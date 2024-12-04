https://ukraina.ru/20241204/1059393868.html

Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин

Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин - 04.12.2024 Украина.ру

Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин

В Курахово есть значительное продвижение штурмовиков ВС РФ в центре города, зона боёв расширяется и подходит к микрорайону Южный. Противник опасается захода штурмовиков в промзону, что может привести к полному окружению города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-04T05:15

2024-12-04T05:15

2024-12-04T05:15

новости

курахово

россия

запорожье

геннадий алехин

донбасс

южно-донецкое направление

наступление

вс рф

штурм

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Несмотря на все сложности, армия России постоянно усиливает нажим на всех направлениях. В Запорожской и Херсонской областях продолжаются позиционные бои, сообщил эксперт.Хотя линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений, там возросла огневая активность на земле и в воздухе. Фиксируется активное применение разведывательных и ударных БПЛА, ведется контрбатарейная борьба с обеих сторон, отметил обозреватель.Он отметил, что противник опасается захода российских штурмовиков в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города. После успехов в районе населенных пунктов Раздольное и Новый Комар становится ясно, что дорога снабжения из Запорожья может быть перерезана в ближайшее время, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что может из себя представлять стратегия Дональда Трампа по Украине - в материале Владимира Скачко План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир на сайте издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241203/1059390211.html

курахово

россия

запорожье

донбасс

южно-донецкое направление

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новости, курахово, россия, запорожье, геннадий алехин, донбасс, южно-донецкое направление, наступление, вс рф, штурм, штурмовик, сво, детали, спецоперация