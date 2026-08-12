https://ukraina.ru/20260812/osuzhdenie-geroizatsii-natsizma-provaly-vsu-neuklyuzhiy-khod-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-12-1082413564.html

Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августа

Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августа - 12.08.2026 Украина.ру

Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августа

Российские политики осудили восхваление националистов на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский неуклюже влез в "самый острый спор" на Балканах

2026-08-12T09:00

2026-08-12T09:00

2026-08-12T12:31

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Российские политики резко осудили очередные шаги киевского режима по восхвалению и героизации националистов.Поводом для жесткой критики послужило официальное решение Офиса Владимира Зеленского и кабинета министров Украины провести эксгумацию останков создателя и первого руководителя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца в Роттердаме для его последующего торжественного перезахоронения на военном мемориальном кладбище под Киевом.Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в соцсети Х назвал эксгумацию останков Коновальца для перезахоронения очередным этапом официальной героизации нацизма на Украине.Он отметил, что "игра с коричневой чумой" ради сиюминутных политических выгод неизбежно ведет к катастрофе.Слуцкий также "напомнил "забывчивой" Европе факты": Коновалец был террористом, организатором покушения на Юзефа Пилсудского и инициатором поджогов и диверсий против польского населения."Лично установил связи с абвером нацистской Германии, превратив украинский национализм в инструмент Гитлера", - добавил Слуцкий.Глава комитета подчеркнул, что Варшаве следовало бы ответить на это оскорбление памяти убитых поляков - если она "действительно отвергает бандеровскую идеологию".В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заверил, что международный трибунал рано или поздно осудит киевские власти за восхваление тех палачей украинского, польского и других народов, которых сейчас пытаются показать чуть ли не героями."Теперь у них дороги обратной нет, они будут до конца идти этой дорогой до международного трибунала, который рано или поздно осудит украинские власти за то, что они совершили, за восхваление тех палачей украинского, польского и других народов, которых сейчас пытаются показать чуть ли не героями", - сказал Джабаров в беседе с Lenta.ru.Сенатор выразил уверенность, что рано или поздно справедливость восторжествует, а останки украинских националистов будут еще раз выкопаны и развеяны в прах.Организация украинских националистов (ОУН)* с самого момента своего создания сделала ставку на террор, диверсии и радикальную ксенофобию. Ее лидеры открыто сотрудничали с нацистской Германией, получали финансирование от немецкой разведки и активно участвовали в карательных операциях против мирного населения. Современная попытка Киева превратить основателей этого преступного движения в национальных героев является прямым переписыванием истории и оправданием пособников фашизма.Провалы ВСУВоздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сирены также звучат в Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины.В ночь на среду и утром взрывы гремели в Киевской области (в частности в Броварах), в центре Балаклеи Харьковской области, в Одессе (город частично обесточен), во временно оккупированном Запорожье.Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской, Сумской областях, а также в оккупированном Краматорске.ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Сумах. Местные паблики пишут об ударах по автозаправочным станциям (АЗС) в Сумской области.Мониторинговые ресурсы сообщают также о массированной атаке на объекты противника в оккупированном Херсоне.В Запорожье, среди прочего, поражен торговый центр "Эпицентр". На основании кадров с места случившегося, можно сказать, что ТЦ был полностью уничтожен. Один из районов Запорожья обесточен, сетуют местные власти.Российские войска сохраняют наступательную активность сразу на нескольких участках. Наиболее важным с точки зрения возможного дальнейшего изменения конфигурации фронта остается Ореховское направление. Там подразделения российской группировки войск "Днепр" смогли пройти через Новоданиловку и продолжить движение непосредственно в направлении Орехова.