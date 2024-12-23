https://ukraina.ru/20241223/1059876930.html

Тревожное предупреждение, Санду хочет войны, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 декабря

Тревожное предупреждение, Санду хочет войны, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 декабря - 23.12.2024 Украина.ру

Тревожное предупреждение, Санду хочет войны, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 декабря

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию. СВР предупредила о намерении президента Молдавии Майи Санду атаковать Приднестровье. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-23T13:00

2024-12-23T13:00

2024-12-23T13:01

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Государственный департамент США призвал американцев покинуть Белоруссию. На сайте Госдепа указано, что гражданам Соединённых Штатов Америки следует воздержаться от поездок в Белоруссию, а уже находящиеся в ней "должны немедленно покинуть страну".В числе причин называются поддержка Белоруссией специальной военной операции на Украине, риск задержания, возможность гражданских беспорядков и ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США."Граждане США должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации. Пограничные переходы с соседними государствами иногда закрываются без предварительного уведомления. Возможны дополнительные закрытия пунктов пропуска на границах Белоруссии с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной", — указывалось в уведомлении Госдепа.Работа посольства США в Минске была приостановлена 28 февраля 2022 года. По распоряжению Госдепартамента были эвакуированы его сотрудники, прекращено оказание услуг, включая экстренные. Гражданам США, нуждающимся в помощи было предложено обращаться в посольства и консульства США в соседних странах.Ранее подобное предупреждение Госдеп публиковал в августе 2023 года. При этом причины покинуть и не посещать страну в нём были такие же.Нынешнее предупреждение Госдепа многих озадачило."Готовится какая-то пакость?" — задался вопросом историк Александр Дюков.Ранее ряд источников сообщал о подготовке Украиной к Рождеству новой атаки на приграничные регионы России с тем, чтобы улучшить позиции на переговорах к моменту, когда избранный президент США Дональд Трамп войдёт во власть. Некоторые указывали, что направлением атаки может быть и Белоруссия.Санду захотела войныПрезидент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России."Президент [Молдавии]требовала подготовить силовой захват электростанции", — сообщили в спецслужбе.По информации спецслужбы, с требованием захвата ГРЭС Санду выступила из-за возможных проблем энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора на транзит газа. Она отказалась обсуждать вопрос прекращения поставок газа с Киевом и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию.СВР указала, что Санду приказала подготовить силовой захват ГРЭС, так как правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР станции. При этом Санду поручила разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе.Спецслужба сообщила, что Молдавия планирует "отыграться" на ПМР, если Москва не найдет способ доставить Кишинёву газ. Кроме того Санду приказала завести уголовные дела против руководства Приднестровья "за сепаратизм", а рядовых жителей ПМР будут подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона.Примечательно, что, по информации СВР, в Евросоюзе выступают против такого развития событий, но не знают, как повлиять на молдавского лидера. При этом ЕС был бы не против появления новой кризисной точки в зоне интересов России, но пока не готов к этому.Также СВР сообщила, что никто не гарантирует, что Санду не развяжет региональную войну.Ранее в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике, а в Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток объявили чрезвычайное экономическое положение. Эти меры ввели из-за возможного энергетического кризиса, связанного с риском прекращения поставок российского газа.Обстрелы и налётыУтром 23 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 6 ударов.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 20 единиц различных боеприпасов.Сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение и 1 автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 3; Каховка — 5; Саги — 3; Алёшки — 2; Горностаевка — 2; Каиры — 5; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 8; Великая Лепетиха — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Обрывка, Козачьи Лагеря, Днепряны и Рыбальче.Позднее каналу в экстренных службах сообщили о том, что украинские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Алёшек."В результате обстрела жилого сектора повреждено административное здание "ХЕРСОНГАЗ"", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.Дополнительная информация уточняется.Утром 23 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по сёлам Журавлёвка и Красный Хутор выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Без последствий", - писал губернатор.В Борисовском районе село Берёзовка подверглось атаке дрона. В частном доме повреждена кровля.В Волоконовском районе хутор Екатериновка атакован одним беспилотником. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском муниципальном округе в селе Середа с беспилотника сброшено взрывное устройство. Последствий нет", - сообщалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О произошедшем на Украине за минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше".

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хроники, эксклюзив, дональд трамп, сша, украина, молдавия, александр дюков, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , ес