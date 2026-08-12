Потери ВСУ в 2026 году превысили четверть миллиона человек - 12.08.2026 Украина.ру
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Потери ВСУ в 2026 году превысили четверть миллиона человек
Потери ВСУ в 2026 году превысили четверть миллиона человек - 12.08.2026 Украина.ру
Потери ВСУ в 2026 году превысили четверть миллиона человек
Потери украинских войск убитыми и ранеными в 2026 году превысили 280 тысяч человек. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости
2026-08-12T07:33
2026-08-12T07:33
украина.ру
россия
игорь коротченко
наступление вс рф
вс рф
война на украине
сво
сводка сво
спецоперация
всу
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Агентство в публикации ссылается на расчёты российского военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко."Согласно официальным данным Минобороны России, ВСУ с 1 января 2026 года до сегодняшнего дня потеряли 282 585 военнослужащих. При этом потери в количестве более 40 тысяч человек: 41 397 и 44 255 составили соответственно в июне и июле", — сказал Коротченко.По его данным, самые большие потери за прошедшие семь месяцев и 11 дней 2026 года формирования киевского режима понесли в зонах ответственности группировок "Центр" и "Восток" — 74 655 и 74 305 военнослужащих соответственно.В полосе ответственности группировки "Север" Киев потерял 44 655 боевиков, "Запад" — 42 405.В зоне действий "Южной" группировки ВС РФ украинские потери составили 35 570 военнослужащих, в полосе ответственности группировки "Днепр" — 10 975.Ранее сообщалось, что российские группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Восток" за прошедшие сутки уничтожили 152 украинских пункта управления беспилотниками. Подробнее об этом - в публикации ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, игорь коротченко, наступление вс рф, вс рф, война на украине, сво, сводка сво, спецоперация, всу, потери всу, потери всу на сегодня, вооруженные силы украины, киев, украина
Украина.ру, Россия, Игорь Коротченко, наступление ВС РФ, ВС РФ, война на Украине, СВО, сводка СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина

Потери ВСУ в 2026 году превысили четверть миллиона человек

07:33 12.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Потери украинских войск убитыми и ранеными в 2026 году превысили 280 тысяч человек. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости
Агентство в публикации ссылается на расчёты российского военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.
"Согласно официальным данным Минобороны России, ВСУ с 1 января 2026 года до сегодняшнего дня потеряли 282 585 военнослужащих. При этом потери в количестве более 40 тысяч человек: 41 397 и 44 255 составили соответственно в июне и июле", — сказал Коротченко.
По его данным, самые большие потери за прошедшие семь месяцев и 11 дней 2026 года формирования киевского режима понесли в зонах ответственности группировок "Центр" и "Восток" — 74 655 и 74 305 военнослужащих соответственно.
В полосе ответственности группировки "Север" Киев потерял 44 655 боевиков, "Запад" — 42 405.
В зоне действий "Южной" группировки ВС РФ украинские потери составили 35 570 военнослужащих, в полосе ответственности группировки "Днепр" — 10 975.
Ранее сообщалось, что российские группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Восток" за прошедшие сутки уничтожили 152 украинских пункта управления беспилотниками. Подробнее об этом - в публикации ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки.
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