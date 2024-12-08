https://ukraina.ru/20241208/1059490054.html

Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок

Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок - 08.12.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок

Курсантов академии Сухопутных войск во Львове больше года избивали и унижали, однако только сейчас Министерство обороны Украины анонсировало увольнение начальника академии, которого также подозревают в коррупции.

2024-12-08T09:42

2024-12-08T09:42

2024-12-08T09:42

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Начальника Академии сухопутных войск во Львове уволят после жалоб курсантовГенерал-лейтенант Павел Ткачук будет уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск (НАСВ) имени Петра Сагайдачного во Львове, заявил 6 декабря первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Как подчеркнул он во время часа вопросов к правительству, уже принято решение об увольнении Ткачука, а материалы для приказа подготовлены по результатам расследования, проведенного временной следственной комиссией (ВСК) Верховной Рады Украины.Как уточнила член ВСК по защите прав военнослужащих, депутат Верховной Рады Юлия Яцик, которая в июле этого года вышла из состава фракции "Слуга народа", Ткачук будет уволен с занимаемой должности из-за серьезных нарушений в условиях службы. Ранее курсанты академии неоднократно подавали жалобы на травлю, унижение, буллинг, а также на низкое качество питания и отсутствие необходимых лекарств в медпункте.В марте 2024 года в ВСК поступила коллективная жалоба, касавшаяся увольнений курсантов и требования приезда родственников или жены, чтобы забрать их на выходные. Как отметила Яцик, такая ситуация абсурдна, когда взрослые офицеры вынуждены зависеть от родителей для получения увольнений на выходные. Эти жалобы послужили поводом для проверки академии.ВСК заслушало одного из авторов жалобы – курсанта Александра П. После того, как были сделаны некоторые запросы, и академию включили в план проверок, начальник курса НАСВ полковник А. начал травлю этого курсанта.После возвращения П. во Львов во время утреннего построения полковник заявил, что в отношении него проведут служебное расследование. Курсант попросил разрешения задать вопрос, услышал ответную нецензурную брань и за свою реакцию получил выговор "за разговоры в строю". После этого раздались угрозы тем, кто решит поддержать жалобщика. В результате расследования курсанту объявили строгий выговор, а материалы передали в Государственное бюро расследований (ГБР) для открытия дела о неповиновении.Однако результат оказался неожиданным. Допрошенные ГБР курсанты пожаловались на противоправное поведение со стороны не только упомянутого полковника, но и начальника факультета боевой подготовки. В открытии дела против курсанта П. отказали, обязав начальника НАСВ провести служебную проверку. Ее формально провела Военная служба правопорядка, но никаких нарушений не выявила.Однако следователи ГБР открыли уголовное производство, в ходе которого выяснили, что начальник курса НАСВ более года избивал и унижал курсантов, пытаясь "научить их дисциплине и порядку". Следствием задокументировано применение силы в отношении четырех курсантов, которых преподаватель избивал по голове и разным частям тела, нанося удары не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Одному курсанту он выбил зубы, причем удар был настолько сильным, что полковник повредил руку. Хотя ему было объявлено подозрение в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения, полковник продолжал исполнять служебные обязанности.Кроме этого, на правах анонимности курсанты разных курсов рассказали ВСК о так называемой "ротной кассе", куда собирали деньги на нужды академии, травле, унижении и буллинге курсантов, отсутствии необходимых лекарств в медпункте, а также о том, что от 30% до 60% курсантов в группах стоят на обеспечении, но не едят в столовой академии из-за низкого качества продуктов. А для получения увольнения, даже в случае приезда жены, от курсантов требовали купить бумагу или заправить картридж принтера."Если ВСК за несколько дней смогла "вывести на чистую воду" всех участников круговой поруки и выявить вопиющие случаи нарушения прав курсантов в НАСВ, то почему этого не смог сделать руководитель академии господин Ткачук (и его подчиненные), ведь это его прямые обязанности, которые он не выполняет! Не мог? Или не хотел?", – задала риторический вопрос депутат парламента.Следует отметить, что самого генерал-лейтенанта Павла Ткачука СМИ неоднократно обвиняли в коррупции и незаконном обогащении. Речь шла не только о четырех квартирах, полученных от государства, которые он приватизировал и переписал на родственников, но и о хищении в ходе строительства военного лицея академии в Червонограде и выдаче подрядов на работы и услуги фирме своего зятя. Однако до сих пор генералу удавалось избежать уголовного преследования.В целом же Ткачук, возглавляющий военную академию 15 лет, считается одним из "столпов" львовской номенклатуры наравне с мэром Львова Андреем Садовым и губернатором Максимом Козицким. Однако местные комментаторы считают увольнение генерала прежде всего следствием конфликтов в высшем военном руководстве Украины.