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Т-35: сухопутный линкор Сталина

Т-35: сухопутный линкор Сталина - 12.08.2026 Украина.ру

Т-35: сухопутный линкор Сталина

11 августа 1933 года на вооружение РККА был принят тяжёлый танк Т-35 – пожалуй самый своеобразный образец советской бронетанковой техники. Разработан он был в СКБ под руководством Николая Барыкова в Ленинграде, но серийное производство осуществлялось на Харьковском паровозостроительном заводе, а в бой танки пошли в составе Юго-Западного фронта

2026-08-12T08:00

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Многобашенная схема вооружения танков изначально имела много сторонников. Уже самые первые британские танки были оснащены двумя полубашнями-спонсонами. Переход к башням кругового вращения принципиально ситуацию не изменил – британский Vickers Mk E 1928 года (в 1931 году принят на вооружение РККА под индексом Т-26) был изначально двухбашенным.Для танков сопровождения пехоты идея состояла в том, чтобы простреливать окопы в обе стороны. Для танков прорыва (или, как их называли в СССР, "позиционных") многобашенная схема виделась необходимой чтобы обеспечить круговой огонь после выхода за линию вражеских укреплений. В Великобритании в 1926 году был построен опытный Vickers A1E1 Independent, вооружение которого было размещено в пяти башнях. С компоновочной точки зрения он очень похож на Т-35, но доказательств знакомства советских инженеров с этим проектом нет.Зато они совершенно точно были знакомы с компоновкой другого британского танка – трёхбашенного Vickers Medium Mark III, переговоры о закупке которого безрезультатно велись в 1930 году. На основе схемы этого танка с 1930 года в СССР начал проектироваться средний танк прорыва Т-28 (на вооружение он был принят тоже 11 августа 1933 года, но к этому времени уже было начато серийное производство).СКБ Барыкова было создано на основе группы советских инженеров, которые ранее работали с немецким конструктором Эдвардом Гротте над средним танком ТГ. Танк закончен не был, но советские специалисты приобрели определённый опыт.В августе 1932 года в Ленинграде был собран Т-35-1, который произвёл огромное впечатление на командование Красной Армии, в апреле 1933 года – Т-35-2, уже 1 мая продемонстрированный на параде в Ленинграде.На вооружение, однако, был принят третий вариант – Т-35А, который существенно отличался от двух прототипов даже внешне. Его собирали уже в Харькове к 7 ноября 1933 года. Т-35А был частично унифицирован с Т-28 – у них были одинаковые башня главного калибра и пулемётные, малые же пушечные башни были в основном аналогичны башням Т-26.Это был первый советский серийный тяжёлый танк собственной разработки, а также первый и единственный в мире серийный пятибашенный танк.Машина вышла поистине величественной. Длина – почти 10 метров, высота – 3,4 метра. Танки разных годов выпуска весили от 50 до 58 тонн (последний советский тяжёлый танк – послевоенный Т-10, весил 52 тонны). Экипаж составлял 12 человек, из них 10 – в танке, а двое занимались обслуживанием танка в парке. Три члена экипажа находились в центральной башне, четыре – в двух пушечных, два – в двух пулемётных и механик-водитель в рубке управления.Танк был вооружён одной 76-мм короткоствольной пушкой КТ-28 в центральной башне, двумя 45-мм 20К в правой передней и левой задней башнях, а также 6-7 пулемётами (по одному в четырёх малых башнях, передний и задний в центральной башне и иногда зенитный в центральной же).Толщина брони составляла в среднем 20 мм и только лобовой лист – 30 мм. По тем временам это бронирование считалось достаточным – противотанковые пушки начала 30-х годов были мелкокалиберными, с ничтожным заброневым действием снарядов. От крупнокалиберных снарядов броня всё равно не спасала.500-сильный авиационный двигатель М-17 позволял разгонять танк почти до 30 км/ч. Тут, правда, надо сказать, что максимальная скорость танка – понятие скорее теоретическое. Танки с предельной скоростью ездят крайне редко, в исключительных случаях. В бою почти любой танк (даже сверхскоростные БТ) движется со скоростью 10-15 км/ч. По тем временам даже и меньше, поскольку вооружение не было стабилизировано, и прицельная стрельба была возможна только с остановки.