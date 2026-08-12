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Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе

Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе - 12.08.2026 Украина.ру

Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе

При атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск погиб ребенок, в посёлке Волна Темрюкского района врачи не смогли спасти смертельно раненного мужчину. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром 12 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-12T08:00

2026-08-12T08:00

2026-08-12T08:00

украина.ру

россия

краснодарский край

новороссийск

анапа

геленджик

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раненые

удары

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Всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей."К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным. Также пострадали 8 человек, в числе которых один ребенок", — написал губернатор.Пострадавших госпитализировали, при необходимости их готовы забрать краевые медучреждения.Кондратьев уточнил, что в настоящее время известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. В ближайшее время к оценке последствий вражеской атаки приступит муниципальная комиссия. Развёрнуты пункты временного размещения, в которых сейчас находятся порядка 90 человек."В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось", — также написал глава региона.В Анапе и Геленджике пострадали ещё четыре человека, обломки БПЛА повредили несколько жилых домов, добавил он.Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА попали в шесть жилых домов в Новороссийске, есть пострадавшие, для лишившихся жилья развёрнут пункт временного размещения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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