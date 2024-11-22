Центры принятия решений и оборонные заводы: Малинин о том, чем ответит Россия на удары западными ракетами - 22.11.2024 Украина.ру
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Центры принятия решений и оборонные заводы: Малинин о том, чем ответит Россия на удары западными ракетами
Центры принятия решений и оборонные заводы: Малинин о том, чем ответит Россия на удары западными ракетами - 22.11.2024 Украина.ру
Центры принятия решений и оборонные заводы: Малинин о том, чем ответит Россия на удары западными ракетами
У армии России широкий спектр ответных действий. Это могут быть и удары по центрам принятия решений на Украине. Можно более интенсивно бить по объектам инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин
2024-11-22T05:30
2024-11-22T05:30
новости
россия
украина
запад
ракеты
ракетный удар
война
сво
сумы
ядерное оружие
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Ответ России на удары дальнобойными ракетами может быть очень разным. Не существует такой дихотомии, а если кто-то ее представляет, то она ложная, что "либо мы ничего не делам, либо применяем ядерное оружие", указал эксперт.У армии России широкий спектр ответных действий. Это могут быть и удары по центрам принятия решений на Украине. На днях ВС РФ нанесли удар по крупному оборонному заводу в Сумах, отметил он.Не будем забывать и про оборонные заводы, которые принадлежат западным компаниям и которые сейчас строят на Украине. Они тоже могут оказаться под ударом, хотя их статус отличается от украинских оборонных заводов, констатировал эксперт."Ядерное оружие, как говорят в футболе, фол последней надежды. Сейчас вряд ли можно говорить о его полноценном применении", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Малинин: Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом на сайте Украина.ру.О том, почему Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце — в интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, ракеты, ракетный удар, война, сво, сумы, ядерное оружие, энергетика, энергосистема украины, завод, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, ракеты, ракетный удар, война, СВО, Сумы, Ядерное оружие, энергетика, Энергосистема Украины, завод, детали, Спецоперация

Центры принятия решений и оборонные заводы: Малинин о том, чем ответит Россия на удары западными ракетами

05:30 22.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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У армии России широкий спектр ответных действий. Это могут быть и удары по центрам принятия решений на Украине. Можно более интенсивно бить по объектам инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин
Ответ России на удары дальнобойными ракетами может быть очень разным. Не существует такой дихотомии, а если кто-то ее представляет, то она ложная, что "либо мы ничего не делам, либо применяем ядерное оружие", указал эксперт.
У армии России широкий спектр ответных действий. Это могут быть и удары по центрам принятия решений на Украине. На днях ВС РФ нанесли удар по крупному оборонному заводу в Сумах, отметил он.
"Можно более интенсивно бить по объектам инфраструктуры. Есть информация, что западные коллеги просили не трогать энергосистему Украины, но у нас есть возможность эти просьбы игнорировать", — подчеркнул Малинин.
Не будем забывать и про оборонные заводы, которые принадлежат западным компаниям и которые сейчас строят на Украине. Они тоже могут оказаться под ударом, хотя их статус отличается от украинских оборонных заводов, констатировал эксперт.
"Ядерное оружие, как говорят в футболе, фол последней надежды. Сейчас вряд ли можно говорить о его полноценном применении", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Малинин: Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце — в интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.
Дмитрий Стешин интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Вчера, 07:10
Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода Нас спасает это продвижение в Донбассе, потому что ВСУ считают его чужой территорией. У них это в головах прошито еще с 2014 года. Они понимают, что их рано или поздно оттуда вышибут
 
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