Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин - 04.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241204/1059393868.html
Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин
Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин - 04.12.2024 Украина.ру
Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин
В Курахово есть значительное продвижение штурмовиков ВС РФ в центре города, зона боёв расширяется и подходит к микрорайону Южный. Противник опасается захода штурмовиков в промзону, что может привести к полному окружению города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-04T05:15
2024-12-04T05:15
новости
курахово
россия
запорожье
геннадий алехин
донбасс
южно-донецкое направление
наступление
вс рф
штурм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1059009747_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_fafd6e19ebe028b86401e436071adeec.jpg
Несмотря на все сложности, армия России постоянно усиливает нажим на всех направлениях. В Запорожской и Херсонской областях продолжаются позиционные бои, сообщил эксперт.Хотя линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений, там возросла огневая активность на земле и в воздухе. Фиксируется активное применение разведывательных и ударных БПЛА, ведется контрбатарейная борьба с обеих сторон, отметил обозреватель.Он отметил, что противник опасается захода российских штурмовиков в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города. После успехов в районе населенных пунктов Раздольное и Новый Комар становится ясно, что дорога снабжения из Запорожья может быть перерезана в ближайшее время, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что может из себя представлять стратегия Дональда Трампа по Украине - в материале Владимира Скачко План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир на сайте издания Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241203/1059390211.html
курахово
россия
запорожье
донбасс
южно-донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1059009747_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8d8ff63fb681aa9e9495647e8d07b9ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, россия, запорожье, геннадий алехин, донбасс, южно-донецкое направление, наступление, вс рф, штурм, штурмовик, сво, детали, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, Запорожье, Геннадий Алехин, Донбасс, Южно-Донецкое направление, наступление, ВС РФ, штурм, штурмовик, СВО, детали, Спецоперация

Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин

05:15 04.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Курахово есть значительное продвижение штурмовиков ВС РФ в центре города, зона боёв расширяется и подходит к микрорайону Южный. Противник опасается захода штурмовиков в промзону, что может привести к полному окружению города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Несмотря на все сложности, армия России постоянно усиливает нажим на всех направлениях. В Запорожской и Херсонской областях продолжаются позиционные бои, сообщил эксперт.
Хотя линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений, там возросла огневая активность на земле и в воздухе. Фиксируется активное применение разведывательных и ударных БПЛА, ведется контрбатарейная борьба с обеих сторон, отметил обозреватель.

"Южно-донецкое направление. В Курахово есть значительное продвижение наших штурмовиков в центре города, зона боёв расширяется и подходит к микрорайону Южный. В Старых Тернах к северу от города продолжаются бои. Большая часть самой деревни — под нашим контролем. Заняты пансионаты и базы отдыха", — подчеркнул Алехин.

Он отметил, что противник опасается захода российских штурмовиков в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города.
После успехов в районе населенных пунктов Раздольное и Новый Комар становится ясно, что дорога снабжения из Запорожья может быть перерезана в ближайшее время, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что может из себя представлять стратегия Дональда Трампа по Украине - в материале Владимира Скачко План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир на сайте издания Украина.ру.
Павел Данилин интервью - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Вчера, 19:29
Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлосьДиректор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, происходящие в Южной Корее, и их возможную связь с российско-украинским конфликтом.
 
НовостиКураховоРоссияЗапорожьеГеннадий АлехинДонбассЮжно-Донецкое направлениенаступлениеВС РФштурмштурмовикСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь Коломойский
06:15Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
06:00Позиции ВСУ размолотили в хлам: Алехин рассказал, как ВС РФ выбивают врага из высоток в Часовом Яре
05:46Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков
05:45"Давайте заморозим конфликт": Ищенко о том, почему планы Трампа ничем не отличаются от планов Байдена
05:40Прячет концы коррупционных схем и интригует против Зеленского. Чем занимается украинская элита
05:30Экономика Украины и война: удары по энергосистеме, трудоустройство беженцев и теракты на "Дружбе"
05:25"Шайка, узурпировавшая власть": политолог рассказал, почему Зеленский пока устраивает партию войны
05:20Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк
05:15Штурмовики продвигаются в центре Курахово, режут дорогу на Запорожье и готовят окружение города — Алехин
05:00Ищенко: Россия должна быстро "выключить" Украину, чтобы Запад не смог разместить там ядерное оружие
04:45Война под любым предлогом: эксперт о том, зачем в Киеве заявили о переговорах после вступления в НАТО
04:30Политолог: пока в Белом доме сидит Байден, демократы загоняют Трампа в тяжелую ситуацию на Украине
04:15Ищенко: США угрожают передать Украине ядерное оружие, чтобы Россия первая отказалась от повышения ставок
04:00России нужно как можно быстрее одержать победу на Украине и выскочить из военной части кризиса — Ищенко
03:45Алехин рассказал, как ВС РФ закрепляются на правом берегу Оскола и готовятся к продвижению на Печенеги
03:30"Мы их обезоружим, они сдадутся": эксперт о том, чем ответит Россия на "концепцию первого удара" США
03:15Ростислав Ищенко: США хотят выиграть у России войну за весь мир и ищут средства для нового шантажа
03:00Санкции не работают: эксперт раскрыл, почему у США сужается пространство для маневра и не хватает времени
21:57Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось
Лента новостейМолния