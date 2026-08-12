ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы - 12.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы
ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы - 12.08.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы
Российские военные продолжают наносить удары по инфраструктуре портов и украинским судам, сообщило 12 августа Минобороны РФ
2026-08-12T09:20
2026-08-12T09:20
россия
одесса
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в материале.Ведомство добавило, что ночью высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками большой дальности в порту Одесса была поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении топливом подразделений Вооруженных сил Украины.Ранее в среду министерство отмечало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 502 беспилотника ВСУ над Россией за ночь. Подробнее — в материале ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
россия
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россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы

09:20 12.08.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМорской порт Одессы
Морской порт Одессы - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Российские военные продолжают наносить удары по инфраструктуре портов и украинским судам, сообщило 12 августа Минобороны РФ
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в материале.
Ведомство добавило, что ночью высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками большой дальности в порту Одесса была поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении топливом подразделений Вооруженных сил Украины.
Ранее в среду министерство отмечало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 502 беспилотника ВСУ над Россией за ночь.
Подробнее — в материале ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
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