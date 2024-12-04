Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин
В Курахово есть значительное продвижение штурмовиков ВС РФ в центре города, зона боёв расширяется и подходит к микрорайону Южный. Противник опасается захода штурмовиков в промзону, что может привести к полному окружению города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Несмотря на все сложности, армия России постоянно усиливает нажим на всех направлениях. В Запорожской и Херсонской областях продолжаются позиционные бои, сообщил эксперт.
Хотя линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений, там возросла огневая активность на земле и в воздухе. Фиксируется активное применение разведывательных и ударных БПЛА, ведется контрбатарейная борьба с обеих сторон, отметил обозреватель.
"Южно-донецкое направление. В Курахово есть значительное продвижение наших штурмовиков в центре города, зона боёв расширяется и подходит к микрорайону Южный. В Старых Тернах к северу от города продолжаются бои. Большая часть самой деревни — под нашим контролем. Заняты пансионаты и базы отдыха", — подчеркнул Алехин.
Он отметил, что противник опасается захода российских штурмовиков в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города.
После успехов в районе населенных пунктов Раздольное и Новый Комар становится ясно, что дорога снабжения из Запорожья может быть перерезана в ближайшее время, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что может из себя представлять стратегия Дональда Трампа по Украине - в материале Владимира Скачко План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир на сайте издания Украина.ру.
Вчера, 19:29Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлосьДиректор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, происходящие в Южной Корее, и их возможную связь с российско-украинским конфликтом.