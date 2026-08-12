Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе - 12.08.2026 Украина.ру
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Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе
Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе - 12.08.2026 Украина.ру
Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе
При атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск погиб ребенок, в посёлке Волна Темрюкского района врачи не смогли спасти смертельно раненного мужчину. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром 12 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-12T08:00
2026-08-12T08:00
украина.ру
россия
краснодарский край
новороссийск
анапа
геленджик
темрюк
погибшие
раненые
удары
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Всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей."К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным. Также пострадали 8 человек, в числе которых один ребенок", — написал губернатор.Пострадавших госпитализировали, при необходимости их готовы забрать краевые медучреждения.Кондратьев уточнил, что в настоящее время известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. В ближайшее время к оценке последствий вражеской атаки приступит муниципальная комиссия. Развёрнуты пункты временного размещения, в которых сейчас находятся порядка 90 человек."В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось", — также написал глава региона.В Анапе и Геленджике пострадали ещё четыре человека, обломки БПЛА повредили несколько жилых домов, добавил он.Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА попали в шесть жилых домов в Новороссийске, есть пострадавшие, для лишившихся жилья развёрнут пункт временного размещения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, краснодарский край, новороссийск, анапа, геленджик, темрюк, погибшие, раненые, удары, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, андрей кравченко (государственный служащий), сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, краснодарский край, Новороссийск, Анапа, Геленджик, Темрюк, погибшие, раненые, удары, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, Андрей Кравченко (государственный служащий), СВО, Спецоперация

Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе

08:00 12.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области
Передача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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При атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск погиб ребенок, в посёлке Волна Темрюкского района врачи не смогли спасти смертельно раненного мужчину. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром 12 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.
"К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным. Также пострадали 8 человек, в числе которых один ребенок", — написал губернатор.
Пострадавших госпитализировали, при необходимости их готовы забрать краевые медучреждения.
Кондратьев уточнил, что в настоящее время известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. В ближайшее время к оценке последствий вражеской атаки приступит муниципальная комиссия. Развёрнуты пункты временного размещения, в которых сейчас находятся порядка 90 человек.
"В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось", — также написал глава региона.
В Анапе и Геленджике пострадали ещё четыре человека, обломки БПЛА повредили несколько жилых домов, добавил он.
Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА попали в шесть жилых домов в Новороссийске, есть пострадавшие, для лишившихся жилья развёрнут пункт временного размещения.
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