На протяжении производства танк несколько раз модернизировали. В частности, двигатель был форсирован до 580 л.с. Самые существенные изменения были внесены в 1938 году. К этому моменту уже было понятно, что броневая защита танка не соответствует современным требованиям, поэтому башням придали коническую форму (чтобы увеличить вероятность рикошета), круговое бронирование довели до 30 мм, а лобовую деталь даже до 70.Всего был выпущен 61 танк Т-36 – два предсерийных в Ленинграде и 59 серийных в Харькове, из которых 10 – образца 1938 года. Последний танк был собран в июне 1939 года. Кроме того, на базе Т-35 было построено две экспериментальные самоходные артиллерийские установки СУ-14 – с 203 мм гаубицей и 152 мм пушкой.Танк производил огромное впечатление и служил настоящим символом советской военной мощи. Их систематически демонстрировали на парадах. Изображение этого танка было помещено на медаль "За отвагу", можно разглядеть его очертания на фризах Дома Советов в Санкт-Петербурге и на станции метро "Новокузнецкая" в Москве.При этом боевые качества танка были сомнительными – командир не имел достаточного обзора и технических возможностей для управления огнём малых башен. Никудышним был обзор и у механика-водителя, к тому же усилие на рычагах танка было чрезмерным, танкисты просто выбивались из сил, пытаясь переключить передачу. Те же проблемы были у средних Т-28.На 22 июня 1941 года больше всего боеспособных танков этого типа было в 34 танковой дивизии 8-го механизированного корпуса 26 армии Киевского особого военного округа, который стал Юго-Западным фронтом. Не то, чтобы на 8 МК возлагались какие-то особые задачи, требующие применения именно Т-35, но мехкорпусов сформировали больше, чем в РККА было танков, поэтому в них замели практически всё, что было в наличии.Поскольку управление войсками фронта было с самого начала хаотическим, дивизии корпуса, базировавшиеся в районе Равы-Русской, просто метались по Львовщине, пройдя 500 км и потеряв значительную часть техники без соприкосновения с противником.По отчётам командования дивизии 8 танков были оставлены на марше в ожидании ремонта (и, очевидно, достались немцам), 26 взорваны из-за аварий, два застряли в болоте, два упали в реку, шесть погибли в бою, один пропал без вести. Т-35, которые участвовали в бою у сёл Верба и Птиче 29 июня 1941 года, судя по всему уничтожили несколько танков противника.Судьба танка на приведённом в статье фото не совсем ясна – судя по всему оба танка стояли на шоссе и были сброшены в кювет, чтобы не мешать проходу немецкой техники. На других фото этого танка на бортовом экране видна пробоина, так что танк мог быть подбит.Два танка принимали участие в обороне Москвы в составе в составе сводного полка Военной Академии Моторизации и Механизации РККА, но в боях не применялись. Сцены из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" (1942 год) постановочные и снимались под Казанью. Куда делся Т-35-2 с НИБТ Полигона в Кубинке неясно, возможно это один танков ВАММ (второй, зафиксированный на фото, обычный Т-35А).Последний эпизод применения Т-35 мог быть связан с Берлинской наступательной операцией. Один танк немцы отправили на полигон в Цоссен и он мог принимать участие в его обороне, но доказательств этого нет.На настоящий момент в России сохранился один Т-35 в музейном секторе парка "Патриот" в Кубинке. Это машина из Казанского танкового училища, не участвовавшая в боях. В музее "Боевая слава Урала" в 2016 году был изготовлен статичный макет, а в 2018 – ходовая массо-габаритная модель, которая сейчас находится в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске.

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