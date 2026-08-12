Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза - 12.08.2026 Украина.ру
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Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза
Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза - 12.08.2026 Украина.ру
Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза
В июле 2026 года средняя загрузка отелей в Крыму упала примерно в полтора раза, по сравнению с июлем прошлого года. Об этом 12 августа сообщает РИА Недвижимость
2026-08-12T08:29
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Из отчёта Umbrella Consulting Group, на который ссылается агентство, следует, что апарт-отели в Крыму в июле были заполнены лишь на 35%, что в 1,7 раза меньше, чем в 2025 году. В четырёх- и пятизвёздочных отелях наблюдалось несколько меньшее снижение показателей – в 1,4 раза (загрузка на уровне 45%) и 1,3 раза (загрузка на уровне 42%).Компания подсчитала, что номера в крымских апарт-отелях в среднем подешевели на 10%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, в четырехзвездочных гостиницах – на 4%, до 21,5 тысячи рублей за ночь, в пятизвездочных – на 3,5%, до 24,2 тысяч рублей за ночь.В Сочи также было зафиксировано некоторое снижение загрузки гостиничного сектора. Апарт-отели и четырехзвёздочные гостиницы были заполнены на 72% (-5%), пятизвёздочные – на 62% (-3%). Цены упали заметнее – на 13% в апарт-отелях и четырёхзвездочных гостиницах, на 6% в пятизвёздочных, отмечает Umbrella Consulting Group.Ранее сообщалось, что всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.Подробнее об этом - в публикации Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе.О ситуации в Крыму - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, крым, сочи, туризм, отдых, черное море, курорты, курортный сезон, цены, краснодарский край
Украина.ру, Новости, Россия, Крым, Сочи, туризм, отдых, Черное море, курорты, Курортный сезон, цены, краснодарский край

Загрузка отелей в Крыму и Сочи в июле сократилась примерно в полтора раза

08:29 12.08.2026 (обновлено: 08:32 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Отдыхающие на берегу Черного моря в Ялте
 Отдыхающие на берегу Черного моря в Ялте - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В июле 2026 года средняя загрузка отелей в Крыму упала примерно в полтора раза, по сравнению с июлем прошлого года. Об этом 12 августа сообщает РИА Недвижимость
Из отчёта Umbrella Consulting Group, на который ссылается агентство, следует, что апарт-отели в Крыму в июле были заполнены лишь на 35%, что в 1,7 раза меньше, чем в 2025 году. В четырёх- и пятизвёздочных отелях наблюдалось несколько меньшее снижение показателей – в 1,4 раза (загрузка на уровне 45%) и 1,3 раза (загрузка на уровне 42%).
Компания подсчитала, что номера в крымских апарт-отелях в среднем подешевели на 10%, до 6,8 тысяч рублей за ночь, в четырехзвездочных гостиницах – на 4%, до 21,5 тысячи рублей за ночь, в пятизвездочных – на 3,5%, до 24,2 тысяч рублей за ночь.
В Сочи также было зафиксировано некоторое снижение загрузки гостиничного сектора. Апарт-отели и четырехзвёздочные гостиницы были заполнены на 72% (-5%), пятизвёздочные – на 62% (-3%). Цены упали заметнее – на 13% в апарт-отелях и четырёхзвездочных гостиницах, на 6% в пятизвёздочных, отмечает Umbrella Consulting Group.
Ранее сообщалось, что всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.
Подробнее об этом - в публикации Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе.
О ситуации в Крыму - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.
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