https://ukraina.ru/20260812/kto-polozhit-konets-vlasti-zelenskogo-kogda-rukhnet-ukraina-i-chto-stanet-spuskovym-kryuchkom--koltashov-1082413068.html
Кто положит конец власти Зеленского, когда рухнет Украина и что станет спусковым крючком – Колташов
Кто положит конец власти Зеленского, когда рухнет Украина и что станет спусковым крючком – Колташов - 12.08.2026 Украина.ру
Кто положит конец власти Зеленского, когда рухнет Украина и что станет спусковым крючком – Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал причины бюджетного скандала в ЕС
2026-08-12T08:20
2026-08-12T08:20
2026-08-12T08:20
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Также он объяснил, почему удары ВС России по ВПК и транспортной логистике Украины выгодны для Зеленского: 00:30 – Кто заплатит за кредиты Украине? 09:51 – Почему Украина является крупнейшим импортёром оружия в мире?17:08 - Поражение предприятий ВПК и логистики на Украине.25:42 - Является ли Трамп "целью номер один" для Ирана и что угрожает президенту США?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, украина, россия, иран, владимир зеленский, дональд трамп, впк, украина.ру, ес, видео
Видео, Украина, Россия, Иран, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВПК, Украина.ру, ЕС
Кто положит конец власти Зеленского, когда рухнет Украина и что станет спусковым крючком – Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал причины бюджетного скандала в ЕС
Также он объяснил, почему удары ВС России по ВПК и транспортной логистике Украины выгодны для Зеленского:
00:30 – Кто заплатит за кредиты Украине?
09:51 – Почему Украина является крупнейшим импортёром оружия в мире?
17:08 - Поражение предприятий ВПК и логистики на Украине.
25:42 - Является ли Трамп "целью номер один" для Ирана и что угрожает президенту США?