантии безопасности на будущее и возможность пойти на президентские выборы.Но, скорее всего, не получил.Итог встречи по официальным заявлениям - никакой.Елисейский дворец вообще не выпустил заявлений.Зеленский отделался общими фразами.Трамп повторил то, что уже много раз озвучивал: "завершайте войну".Так завершайте! Это же от вас зависит, продавцы носков и ароматов "Файт! Файт! Файт!"Нотр-ДамА что же Нотр-Дам?Это конечно, прекрасно, что собор, символ Франции и Парижа, восстановили. Но какова его дальнейшая судьба?Это совершенно неясно.Макрон уже предлагал превратить собор в музей.Его супруга предлагала установить на крыше собора огромный фаллос. Это не шутка, а официальные воспоминания бывшего министра культуры Франции. Он от "фаллоса на соборе" пришёл в ужас, конечно. К счастью, это не осуществили.В самой Франции горят христианские церкви каждый год. Это не единичное явление. За последние пять лет сгорело больше 20 церквей. Как и Нотр-Дам. Поджигают? Конечно.Но "общество спектакля" предпочитает всего этого не замечать.Нотр-Дам был официальным символом этой встречи, но его судьба как раз никого там не интересовала.Папа, Шольц, УрсулаБыли и те, кто не приехал на "вечеринку в Нотр-Дам". И это тоже интересно: почему их не было?Не было Урсулы фон дер Ляйен.Скорее всего, из-за последней скандальной сделки, которую провела глава ЕС.Урсула только что договорилась о том, что в Европу будут поставлять овощи и фрукты из Южной Америки. Фермеры Франции, которых эта сделка разорит, могли забросать её яйцами и помидорами, как в своё время чуть не забросали Макрона.Не было канцлера Шольца, не было Папы Римского. Интересно, почему? Последнее особенно важно, ведь в Париже открывали один из самых известных в мире католических храмов. Выходит, что Папе Римскому что-то в этом спектакле не понравилось и он решил не становится его участником.Силы обороны ЕвропыНу а каковы же всё-таки цели самого Макрона, устроителя праздника?А Макрону все эти встречи очень важны и полезны ещё по одной причине.Франция - единственная страна ЕС, у которой есть своё собственное ядерное оружие. Условная "кнопка" находится в Париже, а не в Вашингтоне.Макрон даже просил сразу после избрания дать ему подержать заветный ядерный чемоданчик.- Я буду теперь как Путин, - якобы сказал он.Макрон мечтает о силах обороны Европы, которые он, Макрон, и будет возглавлять. И в этом его цели совпадают (частично) с целями нового президента США.А кому эти силы будут подчиняться? Национальным правительствам? НАТО? Или европейскому министерству обороны?Самому Макрону?Он хочет власти больше, чем даёт ему президентство Франции.Поэтому и был устроен спектакль возле и внутри Нотр-Дам. Как символ сбора представителей государств Священной Римской империи, руководство над которой перехватывают Франция и Макрон.Может, поэтому и не приехали Папа Римский и канцлер Германии?Кстати, Макрон - единственный президент и вообще нецерковное лицо, которому позволили выступить внутри собора.Он очень хотел, церковь ему запретила. Но в выходные в Париже была настолько плохая погода, что Макрона пустили внутрь, и он всё-таки выступил внутри Нотр-Дам.Впервые за всё время существования собора.Читайте также: Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко?

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эксклюзив, франция, париж, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, нато