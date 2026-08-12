https://ukraina.ru/20260812/vs-rf-porazili-bazu-goryuche-smazochnykh-materialov-v-portu-odessy-1082414424.html

ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы

ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы - 12.08.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы

Российские военные продолжают наносить удары по инфраструктуре портов и украинским судам, сообщило 12 августа Минобороны РФ

2026-08-12T09:20

2026-08-12T09:20

2026-08-12T09:20

россия

одесса

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/88/1017808867_0:292:2730:1828_1920x0_80_0_0_f116ff2d6a2d107108ecc544697e0ef5.jpg

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в материале.Ведомство добавило, что ночью высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками большой дальности в порту Одесса была поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении топливом подразделений Вооруженных сил Украины.Ранее в среду министерство отмечало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 502 беспилотника ВСУ над Россией за ночь. Подробнее — в материале ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА на сайте Украина.ру.

россия

одесса

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация