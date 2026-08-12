https://ukraina.ru/20260812/zagruzka-oteley-v-krymu-i-sochi-v-iyule-sokratilas-primerno-v-poltora-raza-1082413208.html
Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза
Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза - 12.08.2026 Украина.ру
Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза
В июле 2026 года средняя загрузка отелей в Крыму упала примерно в полтора раза, по сравнению с июлем прошлого года. Об этом 12 августа сообщает РИА Недвижимость
2026-08-12T08:29
2026-08-12T08:29
2026-08-12T08:32
украина.ру
новости
россия
крым
сочи
туризм
отдых
черное море
курорты
курортный сезон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/99/1033069959_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_193875980ea7542eccb69755b632b156.jpg
Из отчёта Umbrella Consulting Group, на который ссылается агентство, следует, что апарт-отели в Крыму в июле были заполнены лишь на 35%, что в 1,7 раза меньше, чем в 2025 году. В четырёх- и пятизвёздочных отелях наблюдалось несколько меньшее снижение показателей – в 1,4 раза (загрузка на уровне 45%) и 1,3 раза (загрузка на уровне 42%).Компания подсчитала, что номера в крымских апарт-отелях в среднем подешевели на 10%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, в четырехзвездочных гостиницах – на 4%, до 21,5 тысячи рублей за ночь, в пятизвездочных – на 3,5%, до 24,2 тысяч рублей за ночь.В Сочи также было зафиксировано некоторое снижение загрузки гостиничного сектора. Апарт-отели и четырехзвёздочные гостиницы были заполнены на 72% (-5%), пятизвёздочные – на 62% (-3%). Цены упали заметнее – на 13% в апарт-отелях и четырёхзвездочных гостиницах, на 6% в пятизвёздочных, отмечает Umbrella Consulting Group.Ранее сообщалось, что всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.Подробнее об этом - в публикации Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе.О ситуации в Крыму - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
сочи
черное море
краснодарский край
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/99/1033069959_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_0b166f861a4a9d504ebb9b0dea309113.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, крым, сочи, туризм, отдых, черное море, курорты, курортный сезон, цены, краснодарский край
Украина.ру, Новости, Россия, Крым, Сочи, туризм, отдых, Черное море, курорты, Курортный сезон, цены, краснодарский край
Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза
08:29 12.08.2026 (обновлено: 08:32 12.08.2026)
В июле 2026 года средняя загрузка отелей в Крыму упала примерно в полтора раза, по сравнению с июлем прошлого года. Об этом 12 августа сообщает РИА Недвижимость
Из отчёта Umbrella Consulting Group, на который ссылается агентство, следует, что апарт-отели в Крыму в июле были заполнены лишь на 35%, что в 1,7 раза меньше, чем в 2025 году. В четырёх- и пятизвёздочных отелях наблюдалось несколько меньшее снижение показателей – в 1,4 раза (загрузка на уровне 45%) и 1,3 раза (загрузка на уровне 42%).
Компания подсчитала, что номера в крымских апарт-отелях в среднем подешевели на 10%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, в четырехзвездочных гостиницах – на 4%, до 21,5 тысячи рублей за ночь, в пятизвездочных – на 3,5%, до 24,2 тысяч рублей за ночь.
В Сочи также было зафиксировано некоторое снижение загрузки гостиничного сектора. Апарт-отели и четырехзвёздочные гостиницы были заполнены на 72% (-5%), пятизвёздочные – на 62% (-3%). Цены упали заметнее – на 13% в апарт-отелях и четырёхзвездочных гостиницах, на 6% в пятизвёздочных, отмечает Umbrella Consulting Group.
Ранее сообщалось, что всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.