ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы
Российские военные продолжают наносить удары по инфраструктуре портов и украинским судам, сообщило 12 августа Минобороны РФ
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в материале.
Ведомство добавило, что ночью высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками большой дальности в порту Одесса была поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении топливом подразделений Вооруженных сил Украины.
Ранее в среду министерство отмечало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 502 беспилотника ВСУ над Россией за ночь.
Подробнее — в материале ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
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