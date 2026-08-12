ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА - 12.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА
ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА - 12.08.2026 Украина.ру
ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 502 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 11 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-12T08:47
2026-08-12T08:48
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Вооруженные формирования киевского режима ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 502 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря", — говорится в заявлении военного ведомства.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА Росавиация вводила в аэропортах Геленджика, Сочи, Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода (работает по согласованию). В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Геленджика и Сочи сняты.Ранее сообщалось, что всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.Подробнее об этом - в публикации Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, краснодарский край, Крым, Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курская область, Липецк, Орловская область, Черное море, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, беспилотники, беспилотники сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА

08:47 12.08.2026 (обновлено: 08:48 12.08.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости
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Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 502 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 11 августа сообщило в своём телеграм-канале
Вооруженные формирования киевского режима ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 502 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря", — говорится в заявлении военного ведомства.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА Росавиация вводила в аэропортах Геленджика, Сочи, Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода (работает по согласованию). В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Геленджика и Сочи сняты.
Ранее сообщалось, что всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.
Подробнее об этом - в публикации Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе.
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