Главные ёлки в областных центрах региона: живые, искусственные, отсутствующиеСимволично, что об увольнении генерал-лейтенанта Ткачука было объявлено 6 декабря, когда в Украине отмечают день Вооруженных Сил. Однако после недавнего смены церковного календаря "патриотических" конфессий – Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви – на эту же дату теперь приходится и день Святого Николая. Ранее его отмечали 19 декабря, и в этот день, как правило, открывали главные городские елки – теперь же это приходится делать почти на две недели раньше. Однако не все областные центры Западной Украины имеют подобный центр рождественско-новогодних празднований.Единственным областным центром региона, который может похвастаться специально доставленной живой главной ёлкой, оказался Львов. Ее торжественно зажгли вечером 5 декабря на традиционном месте перед Оперным театром. Нынешняя ёлка имеет высоту 16 метров, ей 20 лет. Дерево подарила Львову семья Ярослава и Анны Пидвирных из села Бирки.Праздничную ёлку украсили иллюминацией, закупленной еще в 2018 году. На верхушке – символический противотанковый "ёж", созданный в 2022-м львовскими энергетиками как символ стойкости и несгибаемости. Средства из городского бюджета на установку ёлки в этом году не тратили. В мэрии Львова также отметили, что подсветка дерева на протяжении праздников достаточно экономна.Живыми также являются главные ёлки Луцка – здесь их сразу три, и они не привезены из леса, а растут на Театральной площади города. Однако ёлкам уже больше 30 лет, и их активно "эксплуатируют" с 2008 года. Главные рождественские красавицы Луцка превратились в истощенные деревья, издалека видны сухие и поломанные ветки, залысины в кронах, одна ель вообще склонилась на другую. Власти до последнего момента обсуждали использование других ёлок, которые растут ближе к улице, однако остановились на привычном варианте."Ёлочное трио будут украшать 250 метров гирлянд желтого и синего цветов, по улице Леси Украинки установят 32 ангела", – рассказал руководитель "Луцксвета" Валерий Мазин. По его словам, освещения в этом году будет немного меньше, потому что гирлянды выходят из строя – ведь их постоянно вешают и снимают. Предприятие частично закупило новые блоки, деньги потратили только на расходные материалы. Ёлки в Луцке тоже зажгли 5 декабря, однако без всякой церемонии.А вот в Тернополе главную ёлку города в канун Дня Святого Николая открыли торжественно, при участии мэра Сергея Надала и священнослужителей. Они вместе помолились за мир в Украине и освятили рождественскую "шопку"-вертеп – композицию на тему рождения Иисуса Христа. После этого зажгли главную ёлку города, иллюминация которой в этом году выдержана в сине-желтых цветах."Это то же искусственное дерево, что и в прошлом году. Высота ёлки – 18,5 м. Ее украсили патриотическими игрушками ручной работы, которые изготовляли дети военных из Тернопольской общины, воспитанники образовательных учреждений города и участники конкурса "Рождественское чудо"", – сообщили в Тернопольском городском совете.В Ужгороде главную елку города 5 декабря тоже открывал градоначальник, Богдан Андреев. В этом году она была установлена ​​на Театральной площади города. "На верхушке искусственного дерева высотой 18 метров сияет герб Украины. Праздничные огни на ёлке – как символ надежды, единства и благодарности нашим защитникам и защитницам, защищающим нашу страну, давая возможность жить и праздновать", – говорится в сообщении горсовета.В Ивано-Франковске, где два предыдущих года главной ёлки не было, в этом году мэр города Руслан Марцинкив решил все же прислушаться к пожеланиям жителей. Для ёлки нашли новую локацию – городской парк имени Тараса Шевченко у озера. Ранее её устанавливали на площади Вечевой, где ныне находится Аллея Славы с фотографиями павших воинов.Ивано-Франковская елка, торжественно засветившаяся 6 декабря, высотой 18 метров, искусственная. Её купили несколько лет назад за полмиллиона гривен. Она оборудована 3D-иллюминацией с разными световыми функциями. Как отметил принявший участие в церемонии открытия городской голова Руслан Марцинкив, ёлка не будет светиться, когда будут выключать электроэнергию согласно графикам почасовых отключений.В Черновцах накануне 2023 и 2024 годов главную елку тоже не устанавливали. Мэр города Роман Кличук хотел и в этом году обойтись без такого атрибута Рождества и Нового года. Ещё 5 ноября он заявил: "Возможно, если что-нибудь изменится на фронте и война к Новому году закончится – тогда, конечно, мы примем решение о праздновании". Изменения на фронте действительно произошли – к худшему, однако ёлку на Соборной площади Черновцов все же установили. Зажгли её 6 декабря без официоза. Само искусственное дерево, украшения и оборудование взяли со складов, они закуплены до 2022 года.В Ровно также изменили локацию главной елки – вместо майдана Независимости её установили на Театральной площади. Причина та же, что и в Ивано-Франковске: на прежнем месте теперь фото погибших военных. Высота искусственной ёлки, купленной в 2021 году, составляет 18 метров. Её торжественно зажгли 6 декабря под колядки, которые исполнял детский хор.А вот в Хмельницком, единственном среди областных центров Западной Украины, главной ёлки не будет. Хотя искусственное дерево высотой в 18 метров находится на складе горсовета, третий год подряд в городе лишь символически украсят одну из елок, растущих возле кинотеатра имени Шевченко. Как и в предыдущие два года, массовые мероприятия и празднования в Хмельницком не планируют, сообщил заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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львов, украина, западная украина, максим ткачук, святой николай, руслан марцинкив, верховная рада, гбр, слуга народа, эксклюзив