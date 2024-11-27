https://ukraina.ru/20241127/1059228137.html

Эксперт: когда США переключатся на Китай, Европа превратится в депрессивный регион с пришлым населением

Эксперт: когда США переключатся на Китай, Европа превратится в депрессивный регион с пришлым населением - 27.11.2024 Украина.ру

Эксперт: когда США переключатся на Китай, Европа превратится в депрессивный регион с пришлым населением

Европа – это ближайший торгово-экономический и культурный партнер России с компактной территорией. Поэтому Россия может выдвигать ультиматумы о том, каким она хочет видеть будущее общего пространства с Европой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2024-11-27T05:00

2024-11-27T05:00

2024-11-27T05:00

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По словам эксперта, сейчас России надо выполнить задачу, которую она поставила себе еще до начала СВО – создавать новую систему безопасности в Европе. Европе такое сотрудничество будет очень выгодно. США и Великобритания уже лишили ее дешевых российских энергоносителей, производство падает, уровень жизни ухудшается, а все передовые технологии американцы пытаются перетащить к себе, указал Баранчик."С чем останется Европа через 10 лет с такой политикой? Это будет депрессивный регион с пришлым населением, которое поставит под вопрос существование всей европейской цивилизации", — отметил эксперт.Надо понимать, что Россия без союзников все равно не останется. У нее есть Китай и Индия. А когда американцы уйдут, европейцы останутся одни. Задача Трампа состоит в том, чтобы как можно скорее с наименьшими потерями выйти из конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и переключиться на Китай, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.О том, насколько демонстрационное применение "Орешника" стало неожиданным для Украины и Запада — в интервью Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059210518.html

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новости, россия, европа, китай, юрий баранчик, дональд трамп, великобритания, ресурсы, безопасность, индия, ближний восток, евросоюз