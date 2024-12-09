Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Радио Свобода
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Радио Свобода
Киеву достаточно приглашения в НАТО, но этот вопрос обсуждать с Дональдом Трампом бессмысленно. Об этом 9 декабря заявил Владимир Зеленский.
После заявления МИД Украины о безальтернативности членства в НАТО и переговоров в Париже с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном у Владимира Зеленского возникла идея достаточности приглашения вступить в этот военно-политический блок. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
"Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашения в НАТО могут быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую нашу мысль", - сообщил Зеленский.
Он также отметил, что вопрос приглашения Украины в НАТО сейчас сложно обсуждать с избранным президентом США. Трамп ещё не в Белом доме и "у него нет всех этих юридических прав", пояснил Зеленский.
"Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", - добавил Зеленский.
Развивая свою мысль, Зеленский сообщил, что до принятия Украины в НАТО будет хорошо разместить на украинской территории войска этого военно-политического блока. При этом он сослался на соответствующую инициативу, ранее заявленную президентом Франции.
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