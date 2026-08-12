https://ukraina.ru/20260812/kto-polozhit-konets-vlasti-zelenskogo-kogda-rukhnet-ukraina-i-chto-stanet-spuskovym-kryuchkom--koltashov-1082413068.html

Кто положит конец власти Зеленского, когда рухнет Украина и что станет спусковым крючком – Колташов

Кто положит конец власти Зеленского, когда рухнет Украина и что станет спусковым крючком – Колташов - 12.08.2026 Украина.ру

Кто положит конец власти Зеленского, когда рухнет Украина и что станет спусковым крючком – Колташов

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал причины бюджетного скандала в ЕС

2026-08-12T08:20

2026-08-12T08:20

2026-08-12T08:20

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Также он объяснил, почему удары ВС России по ВПК и транспортной логистике Украины выгодны для Зеленского: 00:30 – Кто заплатит за кредиты Украине? 09:51 – Почему Украина является крупнейшим импортёром оружия в мире?17:08 - Поражение предприятий ВПК и логистики на Украине.25:42 - Является ли Трамп "целью номер один" для Ирана и что угрожает президенту США?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, иран, владимир зеленский, дональд трамп, впк, украина.ру, ес, видео