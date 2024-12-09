Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит" - 09.12.2024 Украина.ру
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Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"
Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит" - 09.12.2024 Украина.ру
Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"
Киеву достаточно приглашения в НАТО, но этот вопрос обсуждать с Дональдом Трампом бессмысленно. Об этом 9 декабря заявил Владимир Зеленский.
2024-12-09T16:12
2024-12-09T16:12
новости
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владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
нато
украина-нато
членство
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После заявления МИД Украины о безальтернативности членства в НАТО и переговоров в Париже с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном у Владимира Зеленского возникла идея достаточности приглашения вступить в этот военно-политический блок. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале."Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашения в НАТО могут быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую нашу мысль", - сообщил Зеленский.Он также отметил, что вопрос приглашения Украины в НАТО сейчас сложно обсуждать с избранным президентом США. Трамп ещё не в Белом доме и "у него нет всех этих юридических прав", пояснил Зеленский.Развивая свою мысль, Зеленский сообщил, что до принятия Украины в НАТО будет хорошо разместить на украинской территории войска этого военно-политического блока. При этом он сослался на соответствующую инициативу, ранее заявленную президентом Франции.Мнение избранного президента США по этому вопросу представлено в публикации "Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела эту проблему в публикации "Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте Также на эту тему высказался автор Ukraina.ru Пётр Сафонов в публикации Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад?
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, нато, украина-нато, членство, евроинтеграция
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Украина-НАТО, членство, евроинтеграция

Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"

16:12 09.12.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Радио Свобода
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Киеву достаточно приглашения в НАТО, но этот вопрос обсуждать с Дональдом Трампом бессмысленно. Об этом 9 декабря заявил Владимир Зеленский.
После заявления МИД Украины о безальтернативности членства в НАТО и переговоров в Париже с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном у Владимира Зеленского возникла идея достаточности приглашения вступить в этот военно-политический блок. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
"Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашения в НАТО могут быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую нашу мысль", - сообщил Зеленский.
Он также отметил, что вопрос приглашения Украины в НАТО сейчас сложно обсуждать с избранным президентом США. Трамп ещё не в Белом доме и "у него нет всех этих юридических прав", пояснил Зеленский.
"Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас действующий президент США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", - добавил Зеленский.
Развивая свою мысль, Зеленский сообщил, что до принятия Украины в НАТО будет хорошо разместить на украинской территории войска этого военно-политического блока. При этом он сослался на соответствующую инициативу, ранее заявленную президентом Франции.
Мнение избранного президента США по этому вопросу представлено в публикации "Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела эту проблему в публикации "Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте
Также на эту тему высказался автор Ukraina.ru Пётр Сафонов в публикации Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад?
 
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