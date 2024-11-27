Эксперт: когда США переключатся на Китай, Европа превратится в депрессивный регион с пришлым населением
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Европа – это ближайший торгово-экономический и культурный партнер России с компактной территорией. Поэтому Россия может выдвигать ультиматумы о том, каким она хочет видеть будущее общего пространства с Европой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
По словам эксперта, сейчас России надо выполнить задачу, которую она поставила себе еще до начала СВО – создавать новую систему безопасности в Европе.
"Европа – это наш ближайший торгово-экономический и культурный партнер с компактной территорией. И мы можем выдвигать ультиматумы о том, как мы хотим видеть будущее нашего общего пространства", — подчеркнул политолог.
Европе такое сотрудничество будет очень выгодно. США и Великобритания уже лишили ее дешевых российских энергоносителей, производство падает, уровень жизни ухудшается, а все передовые технологии американцы пытаются перетащить к себе, указал Баранчик.
"С чем останется Европа через 10 лет с такой политикой? Это будет депрессивный регион с пришлым населением, которое поставит под вопрос существование всей европейской цивилизации", — отметил эксперт.
Надо понимать, что Россия без союзников все равно не останется. У нее есть Китай и Индия. А когда американцы уйдут, европейцы останутся одни. Задача Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее с наименьшими потерями выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай, заключил собеседник издания.
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