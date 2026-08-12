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Потери ВСУ в 2026 году превысили четверть миллиона человек

Потери ВСУ в 2026 году превысили четверть миллиона человек - 12.08.2026 Украина.ру

Потери ВСУ в 2026 году превысили четверть миллиона человек

Потери украинских войск убитыми и ранеными в 2026 году превысили 280 тысяч человек. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости

2026-08-12T07:33

2026-08-12T07:33

2026-08-12T07:33

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игорь коротченко

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всу

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Агентство в публикации ссылается на расчёты российского военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко."Согласно официальным данным Минобороны России, ВСУ с 1 января 2026 года до сегодняшнего дня потеряли 282 585 военнослужащих. При этом потери в количестве более 40 тысяч человек: 41 397 и 44 255 составили соответственно в июне и июле", — сказал Коротченко.По его данным, самые большие потери за прошедшие семь месяцев и 11 дней 2026 года формирования киевского режима понесли в зонах ответственности группировок "Центр" и "Восток" — 74 655 и 74 305 военнослужащих соответственно.В полосе ответственности группировки "Север" Киев потерял 44 655 боевиков, "Запад" — 42 405.В зоне действий "Южной" группировки ВС РФ украинские потери составили 35 570 военнослужащих, в полосе ответственности группировки "Днепр" — 10 975.Ранее сообщалось, что российские группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Восток" за прошедшие сутки уничтожили 152 украинских пункта управления беспилотниками. Подробнее об этом - в публикации ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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