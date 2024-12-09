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Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"

Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит" - 09.12.2024 Украина.ру

Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"

Киеву достаточно приглашения в НАТО, но этот вопрос обсуждать с Дональдом Трампом бессмысленно. Об этом 9 декабря заявил Владимир Зеленский.

2024-12-09T16:12

2024-12-09T16:12

2024-12-09T16:12

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После заявления МИД Украины о безальтернативности членства в НАТО и переговоров в Париже с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном у Владимира Зеленского возникла идея достаточности приглашения вступить в этот военно-политический блок. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале."Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашения в НАТО могут быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую нашу мысль", - сообщил Зеленский.Он также отметил, что вопрос приглашения Украины в НАТО сейчас сложно обсуждать с избранным президентом США. Трамп ещё не в Белом доме и "у него нет всех этих юридических прав", пояснил Зеленский.Развивая свою мысль, Зеленский сообщил, что до принятия Украины в НАТО будет хорошо разместить на украинской территории войска этого военно-политического блока. При этом он сослался на соответствующую инициативу, ранее заявленную президентом Франции.Мнение избранного президента США по этому вопросу представлено в публикации "Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела эту проблему в публикации "Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте Также на эту тему высказался автор Ukraina.ru Пётр Сафонов в публикации Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад?

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, нато, украина-нато, членство, евроинтеграция