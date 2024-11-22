Центры принятия решений и оборонные заводы: Малинин о том, чем ответит Россия на удары западными ракетами
У армии России широкий спектр ответных действий. Это могут быть и удары по центрам принятия решений на Украине. Можно более интенсивно бить по объектам инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин
Ответ России на удары дальнобойными ракетами может быть очень разным. Не существует такой дихотомии, а если кто-то ее представляет, то она ложная, что "либо мы ничего не делам, либо применяем ядерное оружие", указал эксперт.
У армии России широкий спектр ответных действий. Это могут быть и удары по центрам принятия решений на Украине. На днях ВС РФ нанесли удар по крупному оборонному заводу в Сумах, отметил он.
"Можно более интенсивно бить по объектам инфраструктуры. Есть информация, что западные коллеги просили не трогать энергосистему Украины, но у нас есть возможность эти просьбы игнорировать", — подчеркнул Малинин.
Не будем забывать и про оборонные заводы, которые принадлежат западным компаниям и которые сейчас строят на Украине. Они тоже могут оказаться под ударом, хотя их статус отличается от украинских оборонных заводов, констатировал эксперт.
"Ядерное оружие, как говорят в футболе, фол последней надежды. Сейчас вряд ли можно говорить о его полноценном применении", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Малинин: Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце — в интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.