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Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза

Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза - 12.08.2026 Украина.ру

Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза

В июле 2026 года средняя загрузка отелей в Крыму упала примерно в полтора раза, по сравнению с июлем прошлого года. Об этом 12 августа сообщает РИА Недвижимость

2026-08-12T08:29

2026-08-12T08:29

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Из отчёта Umbrella Consulting Group, на который ссылается агентство, следует, что апарт-отели в Крыму в июле были заполнены лишь на 35%, что в 1,7 раза меньше, чем в 2025 году. В четырёх- и пятизвёздочных отелях наблюдалось несколько меньшее снижение показателей – в 1,4 раза (загрузка на уровне 45%) и 1,3 раза (загрузка на уровне 42%).Компания подсчитала, что номера в крымских апарт-отелях в среднем подешевели на 10%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, в четырехзвездочных гостиницах – на 4%, до 21,5 тысячи рублей за ночь, в пятизвездочных – на 3,5%, до 24,2 тысяч рублей за ночь.В Сочи также было зафиксировано некоторое снижение загрузки гостиничного сектора. Апарт-отели и четырехзвёздочные гостиницы были заполнены на 72% (-5%), пятизвёздочные – на 62% (-3%). Цены упали заметнее – на 13% в апарт-отелях и четырёхзвездочных гостиницах, на 6% в пятизвёздочных, отмечает Umbrella Consulting Group.Ранее сообщалось, что всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.Подробнее об этом - в публикации Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе.О ситуации в Крыму - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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