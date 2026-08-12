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ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА

ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА - 12.08.2026 Украина.ру

ВС РФ сбили над Россией за ночь более полутысячи украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 502 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 11 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-12T08:47

2026-08-12T08:47

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Вооруженные формирования киевского режима ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 502 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря", — говорится в заявлении военного ведомства.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА Росавиация вводила в аэропортах Геленджика, Сочи, Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода (работает по согласованию). В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Геленджика и Сочи сняты.Ранее сообщалось, что всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе в очередной раз попали гражданские объекты и дома мирных жителей.Подробнее об этом - в публикации Причерноморье под ударом БПЛА: в Новороссийске погиб ребёнок, мужчину не спасли в Темрюкском районе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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