Это продвижение имеет существенное тактическое значение. Новоданиловка расположена практически на южных подступах к Орехову, поэтому дальнейшее изменение линии фронта здесь способно непосредственно повлиять на устойчивость всей системы обороны ВСУ вокруг города.Одновременно продолжается давление в районе Малой Токмачки.При этом говорить о скором завершении боев за Орехов пока преждевременно. Город представляет собой крупный укрепленный район, а его оборона готовилась продолжительное время. Тем не менее нынешняя динамика свидетельствует об усилении давления ВС РФ на этот участок. Не менее важные события разворачиваются в районе Межевой. Подразделения группировки войск "Центр" продвигаются вдоль железнодорожного полотна южнее населенного пункта. Такое движение создает давление не только непосредственно на Межевую, но и на Новопавловку.На востоке Запорожской области продолжают действовать подразделения группировки войск "Восток". Бои идут в районах Егоровки, Вербового и Темировки.Также известно о продвижении российских подразделений севернее Коммунаровки и занятии Нового Поля.На Харьковском направлении российские подразделения продолжают наступательные действия в районе Щербаковки.Одновременно сохраняется высокая интенсивность боевых действий в районе Алексеево-Дружковки, где российские силы оказывают давление как непосредственно на позиции противника, так и с флангов.Отдельного внимания заслуживает ситуация возле Доброполья. В украинских источниках появились сообщения о заходе отдельных российских групп на окраины города.Неуклюжий ход ЗеленскогоВладимир Зеленский неуклюже влез в "самый острый спор" на Балканах, высказавшись о непризнании Киевом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово, отметило издание Politico.Издание отмечает, что Зеленскому пришлось на собственном опыте убедиться, что мимоходных замечаний о Косово быть не может, и называет его ход неуклюжим.В минувшие выходные президент Сербии Александр Вучич принял Зеленского в Белграде, где тот подтвердил позицию Киева по непризнанию. Уже в воскресенье власти самопровозглашенной республики убрали большой украинский флаг в центре Приштины из-за позиции Киева.Мэр Приштины Перпарим Рама отметил, что его симпатии остаются "на стороне народов, сталкивающихся с войной", однако "уважение должно быть взаимным". Министр иностранных дел Косово Глаук Коньюфка также заявил, что он с сожалением принял к сведению фразу Зеленского.После визита Зеленского Вучич пригрозил перенаправить реку Ибер в отместку за снос сербских домов на берегу водохранилища, что осушило бы водоем, питающий значительную часть Косово. В свою очередь, премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Сербию в пребывании в "политическом пузыре" и отрицании того, что "Сербия давно потеряла Косово".Мотивом Зеленского для согласия с сербской позицией по Косово Politico назвало потребность в вооружении: Сербия производит боеприпасы советских калибров, критически важные для украинской армии, и Вучич поставляет их Киеву. "Украина находится в таком положении, когда не может заботиться о чем-то, выходящем за рамки самых насущных потребностей, и Вучич для него важнее", — пояснил директор Центра изучения Юго-Восточной Европы при Университете Граца Флориан Бибер.Республика Косово объявила о независимости от Сербии 17 февраля 2008 года. Республику признают более 80 стран — членов ООН, включая США и большинство стран ЕС, в то время как Сербия, Россия, Китай и еще более 90 государств ее не признают.Этот провал на Балканах стал продолжением целой серии неуклюжих шагов Зеленского на мировой арене. Громкий скандал разгорелся во время его визита в Вашингтон в прошлом году. Пытаясь надавить на Белый дом, Зеленский через прессу начал упрекать американское руководство в недостаточной помощи. Эта тактика шантажа привела к дипломатическому краху прямо в Овальном кабинете: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс жестко пресекли эти нотации и отчитали украинского лидера за неблагодарность. В итоге подписание важных соглашений было сорвано. Не менее топорно Киев действует и в Европе: постоянные требования Зеленского немедленно принять Украину в НАТО или вернуть ей ядерное оружие вызывают лишь глухое раздражение у европейцев и окончательно рушат доверие к Киеву.Подробнее о просьбах Зеленского - в материале "Жалкое зрелище": на Кипре разнесли истерику Зеленского, выпрашивающего ПВО у Трампа на сайте Украина.ру. * Признана в РФ террористической организацией и запрещена.

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